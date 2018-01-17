 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.01.2018
14:33  Курд на расправу. Турция начала самостоятельные действия в Сирии (карта)
14:28  Циничный взгляд на нынешний кризис, - М.Хазин
14:25  Формирование Украины как анти-России и анти-Европы, - А.Цуканова
14:23  Один день из жизни президента Мирзиеева (видео)
13:19  Как США будут теперь давить Северную Корею, - Г.Мирзаян
13:16  Турецкие танки горят под Африном (видео)
13:12  "Расстрелянная" западными СМИ певица из КНДР приехала в Сеул для участия в открытии Олимпиады
13:10  Рахмончик ищет "помогаек" для работы в Душанбе-мэрии. Шлите резюме...
12:18  Американцев можно прогнать только силой, - И.Шамир
08:52  Высоцкого убили? - новые факты и старые версии
08:51  Рост китайской экономики превзошел прогнозы
08:48  Гибель кыр-вице-премьера Джумакадырова: расследование завершено
08:38  Иракский Курдистан: за что боролись? - А.Веселов
08:23  Таджикский боевик Таджибаев в Сирии назначен "эмиром" узбекской общины. Карьера, однако
08:18  "Игры" Саудовской Аравии и ОАЭ в Ливии, - Ф.Салехи
08:05  Рахмон и Рахмончик вместе посадили кипарисика в Наврузгохе
07:18  Афринная геополитика. Курды стали разменной монетой в российско-турецкой газовой сделке, - В.Мухин
06:52  Национальная политика – одно из самых слабых мест Турции, - Д.Котенко
06:49  В Афганистан отправят еще тысячу американских солдат. Как Обама вывел войска...
06:44  Эрдоган накинул на Россию новую петлю, - А.Башкатова
06:43  РФ зовут стать членом ОПЕК на постоянной основе
06:25  Кастрюлю на голову! По десяткам городов США топает бабий марш
02:56  "Дадим шар земной детям…". 100 дней кыр-премьера Исакова, - А.Исаев
01:33  Что такое "трезвыватель"? Посол США в России тоже залез в прорубь
00:53  Куда идет Россия? - Вл.Хомяков
00:51  О "традиционном Исламе" и традиционности в странах ЦентрАзии, - Г.Жусипбек, Ж.Нагаева
00:49  Сеть с летальным исходом. Как в Афганистане торгуют мальчиками-смертниками
00:47  Война имитаций. Смысл турецкой операции против сирийских курдов, - М.Юсин
00:42  В Центральной Азии "маразм" перешел в наступление? - А.Николаев
00:34  Россия и США готовы сдать курдов Турции, - А.Желенин
00:08  Бесконечная война Америки в Сирии, - Washington Post
00:07  "У Путина уже не та политическая решимость, что была в 2014 году", - Л.Ивашев
00:03  Будущее свободы больше не принадлежит США, - Bloomberg
Воскресенье, 21.01.2018
23:57  Кто заработал на падении курса биткоина?
23:04  Таджик-генерал Атта Нур сохранил за собой пост губернатора афганского Балха
20:35  Конгресс "историков" Казахстана просит включить труды коллеги Елбасы в учебники истории
19:28  Интернационал жертв Intercontinentalа. Террористы в Кабульском отеле успели расстрелять 14 иностранцев
17:18  "Мыльные пузыри" ближневосточной аналитики А.Эскина, - Р.Устраханов
15:41  "Будто-бы я хотел провести в Бухаре социальный революция", - письмо экс-главы Компартии Бухары Н.Хусаинова, 1921 г. (архив)
14:40  Два мира, два человечества, - Александр Дугин
14:39  Советское - значит съедобное. Поток сознания о еде СССР. Часть I, - Г.Иванкина
12:19  Стала известна должность младшей дочери Шавката Мирзиеева - Шахнозы
11:15  Облико морале: кризис ценностей казахского общества, - М.Алимов
10:52  Вынесет ли широкая спина Путина вызовы 2018? - Т.Акимов, М.Мамытканов
09:29  Турецкие танки вошли в сирийский Африн. Курды обвиняют Россию в предательстве
08:59  Уятмены на марше. Чем грозят Казахстану новые поборники старой морали, - В.Сурганов
08:35  Армия Асада взяла авиабазу Абу-Духур и разрезала пополам "Идлибский котел" джихадистов
03:31  Террористы захватили отель "Intercontinental" в Кабуле, но были оперативно ликвидированы
Суббота, 20.01.2018
21:32  Турция напала на сирийский Африн, ВВС наносят мощные авиаудары по курдам (видео)
19:19  Соединенные Штаты Европы – возможность или угроза России? - К.Гасанов
17:09  КоКом 2.0: Америка обещает Китаю участь Советского Союза, - А.Ситников
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Гибель кыр-вице-премьера Джумакадырова: расследование завершено
08:48 22.01.2018

