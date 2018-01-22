 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Где находилась Великая Тартария? - Орынганым Танатарова
09:54 23.01.2018

В Средневековье жители многих стран представляли, что где-то далеко-далеко реально существуют мистические чудища. Например, географы и картографы Западной Европы считали, что на востоке находится огромная территория, которая называется Великой Тартарией. Якобы именно там берет свое начало река мертвых, и жители этой страны однажды возвестят всему миру о наступлении Конца света. Где же располагалась эта мистическая земля?

В Средневековье жители многих стран представляли, что где-то далеко-далеко реально существуют мистические чудища. Например, географы и картографы Западной Европы считали, что на востоке находится огромная территория, которая называется Великой Тартарией. Якобы именно там берет свое начало река мертвых, и жители этой страны однажды возвестят всему миру о наступлении Конца света. Где же располагалась эта мистическая земля?

Что за страна?

Великая Тартария – географический термин, который использовали, в основном, западноевропейские ученые. С XII до XIX века они помещали данное государство на различных участках Азии: от Урала и Сибири до Монголии и Китая.

Некоторые картографы считали, что так называются все земли, не исследованные представителями католического мира. И тогда границы Тартарии раздвигались от Каспийского моря до Тихого океана. Другие ученые, напротив, ассоциировали эту таинственную страну с Туркестаном или Монголией.

Впервые данный топоним встречается в трудах наваррского раввина Вениамина Тудельского, около 1173 года этот путешественник писал о Тартарии, называя ее тибетской провинцией. По мнению иудейского религиозного деятеля, эта страна расположена к северу от Могулистана в стороне Тангутов и Туркестана.

Происхождение топонима "Тартария" ученые связывают с контаминацией сразу двух терминов: древнегреческого Тартара и названия народа "татары". Считается, что эти слова соединились в сознании жителей Западной Европы из-за сходства по звучанию.
Дело в том, что от караванщиков, перевозивших товары из Китая по Великому шелковому пути, европейцы были наслышаны о таинственных татарах, населяющих восточные земли. Поскольку китайцы практически все народы, живущие к северу от Поднебесной, в том числе монголов и якутов, называли татарами, то на западе сформировалось представление, что Тартария – огромная держава, занимающая чуть ли не всю Азию.

В XIII веке, после набегов войск монгольского хана Батыя на ряд стран Европы, отношение к татарам стало негативным. Их начали воспринимать как наводящих ужас воинов с востока, полчища которых однажды положат конец существованию христианской цивилизации. В религиозных текстах говорилось, что татары – это дикари, свирепые как демоны, посланные самим Сатаной.
К тому же, согласно древнегреческой мифологии, Тартар – это бездна, находящаяся под царством Аида (миром мертвых). Из-за сходства этнонима "татары" с названием языческого Ада в Западной Европе сложилось мнение, что Великая Тартария – это земля, где живут разные монстры и чудища, в том числе легендарные Гог и Магог, а люди там поклоняются Антихристу. Считалось, что исток реки, протекающей по данной территории, находится в потусторонней реальности.

От Урала до Тихого океана

Многие ученые из Западной Европы считали Великую Тартарию огромной империей, простирающейся от Урала до Тихого океана. Например, итальянский дипломат и иезуит Джованни Ботеро в своей работе "Универсальные реляции" (Relationi universali), датированной 1595 годом, писал о том, что эта страна раньше именовалась Скифией. И она занимает половину Азии, на западе гранича с Поволжьем, а на юге – с Китаем и Индией. При этом земли огромной империи с одной стороны омывают воды Каспия, а с другой – Берингово море.

Еще один представитель ордена иезуитов – французский востоковед Жан-Батист Дюальд – в 1735 году опубликовал научный труд "Географическое, историческое, хронологическое, политическое и физическое описание Китайской империи и китайской Тартарии". По его мнению, на западе эта огромная страна граничит с Московией, на юге – с Монголией и Китаем, с севера данное государство омывается Ледовитым морем, а Восточное море отделяет Тартарию от Японии.

