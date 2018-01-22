Оптимизация бездельников. В правительстве Кыргызстана ожидаются сокращения

10:24 23.01.2018 В ближайшее время в правительстве Кыргызстана ожидаются сокращения. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр КР Аскарбек Шадиев на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности во вторник.



"В ближайшее время в правительстве ожидаются сокращения. Планируется оптимизация структуры кабмина. Будет создано отдельное агентство по развитию туризма", - сказал А. Шадиев.



Отметим, на заседании комитета депутаты раскритиковали деятельность правительства по развитию туризма в стране.



Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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