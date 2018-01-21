Национальная политика – одно из самых слабых мест Турции, - Д.Котенко

06:52 22.01.2018 Турецкие вопросы: история проблем



На протяжении двух последних столетий, в отношениях Турции с европейскими государствами актуальными являлись: балканский, армянский и курдский вопросы. Европейские державы, проявляли редкостное для них согласие в необходимости урегулирования этих проблем, применяя дипломатические и военные методы.



В XIX веке европейские державы неоднократно выступали против жестокого подавления национально-освободительных движений на Балканах турецкими войсками. В качестве давления на Порту в национальном вопросе использовали дипломатические и военные методы.



В 1826 году по инициативе России в Петербурге был подписан англо-русский протокол 1826 года, на его основании обе державы, к которым присоединилась и Франция, потребовали от султана прекращения военных действий против греков и предоставления им автономии. В Наваринском морском сражении 20 октября 1827 года, соединенная англо-франко-русская эскадра разгромила у берегов Греции турецко-египетский флот. Важнейшим следствием событий, связанных с греческим вопросом, было прямое вооруженное вмешательство великих держав в османские дела. Балканский вопрос на протяжении XIX оставался одним из факторов, осложнявших российско-турецкие отношения.



В XX-XXI вв. актуальным в турецких делах стал армянский и курдский вопросы. Признание Геноцида армян в Османской империи со стороны стран запада стало на сегодняшний день сдерживающим фактором в политических и экономических амбициях Турции, и ее руководства.



Принятие решения по вопросу Геноцида армян Германией в июне 2016 году стало ответом турецкому руководству на все выпады в адрес ЕС. За последние несколько лет вопросы беженцев и постоянный шантаж со стороны руководства Турции по экономическим и политическим вопросам в отношении, изрядно надоели европейским лидерам.



Анкара в отношениях с Европой стала похоже на капризного ребенка, припомнив Германии Холокост и прочие преступления. Существует одна большая разница, Германия за 70 лет смогла воспитать общество, члены которого признали свои ошибки, извинились и выплатили многомиллионные компенсации. Турция не стремится даже признать факт трагедии, который принято называть Геноцидом армян в Османской империи. Обычно турецкая сторона списывает признание геноцида еще на армянское лобби, оказывающие прямо или косвенно влияния на политические элиты стран Запада.



Политическая реакция турецкого руководства после признания какой-либо страной Геноцида армян несдержанная: отзыв дипломатов, шантаж переориентацией политики, напоминание о своем значении в НАТО, как стратегически важного игрока на Востоке.



Если разобраться в союзниках, поддержку в критике Геноцида армян оказывает только Азербайджан, который сам имеет немало претензий к Армении. Больше поддержки у Турции в вопросе по Геноциду армян нет. За поддержку пытаются выдать непризнание Геноцида армян в США на федеральном уровне, но большинство штатов признали геноцид. На федеральном уровне этого делать не будут из-за необходимости сохранить влияние на Баку.



На европейском уровне признание геноцида можно считать состоявшимся, крупнейшие игроки ЕС: Германия, Франция, Италия. Германии потребовалось для этого 11 лет, вопрос о признании геноцида в бундестаге обсуждался еще в 2005 году, но не получил четких очертаний, был весьма расплывчатым. Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациям, такими как Европейский парламент и Совет Европы.



Сегодня Турция осуществляет сценарий Геноцида армян, только в отношении курдов. В истории послевоенного мира не найти пример целенаправленной политики уничтожения целого народа. В отличие от многих других народов, находившихся под властью Османской империи, курды так и не получили собственной государственности после ее распада.



Не получили курды права на самобытность в Турции, начиная с Ататюрка курдов не признавали как нацию, существующую отдельно от тюркского мира.



Сегодня полноправными тюрками стали лишь азербайджанцы, по признанию самих турок, вся заслуга последних сводится к верной дружбе и подчинению политике Анкары. Все те, кто не дружат с турками, причисляются к второсортному виду народов (по теории Ататюрка - курдов не существует, есть дикие или горские турки).



Ответом на террор со стороны турок, стало создание РПК (Рабочей партии Курдистана), которая еще в 80-е гг. XX в. начала полномасштабную партизанскую войну в Турции. Полем битвы для этой войны являются восточные и юго-восточные турецкие провинции, где поселения курдов уничтожают до основания.



Курдский вопрос в политике западных держав начинает работать по аналогичной схеме с армянским, отличаясь тем, что его существование угрожает территориальной целостности Турции. Снабжение курдов оружием, признание их прав является универсальным способом умерить нравы турецких властей.



Прибегает к этому в равной мере Россия и Запад. Примером российских действий могут служить поставки оружия курдам в ответ на поддержку чеченских сепаратистов в 90-е гг.



Турецкая политика в национальном вопросе основывается на лицемерии и отказе признавать ошибки прошлого. Именно поэтому Геноцид армян и курдов воспринимается как некая победа в продвижении идеи пантюркизма. Все кто не входят в тюркскую систему отношений подлежат уничтожению, самым варварским способом, который был отточен еще в Османской империи.



Национальная политика Турции остается одним из самых слабых мест государства. Противостояния с европейскими державами, нежелание признавать существующие правила в области межнациональных отношений, кончается для турецкой политики провалом дипломатическим или военным.



В XXI веке дипломатический способ давления на Турцию против ее политики становится самым актуальным, показывая границы дозволенного для Анкары. Реакция турецкого руководства чаще всего выходит за рамки дипломатии, скатываясь до личностных обвинений. Причина этого является не только в излишней эмоциональности президента Эрдогана, но и не желании, принимать реальную действительность.



Денис Котенко – член аналитической группы общественной организации "Джавахкская диаспора России", специально для ИА "Реалист"

Москва, 21.01.2018, Источник - realtribune.ru

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