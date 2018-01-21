Спикерша РосСената Матвиенко лично пытается "отмазать" олигарха Керимова от французского правосудия

19:35 22.01.2018 Сулейман Керимов встретился в России с Валентиной Матвиенко



Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко встретилась с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, передают российские информагентства со ссылкой на сообщение верхней палаты парламента. Напомним, французский суд разрешил господину Керимову приехать в Россию на выходные.



"Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений,- говорится в сообщении Совета федерации.- Не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на родину".



Когда прошла встреча и где сейчас находится господин Керимов, в сообщении Совета федерации не уточняется.



Обвиняемому в укрытии от налогов €400 млн Сулейману Керимову разрешили 19 января выехать в Россию на три дня, чтобы "навестить близкого родственника - брата или двоюродного брата", заявлял прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. Дело в отношении российского сенатора расследуется с 20 ноября прошлого года. Источник - kommersant.ru

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