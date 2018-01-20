 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмончик ищет "помогаек" для работы в Душанбе-мэрии. Шлите резюме...
13:10 22.01.2018

Рустам Эмомали ищет помощников для работы в мэрии Душанбе

Основные требования к претендентам - это знание государственного языка, истории, культуры, национальных ценностей, нормативно-правовых актов и опыт работы не менее двух-трех лет

ДУШАНБЕ, 18 янв - Sputnik. Исполнительный орган государственной власти Душанбе объявляет о конкурсном наборе руководителей и сотрудников в Центральный аппарат и структуры мэрии, сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданам предлагается 25 вакансий на должности заведующего, главного специалиста, ведущего специалиста и специалиста в Управлении финансов, экономики и прогнозирования.

Вакансии есть в Управлении информации и зарубежных связей, Управлении строительства и коммунальных услуг, Отделе кадров, Отделе права, Организационном отделе, Секторе по планированию и государственным закупкам, Секторе технологии и коммуникаций и других соответствующих специальностей, Секторе бухгалтерии, Отделе по благоустройству и озеленению аппарата председателя города Душанбе.

Люди нужны в Управлении культуры, Отделе антимонопольной службы города Душанбе, Управлении по делам женщин и семьи, Секторе по правам ребенка, Отделе по делам религии и упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов, Отделе по охране окружающей среды исполнительного органа государственной власти города Душанбе.

Основные требования к претендентам - это знание государственного языка, истории, культуры, национальных ценностей, нормативно-правовых актов и опыт работы не менее двух-трех лет.

Ранее Рустам Эмомали выступил с отчетом о социально-экономическом развитии столицы за 2017 год.

Было отмечено, что объем регионального валового продукта в Душанбе по итогам января-сентября этого года составил 7 миллиардов 510 миллионов сомони, что составляет 17,7% ВВП республики.

В отчетный период 467 столичных предприятий произвели продукцию на сумму 1,406 миллиона сомони, рост производства промышленной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 4,1%.

Также в повестку дня заседания сессии были внесены обсуждение проекта бюджета города Душанбе на 2018 год, проект "Программы социально-экономического развития города Душанбе в период до 2025 года" и другие вопросы.

Источник - Sputnik
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Новости Казахстана

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