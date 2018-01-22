Афринная геополитика. Курды стали разменной монетой в российско-турецкой газовой сделке, - В.Мухин

07:18 22.01.2018 Война в Африне повторяет сценарий Донбасса-2014



Военная операция Турции "Оливковая ветвь" в самом относительно тихом сирийском регионе Африн могла начаться только с молчаливого согласия России. Накануне массированного удара турецкой авиации, унесшего жизни не только военных, но и мирных жителей Сирии, Минобороны РФ вывело свой военный контингент из кантона. Мотив, казалось бы, вполне объяснимый – "для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих".



Как бы оправдывая "проведение турецкими войсками специальной операции", Минобороны России заявило, что "кризисное развитие ситуации в регионе" спровоцировано действиями США. Мол, "бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии", а также "провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением, ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в "женевском формате", полноценными участниками которых должны быть и курды".



Все вроде бы логично, но командование отрядов курдского ополчения (YPG) обвинило Россию в предательстве и назвало ее "преступным партнером Турции в убийстве гражданских в регионе". Со стороны Минобороны и МИД РФ так и не прозвучало пока внятных объяснений того, почему с уходом российских миротворцев в Африне фактически ликвидирована объявленная в начале сентября 2017 года зона деконфликтации, в которой еще совсем недавно российское военное ведомство фиксировало "высокую активность возвращения мирных жителей". В этот регион возвращались люди, потому что благодаря прибывшей туда российской военной полиции там, видимо, были обеспечены стабильность и порядок. "В Африне нет зоны деэскалации, здесь действует так называемая зона деконфликтации и работает российский центр по примирению. В конце августа в кантоне Африн был создан комитет национального примирения, куда вошли представители местных органов самоуправления провинций, оппозиции и центра по примирению" – так в сентябре 2017 года рассказывал СМИ о ситуации в Африне подполковник российской военной полиции Георгий Петрунин.



И вот спустя всего лишь четыре месяца все изменилось, причем в худшую сторону. По версии Минобороны РФ, в северные регионы Сирии, то есть и в Африн, так называемым проамериканским формированиям были поставлены "современные вооружения". Но тут что-то не очень понятно: а куда смотрели там российские военные полицейские и почему они допустили "бесконтрольное" снабжение отрядов YPG американским оружием? Как оно могло попасть в Африн, если этот кантон представляет анклав, окруженный почти со всех сторон территориями, которые контролируют военнослужащие Турции и патронируемые ими боевики?



Турецкое информационное агентство Anadolu утверждает, что в минувшую субботу 72 боевых самолета Вооруженных сил Турции наносили удары по целям в Африне. В том числе нанесены удары по аэродрому Минниг, через который якобы самолеты США снабжали курдские силы YPG оружием, в том числе и зенитным. Но американцы могли попасть в Африн по воздуху только через территорию, контролируемую Дамаском или Анкарой. Неужели Сирия и Турция давали добро на пролет американских самолетов в Африн?



Если, по версии Москвы и Анкары, у боевиков YPG есть переносные зенитные ракетные комплексы, то почему удары турецкой авиации оказались безнаказанными? На днях заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что "сирийские ПВО вновь полностью боеготовы и могут дать отпор любой турецкой воздушной атаке", но ни один самолет не сбили.



Есть впечатление, что Москва посоветовала союзнику не стрелять по туркам. Не случайно премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил вчера, что операция "Оливковая ветвь" в Африне проводится с ведома России и Дамаска, с которыми Анкара поддерживает контакты. "Мы работаем над тем, чтобы устранить беспокойство Ирана, а у России возражений по этой теме нет", – уточнил он. Военный эксперт Виктор Мураховский уверен, что детали "Оливковой ветви" обсуждались на прошлой неделе в ходе визита в Москву начальника Генштаба и руководителя национальной разведки Турции.



"Дамаску выгодно ликвидировать курдский сепаратизм. Это выгодно и Ирану, у которого также имеется курдская проблема, – сказал "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. – Не исключено, что Россия уговорила Башара Асада не вмешиваться пока в боевые действия Турции против отрядов YPG, а отделаться лишь дипломатическими нотами протеста". По словам генерала, сейчас идет подготовка к проведению Конгресса сирийского национального диалога (КСНД) в Сочи. Представители YPG вряд ли туда приедут, а вот протурецкие вооруженные отряды оппозиции могут прибыть. "Видимо, у Москвы и Анкары есть на этот счет какие-то договоренности", – полагает эксперт и в связи с этим указывает на встречу, которая прошла 20 января с.г. в Сочи, где Россия, Турция и Иран обсудили вопросы участия сирийской оппозиции в КСНД. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил: "Мы очень подробно обсудили вопрос работы с сирийской оппозицией и убеждения их принять участие в данном форуме". По данным МИД РФ, делегация сирийской переговорной комиссии, являющейся объединенной группой оппозиции Сирии, прибудет на переговоры в Москву завтра.



Неткачев уверен, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал новую войну против курдов и заручился поддержкой Москвы потому, что понимает: "В условиях начавшейся предвыборной борьбы в России был бы очень невыгодным имиджевым моментом срыв проведения КСНД в Сочи, так как это мероприятие инициировал сам Владимир Путин". А ведь именно Анкара может этот конгресс и сорвать, надавливая на протурецкие вооруженные группировки, воюющие против Асада и курдов.



Военный эксперт Владимир Попов считает, что у Москвы сейчас есть и другой мотив "дружить" с Анкарой, и обращает внимание, что 19 января с.г., как раз накануне начала боевых действий против отрядов YPG, турецкое руководство "дало разрешение на строительство второй нитки морского участка газопровода "Турецкий поток" до побережья Турции". Глава "Газпрома" Алексей Миллер был этим доволен: "Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года".



"Если проанализировать ситуацию вокруг Африна, то она во многом напоминает ту, что складывалась в Донбассе летом 2014 года, – отмечает ветеран боевых действий подполковник Александр Овчинников. – Сейчас в войне на севере Сирии участвуют кроме авиации в основном только протурецкие вооруженные формирования, действующие на боевой технике, полученной в Турции. А Анкара и ее армия – как бы в стороне". "Объявляя курдов из YPG террористами, Турция создает во многом видимость гражданской войны, а не агрессии, – полагает собеседник "НГ". – Протурецкие боевики завоевывают Африн, как в свое время пророссийские ополченцы отстаивали свои интересы в Донбассе". Эксперт считает, что активная война будет поддерживаться в Африне, пока "не получит широкое международное осуждение и введение соответствующих санкций против Анкары, а может быть, и Москвы". Так было в Донбассе летом 2014 года, когда под угрозой широкого международного осуждения война там вдруг прекратилась и стороны сели за стол переговоров.

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



22.01.18 Источник - Независимая газета

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