А в 1659 году в Лондоне было опубликовано приложение к работе кардинала Франции Дионисия Петавиуса "Наука о времени" (Opus de doctrina temporum), посвященное географии. В нем говорилось, что река Тартар орошает большую часть огромной империи. По мнению кардинала, Великая Тартария с запада ограничена Уралом, а с юга – рекой Ганг. На севере страны находится побережье Замороженного океана, а воды моря Цин омывают эту территорию с востока.

Центральная Азия

Однако не все ученые были склонны отдавать Великой Тартарии столь обширные пространства. Некоторые географы располагали эту страну в Центральной Азии. Так, энциклопедия "Британика" (3 том, 1773 г.) указывает, что государство тартар находится южнее Сибири, севернее Индии и Персии и западнее Китая.
Этой точки зрения придерживался и шведский исследователь Филипп Иоганн фон Страленберг. В 1730 году он опубликовал "Новое географическое описание Великой Татарии", расположив данное государство между Монголией, Сибирью и Каспийским морем.

Монголия

Ряд ученых прямо ассоциировали Тартарию с родиной Чингисхана. Итальянский дипломат и францисканец Джованни Плано Карпини, посетивший Монголию в 1246 году, оставил причудливое описание этой страны. В работе "История Монгалов, именуемых нами Тартарами" он соединил свои путевые впечатления со средневековыми мистическими преданиями. Например, автор упомянул про извергающие огонь чучела, людей с собачьими головами и коровьими копытами, а также про созданий, ноги которых не имеют суставов.

Вероятно, Плано Карпини преследовал при этом две цели: впечатлить читателей и не противоречить устоявшемуся среди католиков представлению о Тартарии.
Многие западноевропейские картографы ориентировались в своей работе именно на труды итальянского францисканца-дипломата еще несколько веков.

Сибирь

Некоторые ученые считали Великой Тартарией таинственные просторы Сибири. Так фламандец Абрахам Ортелий в 1570 году опубликовал атлас мира "Зрелище круга земного". В этом издании Тартария располагалась между Московией и Дальним Востоком.
Отдельные исследователи в своих трудах упоминали, что в огромной империи так холодно, что уже неглубоко под землей находится лед. Именно здесь, как считал французский путешественник венгерского происхождения Франц Тотт, располагалась колыбель человечества. В своих "Мемуарах о турках и тартарах" (1784 г.) он написал, что самые первые люди мигрировали из Тартарии на юг и на запад, заселив Китай, Тибет, Индию, а позднее и Европу.

Московия

Многие ученые-католики считали границу между Европой и Азией мистическим рубежом Добра и Зла. И хотя Московия географически располагалась западнее Уральских гор, в сознании англичан, итальянцев, французов и немцев она совпадала с образом чужой, далекой, дикой и опасной земли. Поэтому географы часто ставили знак равенства между Русью и Великой Тартарией.

Например, английский исследователь Джон Спид в 1626 году представил научному сообществу составленную им "Новую карту Тартарии". В издании имелось изображение типичного жителя этого страны, он был в одежде, которую носили опричники при Иване IV Грозном. А русского царя картограф нарисовал сидящим в юрте.
К тому же, некоторые историки и географы из Западной Европы считали Северный Кавказ самой западной частью Великой Тартарии.
Что касается отечественных ученых, то они избегали этого топонима по двум причинам:
знали, что не существует народа, который называется "тартары";
Тартария ассоциировалась с миром мертвых или страной, где правят злые силы.

Хотя на самых первых русских картах можно найти данное государство, что объясняется влиянием западноевропейской традиции. Так, Тартария попала на "Чертеж всей Сибири, збиранный в Тобольске по указу царя Алексея Михайловича", который был составлен в 1667 году под руководством боярина Петра Годунова.

Орынганым Танатарова, 22 января 18

Источник - russian7.ru
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