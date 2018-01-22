 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Оливковая ветвь" еще сильнее разжигает огонь сирийского пожара, - П.-А.Крюгер
08:52 23.01.2018

Турецкая наземная операция направлена против сирийских курдов, которых поддерживают Соединенные Штаты. Это может привести к конфронтации между Москвой и Вашингтоном, считает обозреватель Sueddeutsche Zeitung Пауль-Антон Крюгер.

Циничным считает автор публикации название наземной операции, целью которой является не мир, а еще большая жестокость в растерзанной гражданской войной Сирии. По замыслу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкие военные должны создать 30-километровую буферную зону между турецкими войсками и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG).

"Борьба с террористами ИГИЛ* долгое время перекрывала все остальные конфликты как в Сирии, так и Ираке. Теперь же все встает с ног на голову: турки выступают против курдов, а русские, Иран, сирийский режим - против США. Кроме того, эта троица наносит в Идлибе удары по повстанцам, которых поддерживает Турция, - несмотря на то, что Тегеран, Анкара и Москва официально сотрудничают в Сирии. Такое ощущение, что здесь все сражаются против всех", - пишет журналист.

"Эрдоган называет YPG самой серьезной угрозой безопасности Турции в основном по внутриполитическим соображениям. Он оправдывает наземную операцию необходимостью самообороны. Не совсем убедительный аргумент, - считает Крюгер, - однако совсем притянутым за уши его не назовешь. Рабочая партия Курдистана (РПК) стоит за терактами в Турции, а YPG праздновала освобождение Ракки от ИГИЛ* с портретами лидера РПК Абдуллы Оджалана. При этом США, союзник Турции по НАТО, продолжает поддерживать YPG в Сирии".

"По мнению Вашингтона, курдские отряды самообороны являются единственными адекватным союзником, способным не допустить того, чтобы "Исламское государство"* на границах с Ираком снова смогло поднять голову. Однако в перспективе США хотят получить возможность влиять на послевоенный порядок в Сирии и подавить влияние Ирана", - говорится в статье. Эрдоган, добавляет автор, недоволен тем, что Вашингтон поставляет оружие YPG.

"России на руку разногласия между союзниками по НАТО. Кремль поддерживает противоречивые отношения с курдами, то же самое можно сказать и о сирийском режиме. Вялые протесты Москвы и Дамаска против турецкого вторжения в Африн могут быть расценены как предостережение в адрес курдов: сотрудничество с США, как бы намекают они, имеет свою цену. Американцы, со своей стороны, заявляют, что Африн якобы лежит вне зоны их операции", - отмечает автор.

"Если Россия не сможет добиться масштабного политического решения, обострение ситуации не исключено по всему северу Сирии. Вполне вероятно, тогда дело дойдет до конфронтации между союзниками по НАТО или между американцами, русскими и иранцами", - рассуждает автор статьи. "Пока что нет никаких намеков на стратегию, которая привела бы к завершению войны, ни со стороны Москвы, ни со стороны Вашингтона. Проигравшими однозначно будут сирийские курды", - резюмирует Крюгер.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.

22 января 2018 г.

Пауль-Антон Крюгер | Süddeutsche Zeitung

Источник - inopressa.ru
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