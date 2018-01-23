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Сладкие мечталки. Кабул заработает на транзите газа миллиард долларов в год, - "НГ"
08:40 23.01.2018

Саудовская Аравия и Туркменистан проложат трубопровод в Афганистан

Туркменистан начал подготовку к официальному старту второго этапа строительства магистрального газопровода TAPI (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия). Церемония, посвященная началу прокладки афганского участка TAPI, запланирована через месяц на туркменско-афганской границе. Приглашения принять в ней участие посланы главам стран – участниц проекта, а также представителям государств, которые могут помочь в строительстве трубопровода. Речь о Саудовской Аравии, изъявившей желание инвестировать проект, и России, рассматривающей возможность своего участия в TAPI. Об этом в ходе заседания СБ ООН по вопросам безопасности в Афганистане и Центральной Азии заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Торжественная церемония начала реализации проекта TAPI состоялась в декабре 2015 года в туркменском городе Мары. Тогда главы четырех стран, участвующих в строительстве, пообещали, что через три года туркменский газ, пройдя по территории Афганистана (Герата и Кандагара), Пакистана (Кветты и Мултана), достигнет конечной точки – индийского пункта Фазилки. Сырьевой базой проекта выбрано месторождение "Галкыныш". Тогда же был создан консорциум TAPI Pipeline Company Limited, который возглавила энергетическая компания "Туркменгаз". Она же владеет контрольным пакетом акций, а также выполняет функции основного финансиста и управленца проекта.

Однако строительство трубопровода затягивается по ряду причин. Изначально средства на его реализацию выделялись из бюджета Туркменистана. Последние два года Ашхабад находится в жесточайшем финансовом кризисе. На призыв Туркменистана инвестировать в проект мировой бизнес ответил молчанием из-за высоких рисков доставки туркменского газа по территории Афганистана. Попытки привлечь главного противника TAPI – Катар также оказались безуспешными. Экспорт дешевого туркменского газа на рынки Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии может серьезно задеть интересы Катара, являющегося сейчас монополистом в тех краях.

В конце прошлого года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонной беседе с Владимиром Путиным пригласил Россию участвовать в проекте. Об этом рассказал сам глава РФ на традиционной встрече с руководством Совета Федерации и добавил, что "нужно посмотреть, насколько реализуемы такие проекты".

Проектом между тем заинтересовалась Саудовская Аравия. Вице-премьер туркменского правительства, курирующий сферу ТЭК, Максат Бабаев на заседании правительства в конце минувшей недели сообщил, что "Саудовская Аравия направляет значительные средства на реализацию проекта ТАPI". Соответствующая договоренность об этом была достигнута в ходе визита Бердымухамедова в Эр-Рияд в мае 2016 года. "Саудовская Аравия традиционно проводит активную политику в Афганистане и не скупилась на вложения скорее по религиозным мотивам – саудовские монархи считают себя лидерами всех мусульман. Следует отметить, что афганское правительство, в свою очередь, ищет всевозможные источники финансирования, поскольку западная помощь сокращается. Саудовская Аравия как нефтедобывающая страна хорошо разбирается в энергетическом бизнесе и, очевидно, не случайно решила инвестировать в строительство газопровода. Другое дело, что по-прежнему непонятно, как будут решаться вопросы безопасности", – сказал "НГ" директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Андрей Казанцев.

Подсчитано, что ТАPI может приносить в бюджет Афганистана 1 млрд долл. в год в качестве транзитных платежей. Об этом на VII конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану сообщил глава МИД Туркменистана Рашид Мередов. TAPI также позволит Кабулу создать 12 тыс. новых рабочих мест. Но только при реализации проекта. Главным негативным фактором, угрожающим его реализации, как не раз отмечалось, является нестабильность в регионах возможного маршрута TAPI и активизация там же боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ и других странах), которых выдавливают из Сирии.

Напомним, что в прошлом году на севере Афганистана, на территориях проживания туркменских племен, шли активные боевые действия между боевиками ИГ, талибами и местным населением. На вопрос "НГ", насколько велика степень повторения ситуации, Андрей Казанцев заметил, что "она была создана искусственно". "Это связано с вливанием денег из Катара, который у себя построил заводы по сжижению газа и был заинтересован в том, чтобы никаких альтернативных проектов в Индийском океане не было. Катару выгодно, чтобы туркменский газ экспортировался в Европу, а не на азиатские рынки. Сегодня Катар ослаб из-за противостояния с Саудовской Аравией и вряд ли способен навязывать свои сценарии", – считает эксперт.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке отметил, что "север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма во главе с афганским крылом ИГ, которое формирует плацдарм для реализации в регионе деструктивных замыслов в духе пресловутой идеологии "халифата". По его словам, опыт последних 20 лет наглядно демонстрирует неэффективность попыток решения имеющихся в Афганистане проблем силовым путем. "На повестке дня принятие практических шагов по запуску процесса национального примирения на основе соответствующих резолюций СБ ООН. Руководствуясь этими соображениями, мы во взаимодействии с партнерами и единомышленниками инициировали диалог в рамках Московского формата, возобновили работу контактной группы "ШОС – Афганистан", развиваем партнерство Афганистана с ОДКБ", – подчеркнул Лавров. Важным фактором стабилизации Афганистана, отметил министр, "должно стать обеспечение устойчивого социально-экономического развития". "Свой вклад в общие усилия могут внести Евразийский экономический союз и СНГ, открывая Афганистану емкий перспективный рынок", – сказал. Он обратил внимание, что РФ "открыта для многостороннего сотрудничества по реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов", включая проекты газопровода TAPI (Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия) и энергомоста Центральная Азия – Южная Азия (CASA-1000). (Подробнее об этом см. "НГ" от 17.01.18.) Министр также добавил, что "Россия приветствует инициативу Узбекистана по созыву весной 2018 года конференции по афганскому урегулированию".

США, в свою очередь, не оставляют без внимания проект TAPI. Для Вашингтона нужен не TAPI сам по себе, а реализация проекта "Большая Центральная Азия" с участием Туркменистана и Узбекистана. Именно США склонили Пакистан к импорту туркменского газа на фоне наращивания поставок газа из Катара и реализации иранского проекта "Мир", сдача которого в эксплуатацию затягивается. Не исключено, что TAPI является также и частью проекта США по созданию единой центральноазиатской энергосистемы.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

23.01.18

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516686000
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