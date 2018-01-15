Курд на расправу. Турция начала самостоятельные действия в Сирии (карта)

14:33 22.01.2018 Курд на расправу

Турция начала самостоятельные действия в Сирии



Турецкая армия начала операцию против курдских формирований на севере Сирии, поставив регион на грань серьезного кризиса. В Анкаре полны решимости завершить силовую акцию "в кратчайшие сроки", однако наступление рискует перерасти в долгосрочную кампанию, поставив под удар отношения Турции с ее ключевым союзником, поддерживающим курдов, США. Несмотря на заинтересованность Москвы в участии курдов в Конгрессе сирийского национального диалога, намеченном на 30 января в Сочи, Россия не стала осуждать действия Анкары, ограничившись "выражением озабоченности". Состоявшийся накануне визит в Москву глав генштаба и разведки Турции показывает: действия Анкары согласовывались с Кремлем.



Сирийская война становится курдской



Официальное заявление, послужившее сигналом для наступления на позиции сирийских курдов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал в субботу в ходе поездки в провинцию Кютахья. "Антитеррористическая операция в Африне практически началась",- объявил турецкий лидер, пообещав, что после Африна (западная часть Сирийского Курдистана) силовая акция продолжится в другом регионе, контролируемом курдами,- Манбидже.



Таким образом, угрозы турецкого лидера, неделю назад пообещавшего "оторвать головы" курдам в ходе новой силовой акции в Сирии, не стали блефом (подробнее см. "Ъ" от 16 января).



А вчера господин Эрдоган выразил уверенность, что Анкара сможет решить свои задачи быстро, избежав затяжной кампании, чреватой серьезными потерями.



"Мы очень быстро закончим эту операцию. Террористы бегут, а мы все вместе будем их гнать. Их бомбят наши самолеты, сейчас началась наземная фаза. Мы проводим операцию для защиты наших границ,- пояснил президент Эрдоган и добавил: - Пусть Аллах поможет нашим солдатам".



В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Дамаск направлено письменное извещение о начале силовой акции на территории Сирии. "Мы информируем об операции письменно сирийский режим, а также все стороны, включая ООН",- сообщил турецкий министр об операции против курдов, не согласованной с правительством Сирии. "Грубое нападение Турции на город Африн нельзя отделить от политики, которой следует турецкий режим с первого дня кризиса в Сирии",- отреагировал на это президент Башар Асад.



Подробности силовой акции раскрываются в заявлении генштаба Турции. Как следует из его сообщения, в рамках операции под кодовым названием "Оливковая ветвь" "будут нейтрализованы боевики Рабочей партии Курдистана, "Отрядов народной самообороны", партии "Демократический союз" и террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ.- "Ъ")". При этом "дружественное население Африна будет освобождено от террористов".



В разворачивающейся сухопутной операции против курдов вместе с турецкой армией принимают участие подразделения так называемой "Сирийской свободной армии". Напомним, что эта часть вооруженной оппозиции координировала свои действия с Анкарой с самого начала конфликта в Сирии.



Уже в первые два дня - субботу и воскресенье - в рамках операции "Оливковая ветвь" были задействованы более 70 самолетов, при этом турецкие военные отрапортовали о поражении свыше 150 целей. Вопрос о том, как далеко может продвинуться турецкое наступление, остается открытым. По словам старшего советника президента Эрдогана Ильнура Чевика, турецкие войска могут продвинуться к востоку от реки Евфрат в Сирии до самой границы с Ираком.



Вчера же стало известно о первых жертвах: представитель курдских сил самообороны в Африне Бируск Хасака подтвердил "Ъ" гибель 18 человек, большинство которых мирные граждане. "Мы в состоянии защитить себя",- добавил он.



Скажи мне, кто твой курд



Международная реакция на действия Турции, проводящей силовую операцию в Сирии без приглашения Дамаска, показывает: находящийся во внешней изоляции президент Башар Асад в своем осуждении действий Анкары на сей раз не будет в одиночестве.



Так, решительный протест в связи с действиями турецкой армии выразил вчера Каир - один из лидеров ближневосточного региона. "Арабская Республика Египет выражает свое непринятие военной операции, которую проводят турецкие войска против города Африн на северо-западе Сирии, считая ее новым нарушением суверенитета страны и подрывом усилий в рамках существующих политических решений и усилий по борьбе с терроризмом в Сирии",- предупредили в МИД Египта.



