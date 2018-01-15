"Игры" Саудовской Аравии и ОАЭ в Ливии, - Ф.Салехи

08:18 22.01.2018 Арабские революции

Продолжающееся противостояние и туманное политическое будущее



Государство Ливия после свержения в стране режима диктатуры Муаммара Каддафи до сих пор не знает ни покоя, ни безопасности, ни военно-политической стабильности.



Основные "игроки" на политической арене в этой стране, представленные, с одной стороны, Файезом Эсраджем (Сараджем), главой правительства национального примирения (которое базируется в Триполи), поддерживаемого так называемым "мировым сообществом" и Съездом Представителей (который заседает на востоке страны в Тобруке) и генералом Халифа Хафтаром, верховным командующим Вооруженными Силами, с другой стороны, так и не смогли прийти к подлинному согласию для урегулирования конфликта. Не смогли они и создать основы даже для весьма хрупкой стабильности, хотя и существует Соглашение, заключенное в 2015 г., именуемое Схиратскими договоренностями. Сыграли, увы, свою роль и внешние игроки, представленные ОАЭ и Саудовской Аравией - основные силы, которые называют ответственными за дестабилизацию в Ливии и постоянную поддержку внутреннего конфликта.



Политика "экспансии", которую проводят в арабских странах Эмираты, особенно ярко проявляется в странах арабской Африки: так, шаги данного государства в Ливии, направленные на поддержку Халифа Хафтара, который сотрудничает с остатками тех структур, которые существовали во времена диктатора Каддафи, стали причиной того, что в стране стало действовать большое количество наемников, воюющих вместе с отрядами Хафтара, а также привело к тому, что в страну с их помощью стекается большое количество вооружения, несмотря на запрет международных организаций экспортировать в Ливию оружие.



ОАЭ также поддерживает бомбардировки и обстрелы позиций оппозиционных Хафтару сил в Бенгази и Триполи, и даже в целях повлиять на политические процессы в Ливии, пошли на подкуп бывшего поверенного ООН по делам Ливии Бернардино Леона. Данное государство осуществляет на территории Ливии постоянную разведывательную деятельность: так, в 2015 году один из офицеров военной разведки ОАЭ проник в страну под видом коммерсанта и предпринимателя и был там задержан.



Эмираты, поддерживая Халифа Хафтара материально и финансами, стремятся к тому, чтобы сделать фактически неработающим Схиратские соглашения, которые были подписаны в 2015 году под патронажем ООН в марокканском городе Схират с целью положить конец новому раунду гражданских конфликтов, который разгорелся в Ливии с 2014 года. Эмираты стремятся к тому, чтобы свести на нет все усилия по политическому урегулированию кризиса в Ливии, которые предпринимаются после падения диктатуры Каддафи, и всячески потворствуют тем силам, которые выступают за военное, силовое решение проблем. Схиратские соглашения, которые были ратифицированы 6 апреля 2016 года и под которыми стоят подписи 22 представителей парламента Ливии, дали санкцию на формирование Правительства национального согласия, под председательством Файеза Сарраджа. Хотя данному правительству и удается контролировать ситуацию в Триполи, столице прежней единой Ливии, а также в еще нескольких важных центрах запада страны, оно при этом по-прежнему лишено возможности влиять на обстановку на значительной части территории Ливии.



Некоторые эксперты и аналитики убеждены, что Арабские Эмираты проявляют такую активность в Ливии, используя как политические, так и экономические мотивы, поскольку они убеждены, что являются, в экономическом смысле, неким образцом или локомотивом развития для многих стран региона. И это, в свою очередь, приводит к тому, что они решительно борются с другими конкурентами, которые намерены бросить Эмиратам вызов. Относительно Ливии также, если в этой стране реализуются некие планы по влиянию на ситуацию в области политики или безопасности, то с большой вероятностью, это будут планы, прежде всего, составить конкуренцию для ОАЭ. Именно будучи обеспокоенными этими обстоятельствами, Абу-Даби стремятся, применяя собственный политический инструментарий, помешать подобным сценариям.



Саудовская Аравия, которая считается в мусульманском мире экспортером идеологии ваххабизма и салафизма, также не бездействует здесь, и, дабы парализовать окончательно еще полуживую и имеющую сторонников, ливийскую революционную идеологию, "Джамахирии", пытаются тоже, дестабилизируя обстановку путем поддержки приверженцев салафитского движения в Ливии, осуществлять здесь собственные политические замыслы.



После начала революционных событий в Ливии в феврале 2011 г. приверженцы салафитов, связанные с Саудовской Аравией, стали издавать различные фетвы с призывами убивать богословов-улемов, имамов мечетей г. Бенгази, или заключать их в тюрьмы без суда, следствия и необходимых юридических процедур. И эти фетвы также побуждают многих правоверных осквернять могилы видных религиозных деятелей и уничтожать мечети под предлогом борьбы либо с язычеством, либо против "зримого воплощения идей единобожия" (которое запрещено, согласно строгим канонам ислама). В результате, это также приводит к вооруженным столкновениям между сторонниками и противниками призывов, содержащихся в этих религиозных фетвах. Таким образом, салафитское движение в Ливии стремится, уничтожая или дискредитируя духовенство и имам-хатыбов, поставить затем на их место своих единомышленников, с тем, чтобы и далее распространять произвольно истолковываемый, радикальный ислам и идеологию религиозного экстремизма и нетерпимости.



