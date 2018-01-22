Недобрая "ветвь". Курды против турок, - П.Иванов

00:30 24.01.2018 Оджалан сидит, но дело его успешно воюет



Турецкое военно-политическое руководство объявило о начале операции "Оливковая ветвь". Ее задача – разгромить вооруженные формирования сирийских курдов. Первой целью наступления Турции станет расположенный на севере Сирии анклав Африн.



Всю неделю Анкара оперативно стягивала к границе бронетехнику, артиллерию и личный состав. 19 января ВВС Турции начали массированные удары по объектам на территории Африна. Спустя некоторое время к авиации присоединилась артиллерия.



" Иран и Россия согласились на операцию с условием, что удастся обойтись без кровопролития среди мирных жителей "



Турецкие подразделения выдвинулись к самой границе, но на момент написания статьи наземная операция еще не началась. Танки Leopard 2 и М60 только обстреливали позиции курдов со своей территории. 21 января в работу включились турецкие снайперы из состава командования спецопераций и армейского спецназа.



Курдские формирования также не остались в долгу. В ночь на воскресенье они нанесли ракетный удар по турецкой территории. По имеющимся данным, использовались системы залпового огня. Сообщений о потерях среди турецких военных нет, зато жилым домам от курдских ракет досталось сильно.



21 января курдские формирования атаковали противотанковыми управляемыми ракетами турецкий танковый взвод. Подразделение неудачно заняло позиции на вершине холма. Этим сразу же воспользовался противник. Курды заявили, что смогли уничтожить минимум один Leopard 2. В подтверждении этого было выложено видео попадания ракеты в цель.



Правда, спустя несколько часов фотографию поврежденного танка обнародовала уже турецкая сторона. Ракета попала в башню, но пробить броню не смогла. Единственным повреждением "Леопарда" стала мортирка с дымовыми гранатами.



Попробуем оценить силы обеих сторон и определить возможные планы.



Обучены бундесвером



Формально в Африне действуют несколько курдских вооруженных отрядов. Но реальными силами, вооружением и организацией располагают только формирования YPG (Yekineyen Parastina Gel – отряды народной самообороны), которые подчиняются Курдскому верховному комитету. Отряды остальных движений носят скорее декларативный характер и вряд ли их стоит рассматривать всерьез.



Как заявляют лидеры YPG, в их подчинении находятся более десяти тысяч бойцов, которые сведены в восемь бригад. Но надо учитывать, что эти достаточно большие силы разбросаны между двумя фронтами. Основная часть отрядов самообороны действует в анклаве Рожава. Еще недавно они штурмовали Ракку и участвовали с сирийскими войсками в "гонке за Евфрат". Так что Африн скорее всего защищают две-три тысячи бойцов.



Но курдские руководители несколько раз уличались в завышении числа ополченцев. Делается это для того, чтобы повысить статус отрядов, а также выбить дополнительное финансирование у спонсоров. Так что и названные две-три тысячи "штыков" вызывают сомнения. При этом надо отдать должное курдским бойцам – в отличие от арабских коллег они умеют сражаться и сильно мотивированы. За последние годы с курдскими отрядами активно работали американские инструкторы – зеленые береты и рейдеры корпуса морской пехоты. Они оснастили YPG стрелковым оружием, гранатометами, пулеметами, а также средствами связи и навигации. Спецназ США проводил с курдами занятия по боевой подготовке.



Недобрая "ветвь"

Фото: static.riafan.ru



Как отмечают российские военные полицейские, курдские формирования разительно отличаются от сирийских регулярных войск. Курды опрятны, посты их прибраны, бойцы явно умеют использовать оружие, а приказы командиров выполняются неукоснительно. Почти у всех курдских бойцов есть радиостанции и GPS-навигаторы.



Большой вклад в подготовку YPG внесли не только США, но и ФРГ. По некоторым свидетельствам, в Африне с курдами больше работали как раз военнослужащие бундесвера. Преимущественно из воздушно-десантных войск.



Зеленые береты и рейдеры делали в обучении основной акцент на огневую подготовку, тактику малых групп и тактическую медицину. Немцы обучали курдов борьбе с танками. При этом отрабатывались достаточно изощренные способы охоты за бронетехникой: засады, действия малыми мобильными группами, "огневые мешки" в городской застройке.



Берлин передал курдским отрядам большое количество противотанковых ракетных комплексов Milan. Помимо немецких, курды располагают некоторым количеством более мощных российских ПТРК "Корнет-Э". Предположительно "Корнеты" были захвачены отрядами ИГ (запрещенного в РФ) у иракских военных, а позже отбиты курдами.



