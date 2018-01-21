 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Актюбинский" автобус как символ гниения УзбСистемы, - Б.Мусаев
19:56 22.01.2018

"НЕ ЗАРЖАВЕЛ НИ ОДИН ВИНТИК"

НЕТ, НЕ ЗАРЖАВЕЛ И ВСЕ ЖЕ ….

Я услышал о трагедии в Актобе …У меня нет слов, которые бы адекватно выразили мои чувства и мысли. Но, впрочем, прочитал сегодня Тимура Пулатова ("Кто Они для тебя, Узбекистан – Сыновья или пасынки?" см www.uzxalqharakati.com. Он нашел нужные слова, которые, без сомнения выражают смешанные чувства печали и гнева многих из нас – узбекистанцев.

Вот некоторые фрагменты текста писателя

1."В течении последних трех дней, не мог до конца осмыслить и принять то, что произошло 18 января на трассе Чимкент- Самара, где в автобусе заживо сгорели 52 моих земляков-узбеков. Это один из тех трагических случаев в жизни по поводу которого пророк Мухаммад (Саллаллаху алайхи васаллам) сказал:" Из глаз текут слезы, и в сердце вселилась печаль, но мы никогда не говорим то, что неугодно Всевышнему Аллаху". ( хадис Аль-Бухари)".

2."…не объявлен по сей день общенациональный траур и где с высоких трибун отделываются лишь трафаретными сочувствиями матерям, отцам, женам и детям шахидов. При каждом таком случае повторяя одни и те же газетные слова, от которых веет жутким холодом.

Не надо искать виновных, виновата выстроенная за четверть века правления И.Каримова. Система, куда вмонтированы все деяния от мало до великого, в том числе и обман мошенника и душегуба – владельца неисправного автобуса, желавший заработать на крови безвинных земляков.

И.Каримов, построивший вместе с сотоварищами эту Систему, в одном случае лживыми обещаниями о скором великом будущем, а в другом случае, нагнетанием страха, угрозами, массовыми арестами, пытался у моих земляков отвратить любовь к Матери-Родине. И направить обожание и любовь граждан исключительно на свою гипертрофированную персону отца народа, превратив граждан в пасынков (угай бола). И лицемерно назвавший тех, кто приносит миллиардные доходы в казну республики – дангаса, бездельники. Ведь у пасынка может быть один родитель, в данном случае сам И.Каримов, а Мать-Родина это лишь средство обогащения для своей семьи и клана".

И еще.

"Хотя после ухода И.Каримова прошло почти полтора года, похоже, в созданной им Системе, не заржавел ни один винтик. А общегосударственные юбилеи в день его рождения, стремление увековечить его имя в названиях аэропортов, и площадей является лишь машинной смазкой для винтиков и колес Системы, задуманный его создателем по образу Вечного двигателя…".

Да, немыслимо, что –либо добавить или добавить к этим откровениям Тимура Пулатова. Действительно, разве не существует все еще эта Система, которая, если и не функционирует, то скрипит и каким – то образом продолжает вершить свое черное дело, точнее сказать, собирать жатву

Но вот прочитал сообщение о том, какова была реакция президента Ш. Мирзияева на гибель 52-х "дангаса"

"Не зря говорят, что они мытарствуют и мучаются в чужих странах. У них, бедняг, ведь тоже есть надежды перед Богом, [они уезжают,] чтобы прокормить семью, привезти деньги своему отцу… Совсем еще молодые ребята… Все из Узбекистана. Конечно, все мы глубоко опечалены. Соболезнования их родителям".

Прочитал и подумал: нормально, по- человечески сказал президент.

Не знаю, кто как, а я воспринял эти его слова за публичное признание (пусть и косвенное) на официальном уровне того факта, что т.н. узбекская модель развития до сих пор обрекала страну и ее народ на изоляционизм, отсталость и бедность.

Теперь поглядим, в какие дела претворятся эти его слова, если трагедия в Актобе в очередной раз показала, что она эта модель – олицетворение Системы, созданной печально известной персоной власти, продолжает собирать свою кровавую жатву.

Поглядим, с каких позиций и защиты чьих интересов ("знати" или народа) будет делать дело управления государством президент Узбекистана.

Ведь до настоящего времени было известно, что наши руководители вынесли хлам из под обломков СССР – уравниловку, отказ от частной собственности, рассматривают трудоспособную часть населения страны как своих рабов, исполняющих любые из их прихотей. Это – во первых.

Во – вторых, и ныне превалируют порядки, где насилие и принуждение выступают императивами и обыденными явлениями жизни от первичной ячейки общества (семьи) до уровня управления государством, по определению не может быть Свободы у человека земли, адекватного стимула труда, ответственного обращения с ресурсами и материальными ценностями. Нет Свободы, ибо нет у него земли, как собственности. И эта данность обнажена настолько рельефно, что говорить, будто кто-то не понимает, значит, загодя соглашаться с разговорами типа того, что не созрели наши люди для демократии, или, якообы сломались они, капитулировали перед насилием, ложью, смирились. Разве не ясно, чувствуют и понимают люди, что у их горла (на горле) "планирующая" беспощадная рука государства…

(см. об этом подробнее эл. СМИ Бахадыр Ф. Мусаев. Дорогой, ведущей к хамству. 26.02. 2016 г.)

Не секрет, что существует и гниет Система, созданная тем, кто приказал долго жить, прогнила и перегнила эта Система, заражая все и вся кругом. Прав Тимур Пулатов в утверждении, что "не заржавел ни один винтик". И все же…

Бахадыр Ф. Мусаев 22.01. 2018 Ташкент . Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
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