Салафитское движение в Ливии пока не является отдельным субъектом политической жизни, однако оно, примкнув к силам, подконтрольным Халифа Хафтару, сразу после появления последнего и начала его деятельности в Бенгази, тем не менее, принимают участие в боевых операциях, под названием "операции благодеяния", поскольку они считают Хафтара своим "законным" лидером и боевым командиром. Хафтар, в свою очередь, руководствуясь интересами борьбы с конкурентами, прежде всего, с представителями "Братьев-мусульман" (организация запрещена в РФ, - ред.), также благосклонно относится к присутствию в своих рядах салафитов, которые, в свою очередь, пользуются особым покровительством Саудовской Аравии.



Сайф аль-Ислам Каддафи и попытки возвращения во власть



Сайф аль-Ислам, сын Муаммара Каддафи, в ходе событий конца зимы и весны 2011 г., получивших название "арабская весна", был задержан и помещен под арест в городе Эз-Зентан, где и провел почти 6 лет, однако несколько месяцев назад был из-под ареста освобожден.



После того, как парламент Ливии ратифицировал его амнистию и освобождение, он вышел на свободу 9 июня 2017 г., однако Совет министров и правительство, заседающие в Триполи, посчитали акт о его амнистии и освобождении незаконным. Вместе с тем, требует его возвращения под стражу и Международный уголовный суд. Сайф аль-Ислам недавно объявил, что будет участвовать в президентских выборах в Ливии, которые должны состояться в 2018 г. При этом, большинство экспертов и комментаторов полагают, что ему еще предстоит трудный путь к президентской гонке, поскольку если Сайф аль-Ислам выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы, ему следует выступить публично со своей предвыборной программой. Но учитывая то, что выборы уже должны состояться совсем скоро, а также, что страна до сих пор находится в состоянии политического кризиса, участие Сайф аль-Ислама в выборах кажется маловероятным. Тем более, что Гасан Саламе, спецпредставитель Генсека ООН по делам Ливии, недавно подтвердил, что Сайф аль-Ислам - "преступник", которого до сих разыскивает Международный уголовный суд. Это, несомненно, делает перспективы участия Сайф аль-Ислама в президентских выборах весьма затруднительными - для этого отсутствуют необходимые правовые основания.



После так называемой "революции" в Ливии 2011 года, давшей старт "арабской весне", прошло уже почти 7 лет, однако будущее страны до сих пор остается неясным, из-за того, что имеет место практически перманентный политический кризис, а также, из-за вражды между различными группировками. Схиратские соглашения не смогли создать в стране ожидавшуюся от них подходящую атмосферу для урегулирования кризиса, национального и гражданского примирения. А возможности и перспективы для достижения новых политических договоренностей между теми же самыми группировками вновь представляются очень смутными.



Ливия в течение прошедших 7 лет постоянно пребывала в политическом тупике, поскольку пути для выхода из кризиса, урегулирования противоречий и прекращения открытой вражды между различными влиятельными группировками постоянно оказывались перекрытыми. К тому же, в стране отсутствовала элементарная безопасность, и, как следствие, постоянно отсутствовала и экономическая стабильность. Многие из арабских государств и государств региона направляли послания на имя Халифа Хафтара, в которых требовали от него проявить уважение к достигнутым, под патронажем ООН, политическим договоренностям, и, таким образом, не прибегать к военной альтернативе разрешения кризиса и предпочесть мирное политическое урегулирование. Они также подчеркивали, что и он сам может быть частью политического процесса в стране и также стать участником предвыборной борьбы, при соблюдении всех соответствующих условий.



Хафтар ранее заявлял, что Схиратские договоренности уже утратили свою законную силу. Но тем не менее, он сам, объявляя соглашения неработающими, пытается каким-то образом упростить свой путь участия в президентских выборах. Хафтар неоднократно утверждал, что не считает себя обязанным подчиняться решениям, которые принимают учреждения, возникшие в результате Схиратских соглашений - в частности, решениям Совета при правительстве Национального примирения, под председательством Файеза Сарраджа. При этом же ООН неоднократно подчеркивала необходимость соблюдения договоренностей, поскольку это необходимо для урегулирования политического кризиса в Ливии.



Хафтар же пытается следовать по стопам нынешнего президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, пришедшего к власти в результате военного переворота. Напомним - ас-Сиси, придя к власти в ходе переворота, отстранил в 2013 году Мухаммада Мурси, избранного президентом Египта, а затем, в 2014 году, сам принял участие в новых выборах, и, таким образом, тоже стал президентом.

Фатемэ Салехи

Оригинал публикации: آينده سياسي مبهم و درگيري هاي ادامه دار بازي هاي سياسي امارات و عربستان در ليبي

15/01/2018 Источник - inosmi.ru

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