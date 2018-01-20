Циничный взгляд на нынешний кризис, - М.Хазин

14:28 22.01.2018 Если посмотреть на устройство общества с точки зрения максимального цинизма, то любое общество во все времена делится на три базовых группы: элита, обслуга и "быдло". Элита - это те, кто определяют "правила игры" и, соответственно, являются их основными бенефициарами (то есть владеют собственностью, те, кто "в доле"). Обслуга - это те, кто живет по созданным элитой правилам и получает за это зарплату. "Быдло" - это те, кто выживает, то есть, по каким-то причинам. не может выйти на уровень, обеспечивающий постоянную и приличную работу.



Так называемый "демократический процесс" (ТМ) - это технология, направленная на то, чтобы создать у обслуги ощущения, что она хоть как-то причастна к управлению государством и обществом. Для этого же был создан в некоторых странах "средний класс" - прослойка обслуги, которой кажется, что у нее тоже есть собственность. На самом деле нет, что хорошо видно по сегодняшней России, которая стремительно катится к ситуации, при которой граждане начинают понимать, что иметь собственность им, собственно, не по карману. В частности, в США дачи, в нашем понимании, имеют только очень богатые люди. Такая же ситуация скоро будет у нас, содержать участки, розданные людям при Советской власти бесплатно, скоро будет для обычного человека совершенно не по карману.



Отметим, что здесь есть интересная тонкость: Маркс и Ленин писали о том, что вся буржуазия относится к элите (то есть пишет правила капиталистического общества). В реальности, большая часть тех, кто относится в марксизме к буржуазии, является обслугой. Но эти тонкости не являются целью настоящей статьи. Главной ее задачей является понимание того, как устроены границы между тремя этими главными общественными группами.



В прежние времена границей между обслугой и "быдлом" было образование. Получение хорошего образования гарантировало приличный социальный статус (в обслуге, разумеется), поэтому очень многие литературные произведения того времени были как раз посвящены тому, как те или иные люди любой ценой это образование получали, после чего их начинали принимать более высокие слои населения как "своих". Но сегодня этот барьер сильно размазался, и из-за всеобщего среднего образования и из-за снижения уровня образования высшего. Сейчас граница между "быдлом" и обслугой достаточно условна, стоит потерять приличную работы (или неожиданно ее получить) и ты переходишь из одной группы в другую. Разумеется, вверх всегда попасть сложнее, чем вниз. Но, тем не менее, и вверх этот барьер не закрыт.



А вот барьер между элитой и обслугой крайне высок. Собственно, в условиях стабильности вверх его можно преодолеть только через кровные связи: нужно или жениться на представительнице элиты или выйти замуж. При этом обычно для закрепления связей нужны совместные дети, иначе развод обесценивает все завоевания. Отметим, что в СССР все было иначе, барьер между элитой и обслугой был преодолим, а быдла практически не было. Но СССР больше нет, а в современной России элита состоит из нескольких крупных групп, а именно, части старой советской номенклатуры, нуворишей-прихватизаторов и высшей части уже российской бюрократии. Национальные кадры я здесь учитываю в первой группе, поскольку со времен СССР они практически не изменились. А вот выйти из элиты почти невозможно. Почему за нахождение в ней идет такая борьба.



Нужно еще учесть, что пребывание в элите вовсе не гарантия наличия у человека больших доходов. Средний уровень жизни практически гарантирован, поскольку есть доступ в "приличные дома", а значит, всегда будет нормальная работа. Но это уровень жизни нормальной обслуги (даже не высшего класса). Для вхождения в долю (в реальной собственности) нужно уже проявлять некоторую активность. Но понятно, что для представителя элиты такая активность долю практически гарантирует.



Начавшийся кризис ведет к тому, что активов становится все меньше и, впервые с 1991 года, когда новая российская элита начала формироваться, встал вопрос о ее сокращении. Поскольку никогда и нигде внутриэлиные механизмы выхода из элиты не предусматривают, это всегда создает серьезные проблемы. У нас, в основном, для этого используется "борьба с коррупцией" (ТМ), поскольку с точки зрения "демократических процедур" сам факт существования элиты уже есть коррупция. На Западе, скорее всего, для этого будет использоваться механизм тотального банкротства, но это уже детали. Главное другое.



Дело в том, что элита всегда создается рамках некоторой базовой модели, парадигмы, на основании которой она и пишет правила игры для всего общества. Если я прав и эта модель себя исчерпала, то нужна новая модель! И в элите должны появиться ее носители. Такие носители всегда приходят извне и по этой причине кризисы парадигмы - это единственное время, когда в элиту можно проникнуть, минуя кровные барьеры. То есть - это уникальный шанс для обслуги (уникальные государства с относительно реальным народовластием, как СССР, мы пока не рассматриваем).



Иными словами, в элиту можно попасть только а) в условиях серьезного парадигмального кризиса. Это условие выполнено. б) имея четкое понимание того, как из этого кризиса можно выйти, причем публично это решение предлагая элите действующей. Тут все зависит от человека. И, наконец, в) демонстрируя правильное поведение. И вот тут самая большая сложность.



Дело в том, что люди из обслуги, с точки зрения представителей элиты, все время ведут себя как "беднушки", "терпилы". Вместо того, чтобы требовать (и, соответственно, вести себя как те, кто априори имеет право), они все время просят (зарплаты, должности, привилегии). И, соответственно, как только представитель обслуги начинает в рамках взаимоотношения с представителями элиты так себя вести - он автоматически ставит себя в положение, при котором он ДОЛИ не получит. Кстати, сами представители обслуги рассматривают такое отношение к себе как высокомерие представителей элиты. Но попробуйте в ситуации, когда вам чего-то не дали сразу, просто уйти. Раз, другой, третий … И вы увидите, что со временем отношение к вам со стороны элиты сильно изменится. Разумеется, если вы из себя что-то представляете.



Так вот, изменение состава элит всегда происходи одинаково: если из нынешнего состава элиты должно (по объективным экономическим причинам) остаться всего 40%, то "старая" элита сокращается на 80%, а потом оставшиеся 20 набираются из обслуги. Но при обязательном выполнении пунктов б) и в). Ну, по части б) скоро, после выборов, все станет понятно, а вот с правильным поведением … Тут нужно учиться, учиться и учиться.



Мы написали книжку "Лестница в небо" не просто так, это, как раз, учебник. Но, как показал опыт, люди молодые этого не понимают (а вот старые, как раз, четко видят свои ошибки молодости). И по этой причине мы (Фонд экономичесских исследований) попробуем создать новый игровой тренинг. Смысл которого - научить людей вести себя как представители элиты. Может, это умным людям и поможет.



Михаил Хазин Источник - Михаил Хазин

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