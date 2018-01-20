Турецкие танки горят под Африном (видео)

13:16 22.01.2018 Асад помог отправить оружие курдам, 5 турецких танков уничтожены в боях за Африн



"Режим Асада помог ополченцам YPG/РПК отправить оружие из Алеппо в северо-западный город Африн, где Турция ведет операцию"?, - сообщает агентство Anadolu.



По информации источников СМИ Анкары, "режим предоставил дороги для переброски через них курдских подразделений и вооружений из района Шейх Максуд г. Алеппо в кантон Африн".



Вслед за этим курды сообщили об уничтожении в ходе боев пяти танков, а также 14 военнослужащих режима Эрдогана и протурецких боевиков. Об этом заявило командование YPG. В подтверждение было обнародовано видео уничтожения военной техники.



Сообщается, что танк на видеоролике ниже был поражен ракетой в районе населенного пункта Курдо в районе Бильбиль кантона Африн. Еще 2 бронемашины подорваны в селении Дикметас района Шерин Ахрин и 2 - в окрестностях г. Тель-Рифат. Именно в этом районе, по словам курдских командиров, продолжаются наиболее ожесточенные бои между турецкими силами и YPG.



"В разных частях кантона Африн было убито 10 членов захватнических бандформирований, ранено 20 боевиков. Кроме того, 4 турецких оккупантов были убиты и многие получили ранения во время боестолкновений в Бильбиле", - уточняют в командовании YPG.



Местные источники ранее сообщали, что турецкие войска отступили после ожесточенного сопротивления курдских бойцов в Дикметасе и вернулись на свои первоначальные позиции.



Напомним, что Анкара начала военную операцию против главных союзников США в Сирии - курдских Сил народной самообороны после заявления Вашингтона о создании на их базе 30000-й армии.





Источник - Русская весна

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