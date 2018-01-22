 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Не виноватые они... Подельников минэконома Казахстана Бишимбаева выводят из-под удара
10:10 23.01.2018

Озвучен новый обвинительный акт по делу Бишимбаева

Обвинение уменьшило количество участников по делу или смягчило им статьи.

Новый обвинительный акт зачитал сегодня в межрайонном специализированном суде прокурор Алибек Айтжанов. В нем, помимо вменяемой экс-министру национальной экономики РК Куандыку Бишимбаеву ч.4 ст. 366 УК РК (неоднократное получение взятки группой лиц по предварительному сговору), появились п.3 с. 28 УК РК (ОПГ) и п.2 ч.4 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), передает корреспондент Zakon.kz

"Таким образом, Бишимбаев из средств, полученных от ТОО "ШХМ" аванса от ТОО "Orda Glass" группой по предварительному сговору с Исабек и Кожабаем похитили денежные средства более 1 млрд тенге. В результате преступных действий Ибрашев, а также Бишимбаев, действующие группой лиц по предварительному сговору с Исабек и Кожабаевым ТОО "Orda Glass", причинен ущерб в особо крупном размере. (..) совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст. 366 УК РК, организовал растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере, то есть совершил уголовное правонарушение, предусмотренное п.3 ст.28 УК РК, п.2 ч.4 ст.189 УК РК", - зачитал прокурор.

Другие изменения касались эпизода по организации преступной схемы внутри АО "Байтерек DEVELOPMENT", передачи денег руководителями компании ТОО "Project city group", ТОО "Урал-Авто", ТОО "Бином", ТОО "Шанырак-14". Здесь гособвинители уточнили роли обвиняемых. Некоторые фамилии в эпизодах хищения и взяток исчезли. В остальном обвинение Бишимбаеву осталось без изменений. То есть фактически обвинение уменьшило количество участников по делу или смягчило им статьи.

"Хотел бы обратить внимание, что состав соучастников изменился. Значительно причем. Фактически 2 года обвинение утверждало, что наш подзащитный совершил те или иные деяния в соучастии с определенными лицами. В ходе судебного следствия мы установили, что это не соответствует действительности, мы исследовали фактически все доказательства, которые были противоречивы. Мы противоречия устранили и фактически получается доказали, что наш подзащитный, с нашей точки зрения, незаконно обвинен в этих преступлениях. Но более того, мы доказали, что эти лица непричастны к совершению обвинения, предъявленного в соучастии с ним. И сейчас получилось то, что обвинение фактически согласилось с нашими доводами, они исключили эти лица из числа соучастников нашего подзащитного", - прокомментировал адвокат Салимжан Мусин.

Стоит также отметить, что адвокат Мусин ходатайствовал о приостановлении дела и направлению его для исследования в Конституционный совет. Адвокат Сулейменова просила дать достаточное количество времени для ознакомления с новым обвинительным актом и подготовки линии защиты.

"Предъявлять новое обвинение закон позволяет, но лишь в тех случаях, когда это не нарушает право на защиту. Представляете, оперативные мероприятия по данному уголовному делу проводились с февраля 2016 года, уголовное дело было зарегистрировано 9 августа 2016 года. Проводилось порядка 7-8 месяцев расследования, в результате которого появился обвинительный акт, по которому мы работали уже 3 месяца в суде. В нем было подробно изложено, когда, где и при каких обстоятельствах, в соучастии с какими лицами, якобы, наш подзащитный совершал те или иные преступления. На этом строилось обвинение (...). А теперь получается, что обвинение с нами согласилось и исключило этих лиц из числа участников", - добавил он.

Татьяна Ковалева, Астана.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516691400
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