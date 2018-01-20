Рахмон и Рахмончик вместе посадили кипарисика в Наврузгохе

08:05 22.01.2018 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ознакомился с ходом работ по благоустройству парка и поручил сделать его более привлекательным для туристов



ДУШАНБЕ, 21 янв - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали посадили деревья в комплексе Наврузгох, сообщает пресс-служба главы республики.



Глава государства и мэр Душанбе высадили кипарисы, миндаль и еще несколько видов деревьев в рамках благоустройство и озеленения города Душанбе. Эмомали Рахмон ознакомился с ходом работ по благоустройству парка.



Рустам Эмомали рассказал Рахмону о достижениях Душанбе и пообещал новые



Он поручил Рустаму Эмомали продолжать работы, чтобы Наврузгох стал более популярным местом у туристов.



Ранее Рустам Эмомали открыл реконструированный железнодорожный мост, сообщается на сайте мэрии столицы. Мост расположен на пересечении проспекта Саъди Шерози столицы. Отмечается, что стоимость проекта составила 3,2 миллиона сомони (около 363,2 тысячи долларов).



Также мэр дал старт реконструкции еще одного железнодорожного моста, расположенного в столичном районе Наврузгох на реке Душанбинка. Мост был построен в 1929 году и за этот период был обновлен лишь один раз в 1978 году. Источник - ru.sputnik-tj.com

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