Харрасмент по-казахстански: он есть, но его как бы нет, - Э.Сафина

14:20 23.01.2018 Харрасмент по-казахстански: он есть, но его как бы нет



ЭЛЬВИРА САФИНА



Больше половины всех алматинок получали пикантные предложения от своего босса, а каждая пятая принуждалась к сексу



В Казахстане тема сексуальных домогательств вроде как и выеденного яйца не стоит. Прецедентов, когда жертва приставаний на всю страну заявляла о том, что шеф принуждает ее к интиму в обмен на покровительство, продвижение по службе или повышение заработной платы, было раз, два… и, собственно, все.



За все время независимости Казахстана правозащитники смогли привести в пример только пару громких случаев, когда пострадавшие женщины вышли из тени и не только обвинили своих руководителей в непристойном поведении, но и доказали факты домогательств. Первый политический сексуальный скандал, который разразился в прошлом году с участием министра информации и спорта РК Арыстанбека МУХАМЕДИУЛЫ, не в счет. Появилась девушка, которая заявила, что высокий чиновник приставал ней. Само дело было много лет назад, когда Мухамедиулы был ректором академии искусств им. Жургенева. Якобы он сделал ей непристойное предложение – оказать определенные услуги в обмен на поступление в учебное заведение. Скандал случился на фоне другого, финансового, скандала, но главное - ни одна из сторон до суда не дошла. Хотя министр пригрозил, что обязательно разберется со своими обидчиками в суде и призовет лжецов к ответу. Однако слова своего не сдержал. "Потерпевшая" сторона судом не грозила, а после громкого заявления и вовсе словно язык проглотила - никаких дальнейших действий предпринято не было. То есть сам факт домогательств остался не доказан.



То есть в целом складывается вполне благоприятная ситуация – получается, что в Казахстане риск получить непристойное предложение или оказаться в объятьях своего начальника "насильственно", равен нулю. Иначе чем объяснить то, что в отечественном законодательстве термина "сексуальное домогательство" нет? То есть требовать от подчиненного оказания специальных услуг в Казахстане – это не преступление, следовательно, и ответственность за такие действия наступить не может.



Наш харрасмент исследовали на международном уровне



Однако на деле ситуация складывается иначе. На днях в Алматы было представлено независимое исследование на предмет сексуальных домогательств на рабочем месте. Автор исследования - Валентина САХНЕНКО, представитель консультативной группы гражданского общества при UN-Women. Исследование не имело финансирования со стороны, Валентина провела его по личной инициативе, за счет собственных средств. В начале своего доклада на примере громкого казахстанского дела о домогательствах она обрисовала общую ситуацию с законодательством в этом вопросе в республике.



- В нашей стране было только одно дело о сексуальных домогательствах, которое было расследовано и прошло все инстанции. Это дело Анны БЕЛОУСОВОЙ, - уточняет Валентина. - Она работала в школе, и когда у них сменилось руководство, новый директор стал ее домогаться. Он требовал с нее либо денег, либо вступления в сексуальный контакт. Она отказалась, и последовало длительное разбирательство. В Казахстане она прошла все инстанции, но во всех ей было отказано. Ее дело рассмотрел Международный комитет по ликвидации всех форм дискриминации, который принял решение в отношении Казахстана о возмещении морального вреда Белоусовой. Но наша страна, в своих лучших традициях, заявила, что это отличное решение, но мы ничего с ним поделать не можем, потому что у нас отсутствует механизм имплементации подобных решений.



"Подумаешь – потрогал. Жалко тебе, что ли?"



Исследование по поводу домогательств на рабочем месте было проведено летом прошлого года. В общей сложности в нем приняло участие около 80 респондентов. Это женщины от 16 до 42 лет, проживающие в Алматы. В выборку попали те, кто работает в государственных, частных и международных компаниях. Кому-то было предложено пройти онлайн-опрос, с кем-то было проведено интервью. Все на условиях анонимности.



