Один день из жизни президента Мирзиеева (видео) 14:23 22.01.2018
Пресс-служба президента Республики Узбекистан опубликовала видео о рабочей поездке Шавката Мирзиеева в Термез
Ни для кого не секрет, что у главы государства довольно напряженный график, однако мало кто осознает, сколько президенту приходится находиться в дороге и сколько мест посещать, чтобы быть в курсе всех событий, происходящих в стране.
Пресс-служба Шавката Мирзиеева опубликовала видео из жизни президента, в котором рассказывается о его поездке в Сурхандарью.
Этот ролик дает понимание рабочего графика главы Узбекистана.