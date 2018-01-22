Наш человек? 15-летний аутист из Британии за полгода добыл тысячи секретных документов ЦРУ и ФБР

14:24 23.01.2018 Мальчик, который всех убедил

15-летний аутист из Британии за полгода добыл тысячи секретных документов ЦРУ и ФБР



Алексей Куприянов



В Британии сейчас идет суд над 18-летним Кейном Гэмблом. Еще год назад его признали виновным в проникновении в компьютеры высших чинов американских разведслужб, но вынесение приговора затянулось. Судьи никак не могли решить, что с ним делать. Ведь Гэмбл ничего, в строгом смысле, не взламывал - все пароли и секретные сведения он добывал исключительно силой убеждения и при этом за полгода нанес национальной безопасности США вред, сравнимый с ущербом от работы спецслужбы средних размеров государства. В подробностях истории разбирался iz.ru.



Школьник с аутизмом выдал себя за главу ЦРУ и получил секретные данные



Три года назад жизнь Джея Джонсона, министра внутренней безопасности США, превратилась в ад. Пока он был на работе, он чувствовал себя в безопасности; но стоило ему вернуться домой, как все менялось. Кто-то неизвестный с легкостью обходил все системы интернет-защиты, и все попытки вычислить злоумышленника заканчивались безрезультатно.



18 июля 2015 года Сьюзан, его жене, позвонили с неизвестного номера, оставив голосовое сообщение: "Эй, дурашка, боишься меня?" Сам министр получил сообщение с фото его дочери и обещанием "оттрахать ее". С номера Джонсона рассылались SMS, которые он не писал. А однажды вечером, когда супруги собрались посмотреть телевизор, на экране появилась надпись "Вы мои".



И подобные странные вещи происходили не только с Джонсоном и его семьей. В том же месяце супруга замдиректора ФБР Марка Джулиано, отдыхавшая в спа-отеле в Джорджии, так и не смогла нормально расслабиться. По несколько раз на дню в дверь номера стучали взволнованные сотрудники отеля, утверждавшие, что получили с ее номера экстренные звонки с просьбой о помощи. Происходило такое в любое время суток. При этом супруга высокопоставленного фэбээровца никакого отношения к этим звонкам не имела.



Юный британский хакер использовал личные данные директора ЦРУ



Страдания американских чиновников прекратились только через полгода, когда полицейские защелкнули наручники на запястьях британца Кейна Гэмбла - 15-летнего аутиста, сумевшего превратить жизнь влиятельнейших людей в кошмар, не выходя из комнаты.



Черно-белый человек



"У этого парня понимание того, что происходит, четко разделено на "черное" и "белое". Чем-то похоже на видеоигру, где есть герои и злодеи, хорошие и плохие. Он пытается исправить то, что считает несправедливостью".



Так эксперт-психиатр, доктор Стефан Дэвис, объяснял суду мотивы действий Гэмбла.



О жизни и семье Кейна известно немного. За три года до рождения сына, в 1997-м, его мать выиграла в национальную лотерею 1,7 млн фунтов стерлингов (€1,92 млн), затем вложив их в недвижимость. Однако в тот момент британский рынок лихорадило, и в итоге Гэмблы потеряли внезапное богатство. Кейн, насколько можно судить из публикаций в прессе, родился и вырос в городке Коалвиль в Центральной Англии. С детства он отличался от сверстников из-за расстройства аутического спектра, рос замкнутым ребенком и редко выходил из комнаты. К 15 годам по умственному развитию он соответствовал 12-летнему подростку. Однако этого хватило для того, чтобы составить план по искоренению мирового зла - "несправедливостей, творимых властями США". Деньги ему были не нужны - он боролся за правду.



Нужно что-то делать



Хакер 13 лет следил за компьютерами тысяч пользователей по всему миру



"Меня все больше и больше начала раздражать степень коррумпированности, холодности и расчетливости американского правительства. Я решил, что с этим нужно что-то сделать", - рассказал в 2015 году в интервью журналисту Кейн Гэмбл. Интервью он давал с пустого аккаунта в Twitter: что-что, а хранить анонимность он умел.



Все, что произошло в дальнейшем, напоминало скорее роман в жанре киберпанк. 15-летний аутист, движимый идеей борьбы за справедливость, с легкостью взломал самые сложные системы защиты и буквально проник в дома своих жертв.