Еще до "Оливковой ветви" курды несколько раз атаковали с помощью ПТРК турецкие подразделения вблизи границы. Уничтожено и повреждено несколько единиц бронетехники. А видео с попыткой сбить S-70 Black Hawk вооруженных сил Турции даже было выложено в Интернет. Вертолет приземлился на пост в горах вблизи сирийской границы. От неминуемой гибели винтокрылую машину спас только опыт ее экипажа. Пилоты успели нырнуть от ракет за вершину горы.



Заградотряды по-турецки



Как и в ходе предыдущей операции "Щит Евфрата", Анкара не намерена вводить в Африн значительный контингент. Ставка сделана на отряды Сирийской свободной армии (ССА), которые должны стать турецкими "прокси-силами". Их поддержат тяжелая бронетехника, артиллерия и авиация. Скорее всего это будет два-три танковых батальона, оснащенных Leopard 2 и М60.



Для защиты бронетехники предполагается задействовать военнослужащих армейского спецназа. В ходе "Щита Евфрата" бойцы ССА показали низкую стойкость – под огнем они бросали танки и отступали. Поэтому турецкое командование и задействовало спецназ. Не исключено, что Анкара введет в Африн и несколько мотопехотных батальонов. Скорее всего они будут "подпирать" ненадежных союзников из ССА. Также в порядках отрядов Сирийской свободной армии будут действовать бойцы турецкого командования сил специальных операций. Их задача – координировать действия ССА и вооруженных сил Турции, а также быть советниками.



Но главной поддержкой сирийских отрядов станут мощный артиллерийский кулак и авиация. В настоящее время Анкара уже развернула около границы артиллерийские дивизионы 155-мм самоходных гаубиц Fertina и реактивные системы залпового огня. Это РСЗО Т-122 и более мощные 302-мм системы Т-300. По некоторым оценкам, на границе с курдским анклавом уже действует не менее десятка артиллерийских и реактивных дивизионов.



Против курдов в Африне Свободная сирийская армия сможет выставить несколько тысяч бойцов. В отличие от YPG сирийские боевики могут похвастаться трофейной бронетехникой и даже артиллерией. Но в целом уровень подготовки и укомплектованности ССА оставляет желать лучшего. Как следует оснащены и обучены несколько отрядов. Именно слабая подготовка ССА стала главной причиной затягивания операции "Щит Евфрата".



Достанется всем



Некоторые эксперты уже высказали предположения, что в Африне может повториться сценарий с Иракским Курдистаном, когда обороняющиеся, все бросив, сбежали из Киркука. В Сирии такой сценарий маловероятен. По большому счету главная претензия Багдада к Эрбилю была в том, что курды удерживают богатый нефтью Киркук, а также всю инфраструктуру, тогда как Африн и Анкару разделяют сильнейшие идеологические и исторические противоречия.



Идейный вдохновитель YPG – Абдулла Оджалан. Портрет лидера с призывом его освободить украшает шевроны всех бойцов отрядов народной самообороны. Оджалан долгое время возглавлял курдские протесты, организовывал диверсии и теракты. Анкара признала его террористом, а суд приговорил к пожизненному заключению. Фактически Оджалан – враг номер один для турецкого руководства.



Анкара прекрасно понимает, что в Африне ей противостоят ограниченные силы, поэтому "Оливковая ветвь" во многом будет повторять "Щит Евфрата", когда основная тактика – планомерное продвижение и штурм населенных пунктов. Все это станет сопровождаться массированным огнем артиллерии и авиационными ударами.



По всей видимости, турецкое военно-политическое руководство не имеет целью быстро очистить Африн, главная задача – уничтожить максимальное количество солдат противника и подорвать военную инфраструктуру. Конечно, курды могут нанести существенный урон сирийским боевикам. Но для военно-политического руководства Турции это не имеет значения.



Остановить Эрдогана могут лишь сигналы со стороны Ирана и России, которые согласились на операцию лишь с условием, что удастся обойтись без кровопролития среди мирных жителей. Анкара выполнила "домашнее задание", тщательно проанализировала сильные и слабые стороны курдов. Поэтому на большое количество ПТРК в руках бойцов YPG турецкие военные ответили мощным артиллерийским кулаком. А танки Leopard 2 и М60 прикрывают спецназовцы, которым в случае необходимости на помощь придут мотопехотинцы.



Надо признать, что для курдов развитие событий выглядит достаточно пессимистичным, их сил не хватит, чтобы сдержать турецкое наступление. Но и для турок бои в Африне не станут легкой прогулкой.



Павел Иванов



№ 3 (716) за 23 января 2018 года Источник - ВПК

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