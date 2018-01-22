 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 24.01.2018
01:33  Российский военный теоретик М.Венюков о том с кем надо дружить в Азии, - И.Ходаков
00:39  Вышел в свет труд Г.Шерматова "Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане, в боях против Вермахта. Хроника боевых действий 1941-1942"
00:38  Дуболом из Вашингтона. Что показал первый год Дональда Трампа? - Д.Королев
00:35  Что такое Хизбалла? - А.Ежова
00:30  Недобрая "ветвь". Курды против турок, - П.Иванов
00:12  США и Израиль против Ирана и Палестины, - Н.Бобкин
00:05  Жириновский обвинил кыргызов в дискриминации русского языка
00:03  Как правительство Медведева переключило Россию на "режим загнивания", - М.Делягин
00:02  Заслуженного таджикского силовика генерал-полковника Зухурова сразил инсульт
Вторник, 23.01.2018
21:56  Международная комиссия назвала причину гибели казахстанских сайгаков - Pasteurella multocida
14:24  Наш человек? 15-летний аутист из Британии за полгода добыл тысячи секретных документов ЦРУ и ФБР
14:20  Харрасмент по-казахстански: он есть, но его как бы нет, - Э.Сафина
13:22  Ядерное домино. Чем чреват выход США из иранской атомной сделки?
13:18  Казахстан так и не научился держать яйца в разных корзинах, - Д.Сатпаев
13:11  "Отобрать у собственников и отдать генералам". Как Баттулга собирается строить в Монголии военный социализм?
10:24  Оптимизация бездельников. В правительстве Кыргызстана ожидаются сокращения
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09:58  В Узбекистане создадут единую прокатную сеть для контроля репертуара кинотеатров
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09:28  Перестройка по-саудовски. Каких реформ ждать от будущего короля МБСа? - Д.Фроловский
09:26  Скончался бывший министр культуры КазССР (1976-87 гг.) Жексенбек Еркимбеков
09:24  Ядро всея земли. Даже если компартия Китая исчезнет, Си Цзиньпин все равно будет править Поднебесной
09:04  В Астане закрыли уже и вузы! Пришел Великий Колотун
09:02  Кто бросил курдов в Сирии под удары Турции – Россия или США? - Д.Минин
08:55  На чем погорел рос-олигарх-сенатор Керимов - Le Temps
08:52  "Оливковая ветвь" еще сильнее разжигает огонь сирийского пожара, - П.-А.Крюгер
08:48  Правительственный бардак в Германии. Старушку Меркель всей страной уговаривают на пенсию
08:45  США вербуют союзников среди соседей Китая, - В.Скосырев
08:40  Сладкие мечталки. Кабул заработает на транзите газа миллиард долларов в год, - "НГ"
08:29  Чем опасен глобальный миграционный переход, - А.Вишневский
08:05  Куда уйдут проститутки? В Алматы начинается реконструкция улицы Сейфуллина
07:02  Никому неизвестный кореец Хен обыграл самого Джоковича на Australian Open!
00:49  Китайские медики уже пробуют методы редактирования генома, - Wall Street Journal
00:43  В прокуратуре и Минфине Узбекистана началась "чистка" старых кадров
00:26  Узбекистан примет у себя конференцию по афганским мирным переговорам
Понедельник, 22.01.2018
22:39  Среди погибших в кабульском "Интерконтинентале" оказался казахский бизнесмен
21:45  В Акмолинской области Казахстана спасены два автобуса с узбеками и таджиками
20:41  Курган-Тюбе больше нет... Рахмон переименовал его в Бохтар
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19:35  Спикерша РосСената Матвиенко лично пытается "отмазать" олигарха Керимова от французского правосудия
14:33  Курд на расправу. Турция начала самостоятельные действия в Сирии (карта)
14:28  Циничный взгляд на нынешний кризис, - М.Хазин
14:25  Формирование Украины как анти-России и анти-Европы, - А.Цуканова
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Вышел в свет труд Г.Шерматова "Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане, в боях против Вермахта. Хроника боевых действий 1941-1942"
00:39 24.01.2018

Военный историк Гафур Шерматов презентует книгу о кавалеристах из Таджикистана, воевавших против фашистов

В Душанбе состоится презентация книги военного историка Гафура Шерматова "Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане, в боях против Вермахта. Хроника боевых действий 1941-1942". Презентация книги состоится 31 января в Российском центре науки и культуры в Душанбе.

09:00 15 июня, 2015

Таджикский историк Гафур Шерматов получил медаль от Путина

Книга издана при поддержке представительства Россотрудничества в Таджикистане. Автор расскажет о работе над созданием книги, содержащей сведения об исторических фактах, оперативные сводки и архивные фотографии.

В книге журналист и военный историк излагает историю боевого пути кавалеристов Таджикистана, которые принимали участие во многих крупных боевых операциях с первого до последнего года войны.

В начальный период войны, о котором рассказывается в книге, кавалерия вела тяжелые оборонительные бои, прикрывая отход общевойсковых соединений, участвовала в решительных контрударах по флангам и тылам прорывавшихся группировок противника, дезорганизовывала его управление и подвоз материальных средств. На полях сражений Великой Отечественной войны таджикские кавалеристы прошли через тяжелые испытания и лишения. Их героизм навечно останется в памяти потомков, и будет служить примером для будущих поколений.

Презентация пройдет с участием Посла России в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова, руководителей дипломатических миссий стран СНГ в Таджикистане, представителей 201-й РВБ, видных деятелей науки, писателей-историков.

Источник - news.tj
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