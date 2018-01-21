Среди погибших в кабульском "Интерконтинентале" оказался казахский бизнесмен

22:39 22.01.2018 Погибший в Афганистане казахстанец был бизнесменом



Мужчина находился в Кабуле по приглашению афганской компании.



Казахстанец, погибший в Афганистане в результате нападения на отель, был бизнесменом из Астаны, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.



"Это мужчина, 1978 года рождения, житель Астаны. Занимался бизнесом. Он находился в Афганистане с деловой целью по приглашению одной из афганских компаний, работающих в сфере коммуникаций. Сейчас наши дипломаты в эти часы совместно с афганскими службами проводят мероприятия по организации доставки тела погибшего в Казахстан", - прокомментировал Жайнаков.



По данным внешнеполитического ведомства, погибший казахстанец находился в Афганистане с октября-ноября прошлого года. Точные данные устанавливаются. В ведомстве отметили, что погибший мужчина не состоял на консульском учете посольства Казахстана.



В пресс-службе министерства не стали называть имя погибшего по этическим соображениям.



Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером в субботу. По информации СМИ, в результате атаки, которая длилась около 18 часов, погибли не менее 43 человек. Удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан", в нападении участвовали пять боевиков группировки. Источник - ru.sputniknews.kz

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