Первой из западных держав на турецкую операцию отреагировала Франция: глава МИДа этой страны Жан-Ив Ле Дриан вчера призвал "созвать экстренное заседание Совбеза ООН" и потребовал прекращения огня.



Инициатива Парижа встретила жесткий отпор со стороны Анкары. "Говорят, что Франция хочет созвать экстренное заседание СБ ООН. В таком случае мы будем рассматривать это в том ключе, что Франция стоит на стороне террористов, это отразится на наших отношениях",- пригрозил вчера Парижу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.



Между тем незамедлительного прекращения турецкой операции потребовал вчера и представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми. Напомним, что вместе с Россией и Турцией Иран остается архитектором и гарантом достигнутого в ноябре прошлого года в Сочи мирного соглашения по Сирии, обеспечившего условия для завершения военной фазы конфликта и подготовки Конгресса сирийского национального диалога, неоднократно откладывавшегося и запланированного на 30 января в Сочи.



В связи с турецкой операцией иранский представитель заявил о "необходимости сохранения территориальной целостности Сирии и уважения суверенитета страны". По словам господина Гасеми, продолжение кризиса в Африне может "спровоцировать активизацию террористических группировок" на севере Сирии и "разжечь пламя войны и разрушений".



"С самого начала военной операции в Сирии Тегеран относился к действиям Анкары в этой стране с большим подозрением. Сегодня же мы наблюдаем ситуацию, когда под лозунгом борьбы с терроризмом Турция пытается создать на севере Сирии свою оккупационную зону, которая будет представлена как зона безопасности. Иран с этим не смирится и окажет Дамаску максимальную поддержку в противостоянии турецкой агрессии",- разъяснил "Ъ" позицию Тегерана генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.



Курдская карта Москвы



На фоне недвусмысленного осуждения действий Анкары со стороны ключевых региональных игроков официальные заявления Москвы оказались гораздо более сдержанными. Россия не стала открыто выступать против развернутой Турцией операции, ограничившись "выражением озабоченности" и призывом к противостоящим сторонам "проявлять сдержанность".



В заявлении МИД РФ говорится, что Москва "придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования".



А в российском военном ведомстве и вовсе возложили главную вину за происходящее не на Анкару, а на Вашингтон. "Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в этой части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением",- говорится в заявлении Минобороны России.



"Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным, переносных зенитно-ракетных комплексов, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции",- пояснили в российском военном ведомстве.



По данным "Ъ", детали спецоперации "Оливковая ветвь" обсуждались 18 января на встрече министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова с начальником генштаба ВС Турции Хулуси Акаром и директором национальной разведки республики Хаканом Фиданом. По словам источников "Ъ", близких к руководству Минобороны РФ, российскую сторону интересовал вопрос о четком обозначении района проведения боевых действий. По словам одного из собеседников "Ъ", турецкая сторона обозначила Африн как "конечную и неизменную цель", заверив, что ее зона расширяться не будет, поскольку именно там вооруженные силы Турции сумеют "расправиться с курдскими террористами".



А другой высокопоставленный военный собеседник "Ъ" охарактеризовал российский подход к действиям турецких военных как "позицию невмешательства": "У нас в Сирии свои цели и задачи".



Комментируя визит в Москву турецких силовиков, предшествовавший началу наступления, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил: "России не нужно выступать против операции в Африне, в том числе и во избежание нежелательных инцидентов. Нам, наоборот, требуется тесно координировать свои действия, а особенно работу авиации".



"Операция Турции в Африне могла состояться исключительно в результате договоренностей с российской стороной, особенно с учетом использования турецкими ВВС сирийского воздушного пространства. Во избежание инцидентов надо было получить согласие Москвы на открытие неба",- пояснил "Ъ" начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семенов.



"У Москвы не было никаких обязательств перед курдами. То, что ранее российские военные разместили наблюдателей в районе Африна, было шагом, предпринятым для дальнейшего торга с Анкарой. Тогда Москве было невыгодно проведение операции со стороны Турции. Теперь же она может возлагать всю вину на США, которые поставляют курдам ПЗРК и другое оружие и превращают курдов в инструмент американского влияния",- говорит эксперт.



