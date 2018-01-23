Правительственный бардак в Германии. Старушку Меркель всей страной уговаривают на пенсию

08:48 23.01.2018 Ангеле Меркель приоткрыли дорогу к креслу канцлера



Помешать ей возглавить правительство могут рядовые социал-демократы



На этой неделе, спустя четыре месяца после парламентских выборов, в Германии официально стартуют переговоры о формировании правительственной коалиции. Соответствующее решение было принято накануне участниками съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Представители правого и левого центра рассчитывают в течение двух недель согласовать финальный текст коалиционного договора. Если на этот раз переговоры пройдут без осечки, то Ангела Меркель останется канцлером на четвертый срок.



Вчера вечером в Берлине прошла очередная встреча между лидером Христианско-демократического союза (ХДС) и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, ее баварским партнером из Христианско-социального союза (ХСС) Хорстом Зеехофером и социал-демократом Мартином Шульцем. Казалось бы, политики могли бы наконец вздохнуть спокойно: накануне участники съезда СДПГ своим голосованием одобрили переход от "разведывательных переговоров" (промежуточной фазы консультаций, см. "Ъ" от 11 января) к официальным переговорам о заключении коалиционного соглашения между ведущими партиями правого и левого центра. "Тем самым путь для коалиционных переговоров открыт",- заявила канцлер Меркель. Уже сегодня политики в последний раз сверят часы внутри своих партий, а завтра в Берлине должны приступить к заседаниям межпартийные рабочие группы - всего 39 представителей, по 13 от каждой партии.



Как ожидается, вся эта череда встреч в разных форматах может уже к 7 февраля завершиться подписанием 28-страничного коалиционного документа и тем самым сделать возможным формирование нового правительства. В этом случае Ангела Меркель останется канцлером на четвертый избирательный срок, Мартин Шульц, скорее всего, будет вице-канцлером. А Хорст Зеехофер может получить портфель в федеральном правительстве.



Однако пока ни один из этих политиков не может быть уверен в реализации такого плана. Напомним, парламентские выборы в Германии прошли еще в конце сентября прошлого года. Сразу же после выборов СДПГ объявила о переходе в оппозицию, и блок ХДС/ХСС был вынужден договариваться о формировании правительственной коалиции с либеральной Свободной демократической партией (СвДП) и "Зелеными" - однако в итоге СвДП вышла из переговоров. Тогда в декабре Ангела Меркель, Мартин Шульц и Хорст Зеехофер согласились - с подачи президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера - попробовать договориться между собой. Однако с тех пор немецкие СМИ постоянно напоминают: нельзя исключать никакого развития событий, в том числе провала новых переговоров и перевыборов.



Промежуточным барьером, взять который было необходимо для формирования стабильного правительства, стало воскресное голосование участников съезда СДПГ. Однако назвать их финальную поддержку переговоров безоговорочной нельзя: из 642 делегатов съезда "за" проголосовали 362. Те, кто высказался против, поясняли: они недовольны теми уступками, на которые готово пойти руководство социал-демократов, чтобы остаться у власти, и опасаются дальнейшего падения рейтингов. После предыдущего срока на позиции младшего партнера в коалиции рейтинг СДПГ на выборах упал до рекордно низких 20,5%, а к январю, по данным опроса института INSA, снизился до 18,5%. Еще резче прокомментировала решение делегатов лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. "Иначе, чем политическим самоубийством, это не назовешь",- заявила она.



В этих условиях нельзя исключать, во-первых, провала самих переговоров. Это произойдет, если консерваторы не пойдут на уступки по реформам трудового законодательства, системы медицинского страхования и миграционной политики, на которых настаивают социал-демократы. В частности, СДПГ выступает за смягчение нынешнего запрета сирийским беженцам, получившим временное (формально - неполное) убежище в ФРГ, приглашать к себе родных - например, супругу и детей. Во-вторых, финальный текст коалиционного соглашения, если такой появится, могут заблокировать рядовые члены СДПГ: одобрение большинства из более чем 430 тыс.- необходимый и решающий шаг перед формированием правительства.



Учитывая, что на съезде СДПГ будущую коалицию поддержали всего 56% участников, их партийные товарищи могут в итоге сорвать переговоры и вынудить Ангелу Меркель возглавить правительство меньшинства (без СДПГ) или вовсе уйти с поста канцлера.



Галина Дудина



23.1.18 Источник - коммерсант

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