- В ходе исследования выяснилось, что 46,3% участниц работают под руководством мужчин, - отмечает Валентина. - И 52,5% из них заявили о том, что руководство делает им намеки, мол, а давай я тебя продвину по карьерной лестнице. Выяснилось, что в частных организациях очень печальная ситуация. Особенно в сфере услуг. Одна из женщин рассказала, что у нее есть клиент, который домогается ее постоянно, распускает руки. Когда она делает ему замечание, он отвечает: "Ну ладно, тебе жалко что ли? Подумаешь, потрогал". Ее руководство на жалобы никак не реагирует. Это частный бизнес: не нравится – следующая. В международных компаниях ситуация намного лучше, но там работают казахстанцы, поэтому корпоративная этика тоже нарушается. Одна женщина поделилась своей историей: несмотря на то, что она работала в международной компании, ее начальник, когда оставался с ней наедине, пытался ухватить ее за грудь и то, что ниже спины, а также отпускал пошлые комментарии в ее адрес. Только после того, как она пригрозила направить жалобу в головной офис, он отстал, но при этом стал избегать ее и косо смотреть. То есть все решение проблемы – это избегать друг друга, замалчивать такие факты.



"Немного" сексуально поэксплуатировать



Также исследование выявило и то, что женщины не знают, куда обращаться в случае, если они стали жертвой домогательств на работе, и как действовать в данной ситуации. По мнению автора работы, государство должно не только изменить законодательство в вопросе домогательств, но и проводить информационную кампанию о том, что домогательства – это преступление. Зульфия БАЙСАКОВА, председатель правления ОЮЛ (объединения юридических лиц) "Союз кризисных центров"­­, была привлечена к исследованию в качестве эксперта. Она отметила, что такие опросы необходимы для того, чтобы изменить законодательство, показать, что проблема есть. Уже создана рабочая группа по внесению изменения в закон "О равных правах и равных возможностях мужчин и женщин" от 2009 года.



- Сейчас предлагается внести ряд важных изменений и дополнений, - рассказывает Зульфия Байсакова. - Во-первых, ввести норму - что такое дискриминация. У нас чаще всего рассматривается дискриминация по отношению к инвалидам. Но дискриминация по полу заявлена только в Конституции. И все. На сегодняшний день обсуждаются такие действия, как введение понятий "косвенная и прямая дискриминация". Во-вторых, мы бы хотели, чтобы был введен термин "сексуальное домогательство на рабочем месте".



Также правозащитница отметила, что тема домогательств Казахстане носит скрытый характер из-за того, что женщины редко заявляют о фактах домогательств.



- Это из-за нашей ментальности, потому что стыдно, - продолжает Зульфия. – Есть еще экономическая зависимость от того человека, который позволяет себе какие-то действия. Это еще одна из причин, почему многие соглашаются на такое, разрешая себя "немного" сексуально поэксплуатировать. Хотелось бы сказать, есть прецеденты кроме Белоусовой. 10 лет назад был случай, когда журналист освещала факт сексуального домогательства преподавателя политехнического института по отношению к своим коллегам. И тогда профессора уволили, и благодаря тому, что СМИ освещали, удалось доказать, что были домогательства.



Также представители неправительственных организаций говорят, что несмотря на особенности отечественного законодательства, женщины могут побороться за свои права. Есть телефонная служба 150, куда можно позвонить и узнать, какие действия следует предпринять, если вы стали жертвой домогательств, как собрать доказательную базу. А это и показания свидетелей, и записи разговоров. Правда, нужно быть готовым к сложностям, в том числе и к потере работы. Потому что мужскую солидарность в казахстанском обществе никто не отменял.



Исследования на тему сексуальных домогательств на рабочем месте будут продолжены. Валентина Сахненко планирует более масштабный опрос и хочет охватить все регионы Казахстана, чтобы получить полную картину того, что происходит на местах. Правозащитницы уверены, что там ситуация не лучше. Источник - Ratel.kz

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