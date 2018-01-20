 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Афганистан отправят еще тысячу американских солдат. Как Обама вывел войска...
06:49 22.01.2018

Весной Соединенные Штаты планируют направить в Афганистан еще тысячу своих военных для борьбы с талибами.

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Как отмечает ТАСС, приказ об отправке дополнительных сил пока не подписан министром обороны, но военное руководство штаба Армии ВС США уже одобрило данную инициативу. Сейчас Пентагон решает, военнослужащие каких родов войск отправятся в Афганистан.

Отметим, что в этой республике контингент США находится с октября 2001 года, что обошлось в 680 миллиардов долларов. В ходе этой кампании погибли более двух тысяч американских солдат, еще 20 тысяч были ранены. Сейчас в Афганистане находятся 15 282 военнослужащих США.

Источник - rg.ru
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