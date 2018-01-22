|В Астане закрыли уже и вузы! Пришел Великий Колотун
09:04 23.01.2018
В Астане отменены занятия школьников и студентов 1-2 курса колледжей
Причиной отмены стали сильные морозы.
Об отмене занятий для школьников и студентов 1-2 курса колледжей сообщило управление образования Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление образования города Астаны.
"23 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - говорится в сообщении.
Данная информация передается заранее исключительно в связи с тем, что ожидаются сильные морозы.