Рост китайской экономики превзошел прогнозы

08:51 22.01.2018 Рост китайской экономики превзошел прогнозы



Темпы роста ВВП Китая в 2017 году оказались выше прогнозируемых властями страны на несколько процентных пунктов. Государственное статистическое бюро страны обнародовало предварительные данные, согласно которым ВВП Китая в 2017 году составил 82,72 трлн юаней (около 12,72 трлн долларов), что на 6,9% больше, чем в 2016 году. В то же время в начале прошлого года правительство КНР установило ожидаемую планку роста на уровне 6,5% и выше.



Нынешний показатель также оказался лучше ожиданий МВФ, который в октябре прошлого года повысил прогноз роста китайской экономики на 2017–2018 годы до 6,8% и 6,5% соответственно. В действительности же годовой рост ВВП Китая в первом квартале 2017 года составил 6,9%, во втором - 6,9%, в третьем - 6,8%, в четвертом - 6,8%.



Как следует из правительственного доклада об итогах 2017 года, в прошлом году "национальная экономика сохранила тенденцию стабильного и здорового развития и превысила ожидания благодаря решительным мерам, принятым для обеспечения уверенной победы в строительстве среднезажиточного общества".



По итогам 2017 года инфляция в Китае составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%, при этом индекс цен производителей впервые за пять лет продемонстрировал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом, когда показатель упал на 2,4%. Промышленное производство по итогам 2017 года выросло на 6,6% по сравнению с 2016 годом.



Инвестиции в основные активы выросли на 7,2% против 8,1% и составили 63,16 трлн юаней (около 9,8 трлн долларов). Доля инвестиций госпредприятий выросла на 10,1%, а частного сектора - на 6% по сравнению с 2016 годом. Розничные продажи выросли на 10,2%, составив 36,62 трлн юаней (5,68 трлн долларов), а розничные продажи онлайн - на 32,2%, до 7,17 трлн юаней (1,11 трлн долларов).



Тем временем сегодня Китай успешно запустил два спутника дистанционного зондирования с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (Changzheng-11, "Великий поход-11"). Как сообщило агентство "Синьхуа", пуск состоялся в 12:12 по пекинскому времени (07:12 мск) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северный Китай). Это сотый успешный пуск с данного космодрома, говорится в сообщении.



Спутники типа "Цзилинь-1 Шипинь" под номерами 07 и 08 предназначены для сбора и передачи телеметрических данных. Они войдут в группировку аналогичных аппаратов, выведенных на орбиту в 2017 году.



"Чанчжэн-11" – китайская ракета, работающая на твердом топливе. Ее создатели сообщали, что на носителе установлен "мощный твердотопливный двигатель, произведенный в КНР".

19.01.2018 Источник - stoletie.ru

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