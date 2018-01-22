Дуболом из Вашингтона. Что показал первый год Дональда Трампа? - Д.Королев

00:38 24.01.2018 Мы неоднократно писали о том, что Дональд Трамп - это не "голубь мира" и не "ястреб", что он и не "пророссийский", и не "антироссийский", он - "проамериканский". То есть он выражает и отстаивает интересы своего класса и своей страны, и в рамках своих задач Трамп ситуативно мог бы принимать как ястребиное, так и голубиное обличье. Мы, прогнозируя политику Трампа, употребили даже такое слово: "ястребоголубь", пишет украинский еженедельник "2000".



То, что политик отстаивает интересы своего государства, - это совершенно естественно и правильно, и в этом обвинять лично г-на Трампа никак нельзя. Плохо другое: как показал год правления, Трамп - человек недалекий, мало способный видеть, понимать и вырабатывать какую-либо долговременную стратегию действий. Он знает свои цели, он очень хочет их добиться и прет напролом, выбирая наиболее прямые и, как ему кажется, самые простые и быстрые пути достижения целей, особо не задумываясь о возможных последствиях своих действий хотя бы в среднесрочной перспективе. Оттого шаги Трампа, направленные на то, чтобы "сделать Америку снова великой" (читай: чтобы удержать любой ценой зашатавшееся господство США в мире), носят какой-то путаный, хаотический, даже спазматический характер.



Вот только намедни принял Трамп решение сколотить из сирийских курдов и прочих антиасадовских инсургентов полноценную армию, оснащенную средствами ПВО, - но это вызвало яростную реакцию Эрдогана, отношения с которым Америка и без того уже изрядно испортила, бросая турецкого лидера в объятья Москвы да еще и к альянсу с Тегераном. И пришлось Трампу чуток "сдать назад", поумерив первоначальные планы военной поддержки курдов. Получилась очередная явная промашка, еще более ослабляющая авторитет Вашингтона на Ближнем Востоке.



Прямолинейная, "дуболомная" тактика Трампа приводит к результатам, прямо противоположным тем, которых добиваются американцы. Перед Новым годом вспыхнули беспорядки в Иране. Разумеется, причины их вовсе не в происках извне: социально-экономическое положение в Персии непростое, и иранской молодежи, освоившей интернет, осточертели средневековые порядки теократического режима. Протесты поддержали все оппозиционные силы страны: от прозападных либералов и светских националистов до тамошних коммунистов из партии Туде.



Однако президент Трамп совершил глупость: он грубо вмешался в дела Ирана, откровенно поддержав "восстание народа" (европейцы благоразумно отмолчались). И произошло то, что большая часть иранского народа консолидировалась вокруг властей на почве антиамериканизма. Протесты и беспорядки пошли на убыль.



Незадолго до того нечто похожее произошло и в Венесуэле. Экономическое положение там, конечно, неважнецкое. Политологи всего мира не первый год ждут, когда рухнет "режим Мадуро". Но происходит чудо: на губернаторских выборах в конце прошлого года при весьма высокой явке чависты выиграли 18 штатов из 23. Причем, что примечательно, назойливо поддерживаемая из Вашингтона оппозиция проиграла все те три штата, в которых она находилась у кормила власти прежде.



У меня всегда было подозрение, что Трамп не читает книг. Совсем не читает - речь здесь не идет о каких-то высоких материях типа Спинозы и Гегеля. И вот мои подозрения подтвердила недавно вышедшая книжка про Трампа: да, вроде как не читает, а свободное от работы время проводит у телевизора с попкорном в руках. Собственно говоря, читать книги ему и не нужно было. Чтобы заработать миллиард, книги читать вовсе не обязательно, а может даже, и вредно. Книги читают не для этого - не для наживания капитала и не для прорыва к вершинам власти, для чего в наше время куда важнее работа имиджмейкеров, а также умение складно говорить то, чего жаждет услышать электорат, который в массе своей книги тоже не читает.



Однако выдающийся политический деятель тем, помимо прочего, отличается от удачливого бизнесмена, что он просто обязан быть всесторонне образованным. В особенности это касается главы самого мощного государства мира, определяющего всю систему международных отношений. Для проведения внешней политики ему обязательно нужно досконально знать историю, общую и политическую культуру, традиции, самый строй мышления всех значительных наций мира. Трамп этим явно не обладает; увы, но уже давно вопиющее невежество сделалось характерной чертой американского истеблишмента, высшие представители которого с регулярностью то путают Австралию с Австрией, то придумывают несуществующие страны и т. п.



Нежелание вникать в историю и культуру других народов тесно связано с американским высокомерным шовинизмом, с презрительно-пренебрежительным отношением к другим странам, кроме разве что развитых "белых" наций, союзных Штатам. Предшественники Трампа более-менее это скрывали, но нынешнего главу США в силу его прямолинейного характера то и дело "прорывает". Возьми он, да и брякни про африканцев, что их страны - вонючие дыры! Так что в Ботсване посла США даже вызвали для объяснений: не считает ли Трамп и их страну "дырой"?



Всегда буду настаивать на том, что хороший (успешный) предприниматель, олигарх не может стать великим президентом. Потому как у этих категорий людей должен быть совершенно разный склад мышления, разный подход к решению дел. Даже если политика государства и подчинена в итоге цели максимизации прибылей отечественного капитала, она все равно не должна замыкаться на деньгах, она должна отходить от денежных целей и денежных критериев ее эффективности (крайний и вопиющий случай, когда некий олигарх использует государственную власть для своего собственного обогащения, рассматривать не будем).



