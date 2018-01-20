Один день из жизни президента Мирзиеева (видео)

14:23 22.01.2018 Пресс-служба президента Республики Узбекистан опубликовала видео о рабочей поездке Шавката Мирзиеева в Термез



Ни для кого не секрет, что у главы государства довольно напряженный график, однако мало кто осознает, сколько президенту приходится находиться в дороге и сколько мест посещать, чтобы быть в курсе всех событий, происходящих в стране.



Пресс-служба Шавката Мирзиеева опубликовала видео из жизни президента, в котором рассказывается о его поездке в Сурхандарью.



Этот ролик дает понимание рабочего графика главы Узбекистана.





Источник - Sputnik

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