Гибель вице-премьера КР: РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

Следственная служба МВД Кыргызстана передала в Московский районный суд Чуйской области материалы уголовного дела о гибели в ДТП высокопоставленного чиновника и двух его спутников.

Трагедия, напомним, произошла ранним утром 7 октября 2017 года. Вице-премьер Темир Джумакадыров во внедорожнике марки "Тойота Ленд Крузер Прадо" направлялся в Таласскую область - для проверки готовности избирательных участков к предстоящим президентским выборам (после скандала с вице-премьером Д. Зилалиевым, курировавшим этот вопрос, ответственным за подготовку выборов в стране был назначен его коллега Т. Джумакадыров).
На 36-м километре автодороги Бишкек - Чалдовар, в селе Садовом Московского района, джип столкнулся с "КамАЗом". По предварительной версии, перед грузовиком остановилась машина, из-за чего его водитель стал либо маневрировать, либо вышел на обгон. Выскочив на встречку, грузовик столкнулся с внедорожником вице-премьера и протащил джип по трассе порядка 50 метров. Машины снесли столб и скатились на обочину.

Водитель "КамАЗа" сильно не пострадал. Погибли: 38-летний вице-премьер Темир Джумакадыров (сиротами остались три его дочери), его 30-летний помощник Нурлан Джамгырчиев (без отца остался его сын) и 32-летний водитель Нурбек Муканов (он также воспитывал сына).

Имя и фамилия водителя "КамАЗа" до сих пор огласке не преданы. Известно лишь, что ему 38 лет, он - житель села Чалдовар.

Экспертиза, проведенная по горячим следам, показала, что в момент ДТП водитель грузовика был трезв. Его сначала водворили в ИВС, затем водителю "КамАЗа" суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 Бишкека. Он обвиняется по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких человек".

Слева направо: Темир Джумакадыров, Нурлан Джамгырчиев, Нурбек Муканов.

На месте автокатастрофы.

По какому-то чудовищному совпадению, Темир Джумакадыров, пожалуй, больше всех других чиновников бил тревогу по поводу страшной ситуации на дорогах Кыргызстана и разрабатывал планы по ее исправлению. Этим он начал заниматься, работая секретарем Совета безопасности КР, и продолжил на посту вице-премьера, курировавшего силовой блок.

12 сентября прошлого года - меньше чем за месяц до своей гибели - вице-премьер Джумакадыров на одном из рабочих совещаний поручил профильным государственным органам в месячный срок принять неотложные меры по снижению количества ДТП в стране. Среди мер, которые предлагал Джумакадыров, в частности, были: ужесточение наказания виновников ДТП, срочная установка разделительных барьеров на дорогах, жесткий контроль за автошколами, повышение профессионализма сотрудников дорожной милиции. Контролировать борьбу с причинами ДТП вице-премьер Джумакадыров был намерен лично.

Перед Новым годом вдова Темира Джумакадырова Нора Суюналиева обратилась с открытым письмом к правительству Кыргызстана. Она, в частности, призвала власти страны ужесточить наказание за ДТП с летальным исходом, лишать виновников водительских прав пожизненно - и никакого "примирения сторон"! "Это нужно остановить, - прокомментировала вдова страшную статистику смертей на дорогах Кыргызстана. - Нельзя оставлять эти жизни незамеченными, и не важно, погиб ли вице-премьер, беременная женщина, школьник, студент, старушка или бомж, - это жизни, это судьбы".
Быть может, хотя бы эта смерть станет толчком к тому, чтобы в Кыргызстане был положен конец либеральничанию с убийцами на дорогах.

Олег ЖУК
17.01.2018

Источник - delo.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516600080
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  