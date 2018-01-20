Таджикский боевик Таджибаев в Сирии назначен "эмиром" узбекской общины. Карьера, однако

08:23 22.01.2018 Правительственное агентство "Ховар" опубликовало материал, в котором руководство запрещенной в стране Партии исламского возрождения обвиняется в отправке молодых таджикистанцев на войну в Сирию.



В статье, опубликованной 21 января, говорится, что большинство таджиков, которые были отправлены ПИВТ в Сирию, убиты и "их кровь останется на совести руководства партии".



Авторы статьи дают краткий обзор истории ПИВТ, деятельность которой была запрещена в стране в сентябре 2015 года. Далее приводятся имена соотечественников, которые отправились на Ближний Восток при поддержке этой партии.



Упоминается имя 35-летнего жителя Спитаменского района Согдийской области Сайфиддина Таджибаева, который, как отмечают авторы статьи, возглавлял районную ячейку ПИВТ, а ныне он один из главарей террористической организации "Джабхат ан-Нусра" в Сирии.



В материале отмечается, что Сайфиддин Таджибаев является лидером узбекской общины в этой террористической организации и любыми способами вербует молодежь Таджикистана и Узбекистана в ряды группировки. В Сирии находится также его брат Иброхим Ином.



В статье упоминается также имя Шоисты Мамадшеховой, 40-летней жительницы Спитаменского района, которая ранее возглавляла женское отделение районной ячейки ПИВТ. "Она была завербована членом террористической организации "Исламское движение Узбекистана" Фаррухом Шодмоновым, и отправилась в Северный Вазиристан Пакистана вместе с двумя своими сыновьями - Уриновым Джавохиром, 1999 года рождения, и Уриновым Бегзодом, 2003 года рождения", - говорится в материале.



Еще один член ПИВТ, продолжают авторы, Фаромуз Абдувалиев, житель села Понгоз Аштского района, который в 2014 году присоединился к "Исламскому государству" и спустя два года был убит в Сирии. Его жена и дети находятся в России.



Еще одно имя – Мухаммаджон Гайратов, житель Куляба. Авторы материала утверждают, что он получил религиозное образование в Иране при поддержке своего дяди, члена ПИВТ, а оттуда перебрался в Пакистан и далее в Сирию. "В Сирии он присоединился к "Исламскому государству" и до сих пор воюет там. Часто он публикует в Интернете видео экстремистского содержания и призывает таджикскую молодежь присоединиться к "джихаду", - отмечается в статье.



Житель Нурабада Мирзоджума Табаров – один из тех, кто отправился в Сирию и по возвращению на родину распространял экстремистские идеи среди таджикистанцев. Авторы материала отмечают, что при поддержке своего отца, члена ПИВТ, он обучался в медресе в Дамаске, и во время своей учебы, в 2012 году, присоединился к экстремистской группировке "Джейш аль-Хур" (Свободная армия Сирии) и после возвращения на родину пропагандировал идеи этой группировки среди местного населения. В 2017 году он был задержан и привлечен к уголовной ответственности.



Далее в статье упоминаются имена еще нескольких человек, которые были отправлены за решетку за преступления экстремистского характера. Между тем руководство запрещенной ПИВТ, которое находится за пределами страны, никогда не признавало факт причастности к экстремистам или поддержки террористических групп.



Осенью 2015 года, после "попытки мятежа" экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, исламская партия была обвинена в организации госпереворота. Верховный суд Таджикистана признал ПИВТ террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны.



14 высокопоставленных членов ПИВТ были приговорены к длительным срокам заключения, двое из них получили пожизненные сроки. Власти заявили, что генерал Абдухалим Назарзода и лидер ПИВТ Мухиддин Кабири приступили к созданию незаконных вооруженных формирований в целях организации политического переворота в стране в 2010 году.



Лидер исламской партии Мухиддин Кабири, который находится за пределами страны, назвал все обвинения беспочвенными и обвинил власти Таджикистана в нарушении межтаджикского мирного соглашения 1997 года. Источник - rus.ozodi.org

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