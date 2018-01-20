Американцев можно прогнать только силой, - И.Шамир

12:18 22.01.2018 Американцев можно прогнать только силой



Обозреватель КП.ру Исраэль Шамир обьясняет, почему США - это страна, которую никуда не приглашают, но она все равно приходит.



Как в воду глядел Сергей Лавров! Еще в середине прошлого года он предупреждал, что американцы собираются разделить Сирию. Всю Сирию им захватить не удалось, хоть кусок откусят. Одно время казалось, что обойдется. Еще месяц назад американцы одобрили резолюцию Совбеза ООН, где провозглашалась "твердая приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".



Но концепция переменилась. Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил - не надейтесь, не уйдем. Наплевать нам на суверенитет и целостность Сирии, не для того мы воевали. На освобожденные нами территории не должен прийти законно избранный президент Сирии Асад и его "злодеи". Мы их не пустим. И иранцев, помогающих Асаду, не пустим - они угрожают Израилю.



То есть мы когда-нибудь уйдем, но не сейчас. Сперва пусть Асад уйдет, и иранцы исчезнут, и беженцы из Европы вернутся, и демократия победит в Сирии, а тогда уж непременно уйдем.



Впрочем, американцы никогда не уходят. Захватили они Филиппины в 1898 году, и до сих пор не ушли. Тогда же захватили Кубу - до сих пор держат там свою базу. Германию и Японию оккупировали в 1945, до сих пор держат под своим контролем. Афганистан захватили в 2001, обещали - только прогоним Аль Каеду*, но так и остались.



Неужто нет от этого средства? Есть. Вьетнамцы смогли их прогнать. Положили пять миллионов своих жизней, 50 тысяч американских солдат убили - и бежали американцы.



Смогли их прогнать ливанцы. Правда, террором. Сомалийцы смогли их прогнать. Сунулся туда американский спецназ, целый день воевали, но все впустую.



Так что способ есть.



И сирийцы воевать научились. Не сомневаюсь, что и американцы рано или поздно посчитают свои потери критическими, и уйдут восвояси. Только - сколько народу погибнет до тех пор?



А нам всем стоит запомнить - американцев пускать нельзя. Они приходят на время, но пытаются остаться навсегда.



Это - в отличие от России, которая всегда уходит, не задерживаясь. Взяла Париж в 1815 году - ушла. Берлин взяла - ушла. Брали русские солдаты и Грузию, и Азербайджан, и Бухару с Самаркандом, и Кабул, и Пхеньян - и отовсюду ушли. Но жалеть не приходится - повсюду оставили по себе хорошую память. Знают народы - русские чужие страны в колонии не превращают, относятся, как к своим, а если попросят - то и уйдут.



В конце концов - это лучшая стратегия.



Исраэль Шамир



* запрещенная в РФ террористическая организация Источник - Русская весна

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