Их список впечатляет: помимо уже упомянутых Джонсона и Джулиано Гэмбл добрался до главы ЦРУ Джона Бреннана, директора национальной разведки США Джеймса Клеппера, Эврил Хайнс - заместителя помощника президента по национальной безопасности, советника по науке и технологиям Джона Холдрена (в его доме даже пришлось разместить группу спецназа), Эми Хесс - спецагента ФБР (на ее компьютер Гэмбл загружал пропалестинские видеоролики, которые запускались, когда Хесс работала с документами) и Вонны Уир Хитон - бывшего оперативника Национального агентства геопространственной разведки.



Добыча Гэмбла превзошла все ожидания: в частности, из личной почты Бреннана ему удалось скопировать ряд сверхсекретных документов. А после того как он проник в базы данных разведки, в Сети появились важные бумаги, касающиеся операций в Ираке и Афганистане. Он разместил в интернете данные 20 тыс. сотрудников ФБР и 9 тыс. оперативников МВД. Слитые им данные публиковались, в частности, на сайте WikiLeaks.



Агентство нацбезопасности США потеряло данные слежки за семь лет



На поиски неуловимого хакера министерство внутренней безопасности потратило около $40 тыс. Поймать его удалось лишь после того, как Гэмбл, потеряв осторожность, проник в сеть американского минюста и узнал подробности ряда особо секретных дел - в том числе дела о взрыве на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. Лишь после этого американские спецслужбы сумели вычислить, откуда работает хакер, и передать всю необходимую информацию британским коллегам, потребовав срочного ареста Гэмбла.



И лишь тогда спецслужбы узнали: собственно, хакером Кейн Гэмбл никогда и не был.



Инженер человеческих душ



"Группу Гэмбла иногда ошибочно именуют хакерами. На самом деле же эта группа фактически использовала, так сказать, методы социальной инженерии, включая манипулирование людьми, работающими в колл-центрах или отделах техпомощи, и таким образом проводила свои акции или добывала закрытую информацию", - объяснил прокурор Джон Ллойд-Джонс во время слушаний.



Гэмбл действительно не был взломщиком и мало что понимал в шифрах. Он действовал исключительно силой убеждения.



К примеру, когда британцу понадобился доступ к аккаунту Бреннана на сайте оператора связи Verizon, он притворился сотрудником компании. Гэмбл был настолько убедителен, что получил желаемое. После этого он пошел ва-банк, выдав себя за самого главу ЦРУ и потребовав от Verizon предоставить ему доступ к компьютеру. Когда оператор задал ему контрольный вопрос - кличка первого домашнего животного, - Кейн не смог ответить. Но он был настолько напорист и вел беседу так искусно, что в конце концов обработчик вызовов поверил, что с ним беседует сам Бреннан, и согласился изменить контрольный вопрос и пин-код. В результате подросток ознакомился с облачным хранилищем директора ЦРУ. Поскольку устройства в доме были связаны в единую сеть, заодно Кейн просмотрел и iPad супруги Бреннана, где также нашел массу интересных документов.



По той же схеме он действовал, когда столкнулся с ФБР. Гэмбл представился замдиректора Джулиано, убедив в этом техподдержку, и получил доступ ко всем необходимым базам данных. Аналогичным образом он завладел личными данными Джеймса Клеппера - доверчивые сотрудники оператора Comcast выдали ему пароль от аккаунта жертвы. После этого при всех попытках куда-то позвонить из дома Клеппер и члены его семьи попадали в офис движения Free Palestine Movement.



Кроме того, юный британец убедил службу техподдержки ФБР в том, что является занимавшим тогда пост замдиректора ФБР Марком Джулиано, и таким образом получил доступ к базам данных разведки.



Друзья по Сети



Кейн Гэмбл действовал не один. Он был членом группы CWA, Crackas With Attitude. Ее название можно вольно перевести как "Снежки с позицией" (cracka - жаргонное слово, которым обозначают белых, желая их оскорбить, аналогично тому, как черных именуют ниггерами). CWA - аллюзия на название культовой и скандальной хип-хоп-группы Niggaz With Attitude.



Взломаны базы комиссии по ценным бумагам и биржам США



Сколько человек входило в состав CWA - неизвестно, кто они - также неясно. Гэмбл общался с ними в онлайне, подбадривая товарищей и напоминая, что все их действия - ответ на политику США, которые убивают невинных людей по всему миру.



Судя по всему, своих товарищей Кейн Гэмбл не сдал. В октябре прошлого года он был признан британским судом виновным в незаконном доступе к восьми компьютерам и незаконном изменении данных, размещенных еще на двух.



Пока неясно, какой приговор ему вынесут. Но уже очевидно, что Гэмбл вписал свое имя в историю цифровых войн. Киберпанк оказался куда ближе, чем казалось многим, и, как выяснилось, он имеет куда более человечное лицо, чем пророчили фантасты. Источник - Известия

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