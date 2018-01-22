"Отобрать у собственников и отдать генералам". Как Баттулга собирается строить в Монголии военный социализм?

13:11 23.01.2018 Э.Бат-Үүл



Монгольская "поп-политика" стирает с масс все человеческое и превращает их в "онлайн-монголов".



Баттулга привез из Северной Кореи идею создания военного социализма. Сейчас он работает над ее отражением в концепции партии. Согласно готовящемуся проекту внесения изменений, в концепцию внесут формулировку "...вооруженные силы будут принимать участие в стратегических созидательных работах страны." Для начала коротко о том, как работает экономика Северной Кореи, опыт которой хочет перенять Монголия.



Когда в 90-х годах экономика социалистических стран обанкротилась, не избежала этой участи и экономика Северной Кореи. Возможно, она оказалась в еще более худшем положении, так как страна столкнулась со всеобщим голодом. Причиной такого глубокого банкротства, в отличие от остальных стран, было то, что эконмика этой страны была самой закрытой даже среди социалистических стран.



Финансы и инвестиции оказалиь почти на нуле. Поэтому не оставалось другого выбора, как спасти экономику с помощью принудительного труда. Во всяком случае, в стране полностью перешли на военное созидание.



Сегодня Северная Корея имеет двухмиллионную регулярную армию. Срок службы в армии для лиц мужского пола составляет 14 лет, а для женщин - 8 лет. Военную службу по призыву проходят 8 миллионов человек. И руководят всей этой многочисленной армией около 2500 генералов.



Именно с помощью вот такой армии проводят "созидательные работы". Плату за работу перечисляют на банковский счет и все накопленные на счету деньги отдают военнослужащему после демобилизации. Это значит, что до демобилизации эти трудовые доходы нельзя потратить, то есть – нельзя ввести в экономический оборот.



По курсу черного рынка средняя месячная зарплата госслужащего составляет около 5 долларов. Но генералы, члены их семей и родственники очень богатые. Такие люди сидят вечерами в баре, а на их столах бутылки с пивом, каждая по 5 долларов.



На стройках почти не используют строительную технику. Для этого мобилизуют людей и рабочую силу, как на субботниках. Дома они строят так, как муравьи строят свой муравейник. Военные руководят всеми работами, а простые граждане как бы помогают им. Даже 60-этажное здание они строят таким образом.



Сегодня Северная Корея еле держится на принудительном труде. Но они не одиноки в этом. За ними, возможно, последует Венесуэла.



Полковник Уго Чавес решил заново построить в Венесуэле тот обанкротившийся во всем мире социализм. Сейчас его дело продолжает Мадуро.



Гордясь тем, что обладают богатыми запасами нефти, они сделали бензин бесплатным. Они взяли в собственность государства крупные нефтяные и другие стратегически важные компании, директорами которых стали генералы.



Отбирая частное и общественное имущество, в последнее время стали насильно заставлять хозяев магазинов сетевой и розничной торговли соглашаться с установленными ими ценами. В противном случае несогласных сажают за решетку, конфискуют имущество и отдают в распоряжение военных. Установился порядок, при котором военные отбирают все имущество, если возникнет хоть малейшее недоразумение или недопонимание. Мадуро и сам оказался полностью в руках своих генералов.



Конечно, прилавки опустели. Когда открываются границы соседних государств, жители Венесуэлы дестяками тысяч устремляются туда, чтобы приобрести продукты питания и товары первой необходимости. Грабежи не прекращаются. Инфляция вышла из-под контроля. В прошлм году она составляла 3200 %, а в этом достигла 14000 процентов. Высока вероятность возникновения гражданксой войны, о чем и говорят эксперты.



И в теории, и на практике уже доказано, что социалистическая экономика обязательно приводит к разрухе. Даже лидеры Китая и Вьетнама, стран с коммунистическим руководством, твердо стоят на стороне рыночной экономики.



Но тогда еще большее удивление вызывает президент Монголии, выходец из Демократической партии, который говорит о создании "военного социализма". Почему он так решил? И как хочет реализовать все это?



Говорят, что призовут в армию 500 тысяч /эту цифру назвал в твиттере один сотрудник администрации президента/ молодых людей обеих полов. Срок службы будет составлять 3 года. Это ясно, потому что за один год невозможно что-либо создать.



Стран с такой большой армией, не считая крупные державы и Северную Корею, очень мало. В монгольской истории никогда не было такого.



Нужно будет обеспечить жильем и продуктами питания 500 тысяч молодых людей. По крайней мере, 200 тысяч из них будут представительницами слабого пола, которых необходимо будет обеспечить питанием, средствами гигиены, отдельными помещениями.



