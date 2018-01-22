Скончался бывший министр культуры КазССР (1976-87 гг.) Жексенбек Еркимбеков

09:26 23.01.2018 В течение 11 лет на посту министра Жексенбек Еркимбеков внес огромный вклад в развитие культуры и искусства Казахстана. В период его работы создавались ансамбли и оркестры, открывались новые театры, филармонии, библиотеки, дома культуры, передвижные автоклубы и автомузеи



21 января в Алматы скончался видный государственный и общественный деятель, заслуженный деятель искусств Казахстана Еркимбеков Жексенбек Еркимбекович, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Ж. Еркимбеков родился 5 января 1930 года в селе Бигаш Ескельдинского района Алматинской области.

Жексенбек Еркимбеков прошел славный жизненный путь. Окончив Алматинскую государственную консерваторию по специальности домбрист-дирижер, начал свою трудовую деятельность в оркестрах народных инструментов при Комитете казахского радио и имени Курмангазы. В 1953 году в составе оркестра им. Курмангазы завоевал золотую медаль на IV Всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте.



В период с 1956 по 1958 годы был директором Алматинского хореографического училища, художественным руководителем музыкальной редакции Казахского радио, ансамбля песни и танца КазССР. В 1959 году назначен заведующим сектора культуры Центрального комитета коммунистической партии. С 1961 по 1966 годы возглавлял Государственный академический театр оперы и балета им. Абая.

В 1966, 1967 годах занимал должности начальника управления искусств, заместителя министра, с 1976 по 1987 годы - министра культуры КазССР.



В течение 11 лет на посту министра Жексенбек Еркимбеков внес огромный вклад в развитие культуры и искусства Казахстана. В период его работы создавались ансамбли и оркестры, открывались новые театры, филармонии, библиотеки, дома культуры, передвижные автоклубы и автомузеи. В Алматы были построены Дворец Республики, театры им. М. Ауэзова и им. М. Лермонтова, новые здания Алматинского хореографического училища, музыкальных школ для одаренных детей им. К. Байсеитовой и им. А. Жубанова, Алматинского музыкального училища им. П.Чайковского с общежитием, открылись Центральный концертный зал, Национальная библиотека, Музей им. А.Кастеева. В общей сложности по стране было создано более 200 учреждений культуры. Также заметно поднялся уровень подготовки кадров для отрасли.

Вместе с тем, Жексембек Еркимбеков был почетным профессором Казахской национальной консерватории им. Курмангазы и депутатом Верховного Совета КазССР.



Заслуги Еркимбекова Жексенбека Еркимбековича по праву отмечены высокими государственными наградами. Он является дважды кавалером ордена "Курмет" и обладателем других медалей.

"Пройдут годы, но светлая память о Еркимбекове Жексенбеке Еркимбековиче навсегда сохранится в памяти народа. Скорбим в связи с кончиной, выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении Минкультуры и спорта.

Прощание и гражданская панихида состоятся в ГАТОБ им. Абая 23 января. Начнется прощание в 10 часов утра. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - inform.kz

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