В Узбекистане создадут единую прокатную сеть для контроля репертуара кинотеатров

09:58 23.01.2018 Национальное агентство "Узбеккино" представило на утверждение кабинета министров проект постановления о создании централизованной кинопрокатной системы. Документ размещен на Едином портале интерактивных госуслуг Узбекистана.



Проект предусматривает создание госпредприятия "Республика кинопрокат маркази", которое "объединит разрозненные субъекты" в общереспубликанскую кинопрокатную сеть на принципах государственно-частного партнерства. Предполагается, что подведомственные "Узбеккино" кинотеатры будут включены в сеть решением агентства, а частные кинотеатры присоединятся к ней добровольно "на основе взаимовыгодных соглашений".



Кроме того, "Республика кинопрокат маркази" будет осуществлять единую репертуарную политику. Для этого при предприятии создадут репертуарный совет, в который по квоте войдут представители профильных министерств и ведомств республики, а также представители частных прокатчиков. Совет будет решать, сколько зарубежных фильмов показывать в кинотеатрах республики, а также будет выдавать экспертное заключение для оформления разрешений на прокат фильма на территории республики.



Документом также запланирован запуск с 1 января 2019 года электронных билетов в кинотеатрах и кинозалах Узбекистана и систему их автоматизированного учета. Ожидается, что это предотвратит случаи сокрытия выручки и поможет изучить состояние рынка. Согласно проекту постановления, необходимое оборудование для соответствия новым технологическим стандартам все кинотеатры обязаны приобретать за свой счет независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.



"Узбеккино" занялось созданием единой кинопрокатной сети после поручения Шавката Мирзиеева в сентябре 2017 года.



Экспертная комиссия "Узбеккино" более всего известна запретами на прокат зарубежных и, реже, местных кинолент, которые начались с подачи бывшего президента Ислама Каримова. Так, в период с 2005 по 2011 год в Узбекистане были запрещены 744 фильма. В список попали самые разные ленты - от американских комедий и молодежных фильмов ужасов ("Звонок", "Крик") до классики кинематографа ("Калигула" Тинто Брасса, "Плохой парень" Ким Ки Дука, "Антихрист" Ларса фон Триера). В 2017 году Агентство по интеллектуальной собственности Узбекистана, заключение которого необходимо, чтобы "Узбеккино" выдало лицензию, объявило, что на территории республики запрещены к ввозу и прокату 225 западных фильмов.

22.01.2018 Источник - fergananews.com

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