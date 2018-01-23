США вербуют союзников среди соседей Китая, - В.Скосырев

08:45 23.01.2018 Пекин в ответ создаст новые базы на спорных островах



Глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл в Индонезию, затем последует во Вьетнам. В Вашингтоне не скрывают, что собираются поддержать те страны региона, которые недовольны экспансией КНР на море. Предлог – защита свободы навигации. КНР предупредила, что примет меры против американских кораблей, нарушающих ее суверенитет. По мнению эксперта, это чревато серьезным конфликтом между двумя державами.



Как передает AFP, в ходе турне по Юго-Восточной Азии министр обороны США собирается решить две трудно совместимые задачи. С одной стороны, судя по его пресс-конференции, он хочет показать, что американская политика в корне отличается от политики Китая и России. Китай агрессивно увеличивает число своих объектов на спорных островах Южно-Китайского моря (ЮКМ), Россия же "аннексировала часть Грузии и Украины".



А вот США в территориальные споры в ЮКМ не вмешиваются, у них только одна забота – обеспечить на море свободу судоходства. Ради этого американский эсминец Hopper и прошел на прошлой неделе внутри 12-мильной зоны вокруг рифа Скарборо, который Китай считает своей территорией. Филиппины с этим не согласны, они также претендуют на риф.



Но разъяснение бескорыстности намерений Вашингтона – это только часть миссии Мэттиса. Не менее важная цель – договориться с Джакартой и Ханоем о более тесном военном сотрудничестве.



В Индонезии американский министр встретится с президентом Джоко Видодо и министром обороны Рямизардом Рячуду. Тема бесед – кооперация усилий ВМС двух держав.



Во Вьетнаме Мэттис будет обсуждать ситуацию в ЮКМ, над которым Пекин установил преобладающее влияние в последние годы, проведя милитаризацию нескольких малых спорных островов. Как утверждает агентство АР, администрация президента США Дональда Трампа считает Вьетнам партнером в противостоянии территориальным притязаниям Китая.



В Пекине пока не комментировали поездку Мэттиса. Но рейд американского эсминца к отмели Скарборо не остался без ответа. Главный орган ЦК Коммунистической партии газета "Жэньминь жибао" написала, что именно Вашингтон мутит воду в ЮКМ. Операции США по защите свободы навигации вынудят Китай укрепить свое присутствие в этом море.



Статья подписана псевдонимом Чжуншэн, что в переводе означает Голос Китая. Автор пишет, что американский корабль действовал провокационно, "на грани безрассудства". Если американская сторона снова вызовет напряжение, то Китаю придется сделать такой вывод: "Чтобы защитить мир в Южно-Китайском море, Китай должен будет усилить и ускорить создание возможностей там".



Не трудно догадаться, что под возможностями подразумеваются базы с военным персоналом, вооружение, средства наблюдения и т. д.



В беседе с "НГ" заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков отметил: "Спор с Филиппинами по поводу рифа Скарборо давний. Китай демонстрировал жесткость, но потом разрешил филиппинским рыбакам вести там промысел. Но за этим кроются противоречия между Китаем и США".



По словам эксперта, Китай занимает спокойную позицию, на рожон не лезет, старается все спустить на тормозах. "А американцы, наоборот, сейчас по всем линиям демонстрируют, что они всегда были и будут самыми сильными. Это такая тактика постоянного давления. Чуть затихло с Корейским полуостровом, нужно иголкой или булавкой уколоть в другое место, – сказал Портяков. – Думаю, эта линия на мелкие укусы будет продолжаться. Причем мы не знаем, кто в США это делает. Это не от президента идет, а от чиновников. Получается, что нет единой политики Вашингтона. Поэтому Китай постарается вычислить, что, собственно, за этим стоит".



Если давать прогноз на короткое время, то ситуация останется стабильной. Американцы будут трогать точки раздражения, такие, как индийско-китайские разногласия. Китайцы еще какое-то время будут смотреть, постараются не ссориться с американцами. Действовать по принципу: худой мир лучше доброй ссоры. Но постепенно может нарасти некая критическая масса. И тогда может последовать более жесткая реакция, считает эксперт.



"Китай позиционирует себя как одну из ведущих держав мира. Поэтому терпеть до бесконечности он не станет и однажды даст ответ. Не обязательно на Скарборо. Был прецедент, когда Китай стал требовать уведомления о прохождении иностранных судов и самолетов через определенные зоны на морях", – напомнил Портяков.



Что касается поездки Мэттиса, то эксперт сказал: "На открытую конфронтацию с Китаем не пойдут ни в коем случае ни Индонезия, ни Вьетнам. Но закулисные договоренности с США возможны".

Владимир Скосырев

23.1.18 Источник - Независимая газета

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