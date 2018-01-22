В Астане закрыли уже и вузы! Пришел Великий Колотун

09:04 23.01.2018 В Астане отменены занятия школьников и студентов 1-2 курса колледжей



Причиной отмены стали сильные морозы.



Об отмене занятий для школьников и студентов 1-2 курса колледжей сообщило управление образования Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление образования города Астаны.



"23 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - говорится в сообщении.



Данная информация передается заранее исключительно в связи с тем, что ожидаются сильные морозы. Источник - Zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516687440

Новости Казахстана