"За курдами стоят США, а для президента Эрдогана операция против курдов - главное сражение. При этом отношения Турции с США и Западом в целом становятся все более враждебными. В этой ситуации Россия может провести следующую комбинацию: отдать Турции Африн в обмен на дальнейшее сближение с Анкарой и ее поддержку в проведении Конгресса сирийского национального диалога",- продолжает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.



"О том, что происходит в Африне, надо спросить Россию"



Подтверждением того, что на переговорах в Москве шла речь о координации действий во время турецкой операции, стали сообщения об уходе российских военных из района Африна.



Официально спецоперация в Африне началась в субботу в 17:00 по московскому времени, но к этому моменту, как заверили "Ъ" в Минобороны РФ, вся оперативная группа российского Центра примирения враждующих сторон и военной полиции уже была передислоцирована в район Телль-Аджар "для упреждения возможных провокаций". Тем не менее ведомство "ведет круглосуточный мониторинг зоны боевых действий при помощи технических средств и разведки".



Наконец, тот факт, что до начала операции "Оливковая ветвь" Анкара согласовала ее с Москвой, подтвердил вчера и турецкий премьер Бинали Йылдырым. "У России не было возражений",- сообщил он в телеинтервью.



Действия Москвы, которая предпочла не мешать наступлению турецкой армии, были восприняты курдами крайне негативно. "Почти год российские военные находились у нас. А теперь они нас бросили, и мы рассчитываем только на себя",-заявил "Ъ" представитель курдских сил самообороны в Африне Бируск Хасака. А представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман был еще более категоричен. "О том, что происходит в Африне, надо спросить Россию, которая всегда в своих заявлениях подчеркивает необходимость соблюдать суверенитет и целостность Сирии, уважение к границам. Теперь же с одобрения России Турция пересекает границу Сирии, нарушает суверенитет страны. О каком посредничестве в урегулировании после этого может идти речь?" - заявил "Ъ" Роди Осман. И добавил: "Африн входит в зону ответственности Москвы, и зеленый свет, который дан Анкаре, это большая ошибка. Россия должна остановить Турцию".



Опрошенные "Ъ" эксперты, однако, признают, что в действиях Москвы, не желающей становиться на сторону курдов, есть определенная логика. "России понятно стремление Турции обеспечить свою безопасность и территориальную целостность. Москва не поддерживает (в том числе потому, что сегодня ей это невыгодно) действия Рабочей партии Курдистана. Целостность Турции сегодня в интересах России. И под турецкими заявлениями об отношениях Рабочей партии Курдистана с сирийскими курдами некая основа есть",- объяснил "Ъ" директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.



"В то же время Россия считает, что для урегулирования в Сирии необходимо решение курдского вопроса. Определенная степень автономии курдов - это часть сирийского послевоенного урегулирования,- продолжает эксперт.- И здесь Россия готова, даже вопреки желаниям Анкары и Дамаска, привлекать курдов к переговорам. Важно определить, что считать легитимным интересом Турции, а что - чрезмерными амбициями Анкары и лично президента Эрдогана".



Весьма символично, что информация о начале турецкой операции в Сирии появилась практически одновременно с заявлениями о том, что Россия, Турция и Иран согласовали списки участников Конгресса национального диалога, который планируется в Сочи 29–30 января.



Основным камнем преткновения для проведения конгресса на протяжении нескольких месяцев было нежелание Анкары видеть среди его участников представителей курдского "Демократического союза". В конце декабря появились первые сообщения, что Москве и Анкаре удалось прийти к компромиссу. По неофициальным данным, было принято решение, что курды будут представлены в Сочи как община, а не партия, а все фигуры, вызывающие протест турок, не попадут в список приглашенных. Однако после начала операции "Оливковая ветвь" и негативной реакции на нее курдских представителей вопрос о том, приедут ли вообще курды в Сочи и если да, то насколько будут влиятельны представляющие их фигуры, остается открытым.



Сергей Строкань, Марианна Беленькая, Максим Юсин, Александра Джорджевич Источник - Коммерсант

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