Гибель кыр-вице-премьера Джумакадырова: расследование завершено

08:48 22.01.2018 Гибель вице-премьера КР: РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО



Следственная служба МВД Кыргызстана передала в Московский районный суд Чуйской области материалы уголовного дела о гибели в ДТП высокопоставленного чиновника и двух его спутников.



Трагедия, напомним, произошла ранним утром 7 октября 2017 года. Вице-премьер Темир Джумакадыров во внедорожнике марки "Тойота Ленд Крузер Прадо" направлялся в Таласскую область - для проверки готовности избирательных участков к предстоящим президентским выборам (после скандала с вице-премьером Д. Зилалиевым, курировавшим этот вопрос, ответственным за подготовку выборов в стране был назначен его коллега Т. Джумакадыров).

На 36-м километре автодороги Бишкек - Чалдовар, в селе Садовом Московского района, джип столкнулся с "КамАЗом". По предварительной версии, перед грузовиком остановилась машина, из-за чего его водитель стал либо маневрировать, либо вышел на обгон. Выскочив на встречку, грузовик столкнулся с внедорожником вице-премьера и протащил джип по трассе порядка 50 метров. Машины снесли столб и скатились на обочину.



Водитель "КамАЗа" сильно не пострадал. Погибли: 38-летний вице-премьер Темир Джумакадыров (сиротами остались три его дочери), его 30-летний помощник Нурлан Джамгырчиев (без отца остался его сын) и 32-летний водитель Нурбек Муканов (он также воспитывал сына).



Имя и фамилия водителя "КамАЗа" до сих пор огласке не преданы. Известно лишь, что ему 38 лет, он - житель села Чалдовар.



Экспертиза, проведенная по горячим следам, показала, что в момент ДТП водитель грузовика был трезв. Его сначала водворили в ИВС, затем водителю "КамАЗа" суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 Бишкека. Он обвиняется по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких человек".



Слева направо: Темир Джумакадыров, Нурлан Джамгырчиев, Нурбек Муканов.



На месте автокатастрофы.



По какому-то чудовищному совпадению, Темир Джумакадыров, пожалуй, больше всех других чиновников бил тревогу по поводу страшной ситуации на дорогах Кыргызстана и разрабатывал планы по ее исправлению. Этим он начал заниматься, работая секретарем Совета безопасности КР, и продолжил на посту вице-премьера, курировавшего силовой блок.



12 сентября прошлого года - меньше чем за месяц до своей гибели - вице-премьер Джумакадыров на одном из рабочих совещаний поручил профильным государственным органам в месячный срок принять неотложные меры по снижению количества ДТП в стране. Среди мер, которые предлагал Джумакадыров, в частности, были: ужесточение наказания виновников ДТП, срочная установка разделительных барьеров на дорогах, жесткий контроль за автошколами, повышение профессионализма сотрудников дорожной милиции. Контролировать борьбу с причинами ДТП вице-премьер Джумакадыров был намерен лично.



Перед Новым годом вдова Темира Джумакадырова Нора Суюналиева обратилась с открытым письмом к правительству Кыргызстана. Она, в частности, призвала власти страны ужесточить наказание за ДТП с летальным исходом, лишать виновников водительских прав пожизненно - и никакого "примирения сторон"! "Это нужно остановить, - прокомментировала вдова страшную статистику смертей на дорогах Кыргызстана. - Нельзя оставлять эти жизни незамеченными, и не важно, погиб ли вице-премьер, беременная женщина, школьник, студент, старушка или бомж, - это жизни, это судьбы".

Быть может, хотя бы эта смерть станет толчком к тому, чтобы в Кыргызстане был положен конец либеральничанию с убийцами на дорогах.



Олег ЖУК

17.01.2018 Источник - delo.kg

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