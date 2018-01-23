Жириновский обвинил кыргызов в дискриминации русского языка

00:05 24.01.2018 Лидер Либерально-демократической партии России заявил, что в Кыргызстане исчезает русский язык. Такое мнение Владимир Жириновский высказал, комментируя высказывание правительства, что списание долгов различным странам – всего лишь техническая процедура.



"На протяжении многих лет только и делаем, что списываем всем долги. Списываем сейчас Киргизии долги, а они нам чем отвечают? Там русский язык уничтожается", - сказал Жириновский.



В качестве аргумента он привел пример, что город Рыбачье переименован в Балыкчи, отметив, что "пытаются даже здесь, в России, заставить говорить "Кыргызстан", а не "Киргизия".



По мнению Жириновского, если Кыргызстан не может вернуть деньгами, то пусть поделится красивой природой.



Напомним, 19 января 2018 года Госдума РФ ратифицировала протокол к соглашению между правительствами РФ и Кыргызстана по списанию задолженности в размере 240 млн долларов.



Владимир Жириновский до этого в интервью журналистам говорил, что вместо того чтобы списывать долг, России надо переговорить с Кыргызстаном по аренде Иссык-Куля. Как сказал политик, Иссык-Куль является особой курортной зоной, там могут отдыхать российские пенсионеры.



Автор: Бахар Хакимова

Марал радиосу



23 января 2018 Источник - maralfm.kg

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