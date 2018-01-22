 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган накинул на Россию новую петлю, - А.Башкатова
06:44 22.01.2018

"Газпром" продолжает строить "Турецкий поток" без железобетонных гарантий

Правительство Турции выдало России разрешение для морской укладки второй нитки "Турецкого потока". В "Газпроме" объявили, что обе нитки газопровода будут введены в эксплуатацию в срок. Правда, для такого оптимизма пока нет оснований. Ведь, как ранее отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, для второй нитки нужны "железобетонные гарантии Еврокомиссии". Но их нет. Кроме того, нет гарантий и от самой Турции, что она окончательно разрешит еще и сухопутную укладку второй нитки. Эксперты не исключают повторения с "Турецким потоком" той же истории, которая ранее случилась с "Южным потоком".

Реализация проекта "Турецкий поток", предполагающего строительство двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая, идет полным ходом, сообщают в "Газпроме". Строительство ведется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам: первая нитка рассчитана на турецких потребителей, вторая – на Южную и Юго-Восточную Европу. В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала. Такие достижения перечисляются в пресс-релизе концерна.

Более того, "Газпром" получил "все необходимые разрешения" со стороны правительства Турции для укладки второй нитки газопровода в Исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции, сообщили в пятницу в компании. "Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года", – приводит пресс-служба слова главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Но такая "абсолютно точная" уверенность кажется странной. Особенно на фоне тех заявлений, которые в минувший понедельник сделал глава МИДа Сергей Лавров. Отвечая на вопросы журналистов, министр сказал: "Пока строится только первая нитка непосредственно для потребителей в Турции. Вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии Еврокомиссии относительно того, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с "Южным потоком" в отношении Болгарии, которая, кстати, сейчас опять готова рассмотреть возможность принять к себе вторую нитку "Турецкого потока". Мы будем готовы на любой вариант при 100-процентных гарантиях Еврокомиссии, что он не будет сорван".

Но таких железобетонных гарантий Еврокомиссии нет: судьба второй нитки вне территории Турции туманна. И самое главное – точно так же пока нет особой ясности с сухопутной укладкой второй нитки по территории непосредственно Турции. Осенью прошлого года глава Минэнерго Александр Новак говорил лишь о том, что российская сторона пока только надеется на скорейшее согласование протокола о строительстве сухопутной части второй нитки (см. "НГ" от 23.10.17, 31.10.17).

"Турецкий поток" преподносился как альтернатива другому проекту – нереализовавшемуся "Южному потоку". В конце 2014 года президент Владимир Путин объявил об отказе РФ от строительства "Южного потока". "С учетом позиции Еврокомиссии, которая не способствует реализации этого проекта… С учетом того, что мы до сих пор не получили разрешения от Болгарии, мы считаем, что Россия в этих условиях не может продолжать реализацию данного проекта… Начать стройку в море, подойти к болгарскому берегу и остановиться – это просто нелепо", – пояснил тогда Путин.

Все это было сказано в Анкаре на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Там же Путин заявил о готовности "построить еще одну трубопроводную систему, для того чтобы обеспечить растущие потребности турецкой экономики, а если будет признано целесообразным – создать на турецкой территории, на границе с Грецией, дополнительный газовый хаб для потребителей в Южной Европе".

И до определенного момента Турция грезила газовым хабом, а российское руководство гордилось, что смогло дать пощечину европейским чиновникам. Однако реализация альтернативного проекта тоже забуксовала.

Сначала переговоры затягивались из-за разногласий по поводу цен на газ. Затем отношения России и Турции резко ухудшились после того, как в ноябре 2015-го турецкие военные сбили над сирийской территорией российский Су-24. Путин назвал это "ударом в спину" и предупредил Анкару о последствиях. Россия приняла ограничительные меры в отношении Турции, и это коснулось в том числе "Турецкого потока", проект был заморожен. Только спустя полгода Москва и Анкара вернулись к переговорам и наконец осенью 2016-го подписали межправительственное соглашение. Строительство началось в мае 2017-го.

Весьма вероятно, что выдача Анкарой разрешений на морскую укладку второй нитки потока – это часть тех сложных уступок, на которые в последнее время шли обе страны в экономических, политических и военных сферах. Однако даже сейчас, когда, казалось бы, кризис отношений позади, говорить о 100-процентном успехе проекта все равно рано. Особенно если учесть, что проект "Турецкого потока" все чаще выглядит как инструмент шантажа, которым пользуются в Анкаре. Ранее Эрдоган заявил, что Турция не только сотрудничает с Россией, но и рассматривает другие газовые проекты – в частности, по поставкам туркменского газа в Европу через свою территорию.

Из чего следовало, что Турция заинтересована в реанимации Транскаспийского газопровода, строительству которого много лет противилась Москва, не желая конкурировать с дешевым туркменским газом. Евросоюз, Баку и Ашхабад считали, что для прокладки трубопровода по дну Каспия достаточно согласия стран, по территории которых он будет проходить. Позиция России и Ирана была иной: до решения вопроса по правовому статусу Каспия проект может быть реализован только с согласия всех пяти прикаспийских государств (см. "НГ" от 31.10.17).

В конце прошлого года каспийский вопрос сдвинулся с мертвой точки (см. "НГ" от 07.12.17, 28.12.17). Как сообщил Лавров по итогам совещания глав МИДов, страны Прикаспийского региона достигли согласия по правовому статусу Каспия, теперь следующее слово должны сказать президенты. В случае окончательного подписания конвенции строительство трубопровода по дну Каспия будет согласовываться теми странами, по секторам которых он пройдет. И тогда Ашхабаду нужно будет договориться только с Азербайджаном и Ираном. Россия из обсуждения выпадет, что будет на руку Турции, разрешившей теперь Москве морскую укладку второй нитки потока.

Но перспективы Транскаспийского газопровода пока можно оставить за кадром. Потому что и без него у России немало проблем. "Пока речь вообще не идет о реальном строительстве второй нитки "Турецкого потока", – замечает директор экспертной группы VETA Дмитрий Жарский. Хотя, как пояснил "НГ" эксперт, наличие разрешения на морскую укладку может все же стать той отправной точкой, от которой "Газпром" будет отталкиваться в дальнейших переговорах с Еврокомиссией.

"В этой ситуации уже очень много зависит от самих европейских стран на юго-востоке: если они все же решат, что закупать российский газ им выгоднее, и смогут договориться с действующими противниками России, то строительство второй нитки может стать вполне реальным уже в ближайшее время", – поясняет Жарский. Но насколько убедительными с точки зрения Еврокомиссии окажутся доводы юго-восточных европейских стран?

"Безусловно, определенные риски того, что вторая нитка "Турецкого потока" окажется невостребованной и повторит судьбу "Южного потока", существуют", – признает аналитик Энергетического центра "Сколкова" Александр Собко. Тем не менее, как говорит директор Института актуальной экономики Никита Исаев, "работа будет вестись, люди будут зарабатывать, а все финансовые риски возьмет на себя государство".
Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

22.01.18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516592640
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