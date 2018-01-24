Руководство США теряет равновесие в Сирии, - "НГ"

06:47 24.01.2018 Вашингтон пытается сохранить отношения и с Анкарой, и с курдами



США пытаются найти баланс в ситуации с турецким натиском на подконтрольный сирийским курдам Африн. В Анкару прибыла американская делегация, чтобы обсудить проблемы в отношениях двух партнеров по НАТО, некогда имевших близкие позиции по Сирии. Сохранять лицо Вашингтону приходится и в диалоге с курдскими силами. В американской дипломатической среде уверили "НГ", что пока они – единственная реальная опора американской политики в Сирийской Арабской Республике (САР).



В ходе планового визита американской военно-дипломатической делегации, которую возглавил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джонатан Коэн, пришлось обсуждать с турецкими коллегами не только двусторонние отношения, но и международную сферу, в которой интересы Вашингтона и Анкары на данном этапе идут вразрез. Накануне переговоров в Турции глава Центрального командования Вооруженных сил США Джозеф Вотел посетил с необъявленным визитом сирийскую Ракку – бывшую "столицу" "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), освобожденную "Демократическими силами Сирии" (ДСС), многонациональным альянсом с преобладающим количеством курдских бойцов.



Несмотря на такие жесты, Соединенные Штаты держат дистанцию с Африном, заявляя, что его чаяния не совпадают с американской стратегией по уничтожению ИГ. Бывший заместитель госсекретаря США в 2009–2011 годах Филипп Кроули заявил "НГ", что курды по-прежнему являются частью американской концепции. "Администрация Трампа, как и администрация Обамы, определила интересы США необходимостью уничтожения "халифата" ИГ, – сказал "НГ" Кроули. – В значительной степени это было достигнуто. Выбор был сделан, как я считаю, правильно – в пользу того, чтобы помочь ДСС консолидировать курдские земли, которые были освобождены от ИГ". Пошаговая стабилизация в Сирии дает шанс для политических переговоров, заключил экс-дипломат.



"Поражение ДАИШ (арабский акроним ИГ. – "НГ") заставляет американцев обдумывать то, что будет после, – заявил "НГ" бывший глава Сирийского национального совета (политический орган сирийской внешней оппозиции) Бурхан Галиун. – Одним из новых элементов политики Трампа является подтвержденное желание укрепить военное присутствие американцев на востоке реки Евфрат с предупреждением, что они хотят остаться там надолго, а также желание укрепить оппозицию в освобожденных районах и обязать Иран уйти. Можно сказать, что Вашингтон впервые определяет свою политику в регионе сразу двумя важными критериями. Первый – это никакого решения в Сирии без ухода Асада и без переходной политики, а второй – никакой снисходительности к Тегерану".



Впрочем, нельзя не заметить, что любая попытка США уступить Турции подрывает доверие со стороны курдских формирований, которые действительно остаются едва ли не единственной опорой Вашингтона на сирийской территории. Связь с умеренной оппозицией США, вероятно, уже оборвали. С этим тезисом согласны в западной и российской экспертной среде.



"Соединенные Штаты уже сократили большую часть или почти всю материальную поддержку (оппозиционным фракциям. – "НГ") и, по-видимому, мало взаимодействуют с некурдскими группами и платформами, – заявил "НГ" старший научный сотрудник Ближневосточного центра Карнеги Езид Саиг. – Я не верю, что у США есть реальная политическая стратегия для Сирии, и поэтому неясно, каким именно образом она будет использовать свое физическое присутствие на востоке, чтобы заставить режим Асада принять условия конструктивного политического урегулирования". Эксперт сомневается, что у США есть четкое представление, какие конкретные уступки от сирийского режима их устроят в контексте урегулирования.



"Это может означать две вещи, – говорит Саиг. – С одной стороны, США не смогут использовать в своих целях некурдскую оппозицию. С другой – если они будут поддерживать свое физическое присутствие достаточно долго, некурдская оппозиция получит возможность реорганизоваться и стать важным игроком. Но я не думаю, что последний сценарий вероятен, и поэтому политическая динамика будет в основном сосредоточена на переговорах и соперничестве между США, Россией, Турцией, режимом Асада и курдами".



Руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов напомнил "НГ", что решение президента США Дональда Трампа прекратить программу ЦРУ по поддержке сирийской оппозиции стало свидетельством того, что США хотят дистанцироваться от повстанцев. "Вся поддержка ЦРУ оппозиции была нацелена на то, чтобы надавить на режим Асада, – полагает Мардасов. – В связи с этим можно говорить, что американцы далеки от поддержки оппозиции на данном этапе, хотя, конечно, у них существуют агентура и инструменты работы на подконтрольных оппозиции территориях".

Игорь Субботин



24.01.18 Источник - ng.ru

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