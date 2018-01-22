Международная комиссия назвала причину гибели казахстанских сайгаков - Pasteurella multocida

21:56 23.01.2018 Биологи назвали причину массовой гибели сайгаков в Казахстане



Международная группа биологов опубликовала отчет о причинах массовой гибели сайгаков в Казахстане в 2015 году, когда за три недели погибло около 200 тысяч животных. Ученые считают, что эпидемию вызвал целый комплекс факторов, но основной причиной стало заражение пастереллезом, сообщает Naked-science.ru.



Анализ останков животных проводили лаборатории нескольких стран мира. Один из обнаруженных учеными симптомов – внутреннее кровотечение, вызванное заражением бактерией Pasteurella multocida, возбудителем пастереллеза. В норме эти бактерии могут находиться в организме здоровых особей, не причиняя им вреда. Для распространения болезни необходимы определенные условия, ими стали изменение внешней среды и ряд причин, связанных с самим организмом сайгаков.



Так, ученые, проанализировав несколько случаев массовой гибели сайгаков в прошлые годы, пришли к выводу, что чаще всего падеж происходил в апреле или в мае. В этот период самки сайгаков из-за рождения детенышей имеют слабый иммунитет. И в 1980-х, и в 2015 году гибели животных также предшествовали высокие температуры и влажность воздуха. Именно такие условия способствовали распространению бактерий в ослабленном организме.



Исследования подтвердили, что весной 2015 года погибла значительная часть популяции, что поставило под угрозу работу по восстановлению численности этого редкого вида. Другая причина, угрожающая популяции – браконьерство.



"Фергана" сообщала о гибели 85 тысяч сайгаков в мае 2015 года. Падеж животных был зафиксирован в Амангельдинском районе Костанайской области, в Актюбинской и Акмолинской областях Казахстана.



В 2010 году на территории Западно-Казахстанской области, в Жанибекском районе было найдено около 1200 туш сайгаков. В дальнейшем количество погибших животных увеличилось до 11,9 тысячи особей, которых также поразил пастереллез.



В 1984 году падеж сайгаков был зафиксирован в Уральской и Западно-Казахстанской областях, тогда погибло 250 тысяч голов.



Всего на территории Казахстана обитает три популяции сайгаков: Бетпакдолинская (внутренняя популяция, она никогда не выходит за пределы Казахстана), Уральская популяция (Западно-Казахстанская область, в определенный период переходит на российскую территорию) и Устюртская популяция (живет в Актюбинской области, на зиму мигрирует в Узбекистан). В России и Казахстане сайгак занесен в Красные книги. По классификации Международного союза охраны природы, он считается видом, находящимся на грани исчезновения. Источник - Naked-science.ru

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