По этой причине господствующий класс предпочитает приводить к власти своих, скажем так, приказчиков, высокооплачиваемых наемных менеджеров, но не брать власть в свои руки непосредственно. Когда же олигарх, как Дональд Трамп, сам приходит во власть, это ненормально, неестественно, это следует расценивать как свидетельство кризиса существующей политической системы, как свидетельство того, что система не может работать штатно и истинные хозяева страны, "денежные мешки" и "тузы", не могут более положиться на своих политических приказчиков.



Рвение Трампа удовлетворить эгоистические запросы американского капитала ставит его в оппозицию ко всему остальному миру, включая ближайших союзников США. Это ярко проявляется в вопросе о противодействии глобальному потеплению. Экологические проблемы человечества, считает президент, не должны решаться за счет драгоценных прибылей американских корпораций! Мистер Трамп забывает только простую истину, что мы все живем в одном мире, одним воздухом дышим и одну воду пьем. Усугубляющиеся экологические проблемы, становящееся все более очевидным разрушение окружающей среды - забота всего мира, и при решении этих проблем перекладывать тяжесть на кого-то другого неприемлемо и даже преступно. Собственно, американцы на себе уже сполна прочувствовали недопустимость такого эгоистического подхода к животрепещущим проблемам экологии - и не только люди почувствовали это, но и вмерзающие в лед аллигаторы из болот Флориды!



То, что Трамп не склонен к глубокому осмыслению глобальных проблем и к выстраиванию долговременных стратегий, - это еще полбеды. Вторая половина беды состоит в том, что ему и не дают призадумываться! Противники президента, возбуждая скандалы и размахивая угрозой импичмента, заставляют его действовать сугубо по ситуации, действовать в виде "реакции на внешний раздражитель", а не в виде продуманной и выверенной последовательности шагов. Политика Белого дома оттого становится еще более "хаотической и спазматической", с опасным акцентом на военные угрозы в адрес противников Соединенных Штатов; Трамп неуклонно "ястребеет", и политика в его исполнении становится опасно непредсказуемой.



Впрочем, в противостоянии с КНДР Трамп явно проиграл. Это выглядит даже смешно, но маленькая и бедная Северная Корея вправду поставила Штаты на место! Ким Чен Ын оказался политиком гораздо более системно-последовательным, чем Трамп, и он вправду проявил незаурядную выдержку и политическую твердость.



ЦРУ уже признало, что недооценило возможности Северной Кореи в ракетно-ядерной сфере. Вообще хваленые западные политологи - а вместе с ними и наши доморощенные "знатоки" - показали полную неспособность понимать, что же там, в Северной Корее, происходит. Они неспособны к этому потому, что мыслят убогими расхожими штампами про "тоталитарный режим" и обо всех судят по своей мерке - абстрактной мерке западных обывателей-потребителей и их "гражданского общества". Они не понимают, что в КНДР живут другие люди. Не важно, хорошие эти люди или плохие, "правильные" они или "неправильные", они - ДРУГИЕ!



Как тяжелый морально-политический удар по США я расцениваю недавний "ракетный курьез" на Гавайях. Надеюсь, он поможет американцам осознать, что повторения Первой, Второй и отчасти третьей мировых войн, когда воевали другие, а американцы лишь зарабатывали деньги и устраняли конкурентов, не получится. В четвертой мировой войне укрыться от смертельного удара не удастся никому.



Причем ведь до паники американцев довела Северная Корея, чей ракетно-ядерный потенциал явно раздут и в действительности особой угрозы для США не представляет. Даже если у Ким Чен Ына имеются ракеты, способные долететь до Штатов, остается открытым вопрос, способны ли они преодолеть систему ПРО и поразить цели. Для этого необходим массированный удар, и ракеты должны быть оснащены либо разделяющимися, либо маневрирующими боевыми частями. Отдельная, летящая по предсказуемой траектории ракета - простая цель для ПРО.



В чем Трамп абсолютно последователен и успешен - и что можно было легко предвидеть, - так это в политике "облегчения жизни" американским корпорациям, обеспечения им бóльших прибылей. Налоги на богачей он снизил. И пока что его экономическая политика вроде бы успешна: рост ВВП ускорился, создаются новые рабочие места. Удастся ли в перспективе вернуть американские капиталы на родину - это еще, как говорится, бабка надвое сказала, но вот вне всяких сомнений другое: налоговая политика Трампа еще более увеличит социальное неравенство в США.



Указанная тенденция, возобновившаяся почти полстолетия назад, с началом "неолиберального поворота", крайне опасна для североамериканского государства, она ведет к неуклонному нарастанию среди молодежи США антикапиталистических и либерально-социалистических настроений. Желая сегодня поднять коллегам по бизнесу барыши, Трамп вполне способен в долговременной перспективе обострить социальные противоречия, так что его политика привела бы к результатам, которые прямолинейный и самонадеянный мистер Трамп и представить себе не может!



В Штатах принято измерять качества человека и его успешность количеством заработанных им долларов. "Если ты такой умный, почему такой бедный?" - оттуда пошла эта сентенция. Миллиардер - значит, умен и способен решать любые задачи, включая задачи управления государством. На этом имидже успешного selfmademan-миллиардера построил свою предвыборную кампанию сам Дональд Трамп.



Но если он провалит свою политику, показав собственную несостоятельность, это был бы ощутимый удар по самим основам, устоям "американского" мышления, и о таких последствиях правления Трампа вряд ли кто-то сегодня даже задумывается.



Дмитрий Королев.



От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта "Свободной Прессы" и украинской газеты "2000". Сегодня еженедельник "2000" остается одним из немногих объективных украинских СМИ. Источник - svpressa.ru

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