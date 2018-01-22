|Оптимизация бездельников. В правительстве Кыргызстана ожидаются сокращения
10:24 23.01.2018
В ближайшее время в правительстве Кыргызстана ожидаются сокращения. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр КР Аскарбек Шадиев на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности во вторник.
"В ближайшее время в правительстве ожидаются сокращения. Планируется оптимизация структуры кабмина. Будет создано отдельное агентство по развитию туризма", - сказал А. Шадиев.
Отметим, на заседании комитета депутаты раскритиковали деятельность правительства по развитию туризма в стране.
Альбина Метерова.