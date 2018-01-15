"Расстрелянная" западными СМИ певица из КНДР приехала в Сеул для участия в открытии Олимпиады

13:12 22.01.2018 "Расстрелянная" певица из КНДР приехала в Сеул для участия в открытии Олимпиады



Северокорейская певица Хен Сон Воль, о "публичном расстреле" которой сообщали СМИ пять лет назад, приехала в воскресенье в Сеул, чтобы готовиться к участию в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.



Хен Сон Воль, как сообщалось пять лет назад, была якобы расстреляна как бывшая любовница лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако в воскресенье она прибыла в Сеул, чтобы вместе со своей группой "Моранбон" начать подготовку к открытию зимних Олимпийских игр в феврале, сообщает The Telegraph.



Ранее сообщалось, что в Южную Корею прибыла делегация из КНДР для подготовки к участию в Олимпиаде.



В декабре 2015 года Хен Сон Воль уже появлялась на публике после того, как южнокорейские СМИ распространили слухи о ее казни в 2013 году. Источник - Взгляд

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