Тогда нужно будет обновить все воинские части и казармы. Сейчас казармы - сооружения, которым 60 и более лет. Нужно будет строить новые. Также придется построить военные городки и казармы вдоль строящихся железных дорог и строек.



Где брать средства на это, где источник доходов? Даже экономика Японии не справится с такими расходами!



Предположим, что Баттулга, как бывший бизнесмен, найдет выход и достанет деньги.



Но что будет, если нашу молодежь не устроит воинская "заработная плата" и они пожелают уехать на заработки в Корею? Примут закон, ограничивающий их право на выезд? Силами полиции и военных заставят их вернуться? Силой будут таскать и грузить сопротивляющихся и кричащих девушек? Если будут наказывать за дезертирство, то нужно будет построить много новых тюрем. На это также потребуется много денег!



Что будет с оставшимися без бизнеса дорожными, строительными и горнорудными компаниями? Если они обанкротятся, то некому будет платить налоги и в результате возникнет дефицит бюджета!



Всеми крупными созидательными работами - горнорудными, желзнодорожными и автодорожными, будут руководить генералы.



Будет внедрен опыт Мадуро и все стратегические месторождения и созидательные работы отдадут военному руководству. Как следствие, появится множество крупных госкомпаний, во главе которых будут находиться генералы? Генералы, которые должны защищать страну, будут говорить только о бизнесе?



У нас не знают как быть с миллиардерами, рожденными из власти, а еще появятся генералы-миллиардеры, рожденные из армии. Что будет, если генералы не поделят бизнес и начнут конфликтовать между собой? Именно такая угроза нависла сегодня над Венесуэлой.



Опасно, если генералы в интересах своего бизнеса начнут грабить государство. Хватит и того, что грабят государство члены парламента, которые никак не могут поделить бизнес. А если к ним еще присоединятся военные начальники? Что будет, если они, несмотря на лоббирование, не сумев принять "свой" бюджет, не одержав успеха в конкуренции за открытые месторождения, возьмутся за оружие?



Вряд ли наши два соседа потерпят у себя под боком "бомбу" наподобие Северной Корей с 500 тысячной армией. Конечно, нет!



С каждой попыткой найти ответ на все возникающие вопросы, приходишь к выводу, что идея построить военный социализм под прикрытием участия военных в стратегически важных созидательных работах, является авантюрой людей, жаждуших власти и богатства, как Ким Чен Ын и Мадуро.



Баттулга – человек предприимчивый. З.Энхболд является человеом образованным, получившим два высших образования, в СССР и США.



В период, когда З.Энхболд учился в Советском Союзе, там как раз шла стройка века – строилась Байкало-Амурская магистраль. Целью проекта было построить комплексную инфраструктуру, соединяющую европейскую часть России с Дальним Востоком.



В то время Советский Союз был страной с административно-бюрократическим режимом. У советского руководства того времени была возможность привлечь военных к созидательным работам на БАМе. Даже говорят, что так и планировали сделать.



Но более глубоко изучив данный вопрос, пришли к выводу, что в результе могут остаться без работы миллионы молодых людей и семей, предприятия обанкротятся, а государство ждет кризис. Вдоль БАМа вместо городов и сел могли появиться солдатские казармы. Армейское руководство тоже выражало свое возмущение, так как могли снизиться боевые способности вооруженных сил и те вполне могли превратиться в строительные войска! Вот такие серьезные негативные последствия могли возникнуть друг за другом. В итоге, идея о привлечении военных или о военном созидании было отброшена.



Как никак, но З.Энхболд должен хорошо знать, что даже великая коммунистическая держава не посмела привлечь своих военных к стратегически важным созидательным работам.



Насколько мне известно, Х.Баттулга и З.Энхболд не глупые люди. Но в последнее время можно отчетливо наблюдать, что в политике они применяют неординарные приемы. Какую цель преследует "декларация" о создании военного социализма, какой прием хотят применить?



В период, когда общество потеряло всякий смысл, любые слухи, фантазии и мифы могут повести за собой массы. Именно таким состоянием умело воспользовались Муссолини и Гитлер.



Сегодня в нашем обществе из-за "поп-искусства" политиков, у населения почти не осталось чего-либо ценного и имеющего смысл. Это можно увидеть на примере "онлайн монголов".



Может эти двое, используя абсурдное состояние общества, пытаются пробудить общественную фантазию? И в конце концов хотят установить диктатуру?



Во всяком случае, все те, кто желает, чтобы их дети росли и жили в свободном обществе, должны задуматься над этим вопросом. Особенно это касается "последних из могикан" демократии. Источник - ARD

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