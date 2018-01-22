Вышел в свет труд Г.Шерматова "Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане, в боях против Вермахта. Хроника боевых действий 1941-1942"

00:39 24.01.2018 Военный историк Гафур Шерматов презентует книгу о кавалеристах из Таджикистана, воевавших против фашистов



В Душанбе состоится презентация книги военного историка Гафура Шерматова "Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане, в боях против Вермахта. Хроника боевых действий 1941-1942". Презентация книги состоится 31 января в Российском центре науки и культуры в Душанбе.



09:00 15 июня, 2015



Таджикский историк Гафур Шерматов получил медаль от Путина



Книга издана при поддержке представительства Россотрудничества в Таджикистане. Автор расскажет о работе над созданием книги, содержащей сведения об исторических фактах, оперативные сводки и архивные фотографии.



В книге журналист и военный историк излагает историю боевого пути кавалеристов Таджикистана, которые принимали участие во многих крупных боевых операциях с первого до последнего года войны.



В начальный период войны, о котором рассказывается в книге, кавалерия вела тяжелые оборонительные бои, прикрывая отход общевойсковых соединений, участвовала в решительных контрударах по флангам и тылам прорывавшихся группировок противника, дезорганизовывала его управление и подвоз материальных средств. На полях сражений Великой Отечественной войны таджикские кавалеристы прошли через тяжелые испытания и лишения. Их героизм навечно останется в памяти потомков, и будет служить примером для будущих поколений.



Презентация пройдет с участием Посла России в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова, руководителей дипломатических миссий стран СНГ в Таджикистане, представителей 201-й РВБ, видных деятелей науки, писателей-историков. Источник - news.tj

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