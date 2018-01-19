Куда идет Россия? - Вл.Хомяков

00:53 22.01.2018 Куда идет Россия?

госидеология способна обеспечить преемственность курса на сколько-нибудь заметную перспективу



Владимир Хомяков



Скажу о том, о чем почему-то избегают говорить сегодня все участники будущих президентских выборов. Хотя, казалось бы, именно с этого будущему президенту надо начинать любую реалистичную предвыборную программу.



Сегодня Россия вроде как "встала с колен", и это хорошо. Но, "встав", надо же куда-то идти. Причем – понимая куда и зачем. А вот с этим-то как раз у нас серьезные проблемы. Например, СССР понимал, куда идет и что строит. Реализуемым по мере сил идеалом был Коммунизм – общество всеобщей и полной справедливости. При Хрущеве, правда, идеал скорректировали на "общество всеобщего и полного изобилия" - и именно на этом впоследствии погорели. Есть свой реализуемый идеал и у лидера Запада – США: это заимствованная из Ветхого Завета теория "народа избранного" (показателем "избранности", согласно протестантскому подходу, является богатство), созидающего свой "град на холме" и посему имеющему право и миссию навязывать свои взгляды и свою волю всем прочим народам, к категории "избранных" не относящимся.



А вот у нас, у России, своего общепринятого мировоззрения и цели развития сегодня нет. Есть отдельные правильные шаги, обычно предпринимаемые как реакция на внешние вызовы, есть "ручное регулирование" Президентом некоторых процессов, есть довольно успешные попытки играть свою игру во внешней политике. Но общего целостного понимания, ради чего в конечном счете все это делается, увы, нет - как ни горько это признать. Но, как говаривал античный философ Сенека: "Если не знаешь, куда плывешь, никакой ветер не будет попутным".



Да, при президенте Путине сделано немало для избавления от едва не доконавшего Россию западного "ига". И в этом смысле у Владимира Владимировича, казалось бы, есть серьезный шанс войти в российскую историю как "освободитель", наряду с Иваном Третьим, при котором Русь освободилась от "ига" ордынского. Но есть между этими двумя персонами принципиальная разница. Иван Третий понимал, для чего освобождает Русь и что после этого намерен строить. И те, кто шли за ним, тоже это понимали. Именно к эпохе правления этого поистине великого государя относится формирование нашего самостоятельного цивилизационного проекта известного как "Третий Рим" - с его "национальной идеей" построения "Святой Руси" - общества, основанного на православных ценностяхи Правде Божьей, идеями Соборности, "симфонии властей" и всеобщего служения общему делу.



У нашего же президента, при всем к нему уважении, подобной целостной идеологической системы на сегодня, очевидно, нет. И это для сегодняшней России – главная проблема, все прочие – лишь производные от нее. Потому что развитие без конечной цели при любых самых титанических усилиях и жертвах подобно бегу белки в колесе.



***



Что же такое цель развития, или, если угодно, "национальная идея"? У любого человеческого общества везде и всегда она одна: преобразование окружающей реальности в соответствии с неким идеалом, который определяется исходя из традиционных ценностей и "духовно-культурного кода" данного народа. Все различия целей проистекают исключительно от того, что идеалы эти у разных народов разные.



Система ценностей, цель развития ("национальная идея"), набор образующих "духовно-культурный код" базовых смыслов и идеалов – все это как раз в первом приближении иназывается "государственной идеологией". Которую ни в коем случае не следует путать с идеологией "обязательной для всех" - этакой всеохватной и обязательной для поддержки квазирелигией вроде пресловутого "марксизма-ленинизма". Государственная идеология – это та, которой руководствуется в своей политике Государство. При этом инакомыслие для граждан, конечно, допускается, однако при условии, что поддерживать и развивать Государство станет не все подряд, а только то, что соответствует именно его Госидеологии.



Остановился я так подробно на различиях между "государственной" и "обязательной для всех" идеологиями только для того, чтобы показать, как тонко писавшие "ельцинскую" Конституцию американские советники нас всех грамотно "развели". В Конституции написано: запрещается не "государственная и обязательная для всех" идеология (аналог КПСС-овской), а "государственная или обязательная для всех". То есть, не только очередная "квазирелигия" запрещается в России, но и всякая идеология вообще! То есть – для нашей страны введен официальный запрет на свои собственные ценности, идеалы и цели развития.



Зачем это было сделано – понять не сложно. Поскольку "природа не терпит пустоты", образовавшийся идеологический вакуум негласно заполнили ценностями, идеалами и целями развития чужой (Западной) цивилизации, сделав их по сути новой государственной идеологией, причем – и "обязательной для всех" тоже. Для всех, кто в новых условиях хотел выжить… Соответственно, целью развития ("национальной идеей") начиная с 1993 года у нас являлось – "вписаться в Запад", причем – в любом качестве, на любых условиях и любой ценой.



Именно под эту цель выстраивалось в России все: политическая и экономическая система, отношения собственности, социальная и национальная политика, образование, культура и т.д. И в абсолютном большинстве выстраивается и теперь, в "эпоху Путина", потому что отдельные попытки как-то пробить или перестроить отдельные элементы системы (что делает Путин) всегда натыкаются на сопротивление системы в целом и тонут в ней. Ибо перестроить систему можно только изменив ЦЕЛЬ, а значит – изменив ценности, смыслы и идеалы, в соответствии с которыми эта цель сформулирована. Иначе – никак.



Можно до посинения рассуждать о планах Президента по преобразованию бюджетной сферы, ускоренной ротации кадров, создании "вертикальных и горизонтальных лифтов" и т.д., и т.п. Но все это окажется "бегом белки в колесе", если снова будет проигнорировано главное – ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ, невозможное без новой Государственной идеологии. Ибо любые стратегии пишутся, структуры создаются и элиты формируются под цель, и никогда – наоборот. И только принятая Народом, как "свое кровное", Госидеология способна обеспечить преемственность курса на сколько-нибудь заметную перспективу – независимо от того, как будут звать очередного президента. Потому что она (как "воля Народа" или "исторический выбор") задает рамки и направление процесса, которых вынужденно придерживается люба партия и любой политик – иначе он выпадает из легальной политики в маргиналы.



Кстати, именно наличие Госидеологии как политических рамок является наилучшим "бронежилетом" для Президента лично. Вспомните хотя бы "народовольцев", убивавших должностных лиц высочайшего уровня, до императора включительно. И что? Да ничего! Ни на стабильность монархии, ни на общую направленность курса это никак не влияло. Просто пришедший на смену наследник продолжал делать, что должен, а "революционеров" вешали или сажали.



Но совсем другое дело, если сам политический курс зависит по сути от воли одного человека, пусть даже такого сильного лидера, как Путин. Это открывает широчайшие возможности как перед различными "группами влияния" (многие забыли, но ведь и Греф, и Миллер, и Сечин, и Мутко – все это "старые друзья лично Владимира Владимировича, начинавшие вместе с ним в питерской мэрии у Анатолия Собчака), так и перед откровенными врагами, понимающими, что единственная реальная возможность изменить курс – физически уничтожить определяющего его человека. И пока Госидеология не сделает курс незыблемым, который выигравшие выборы партии или политики смогут только корректировать, но не изменять принципиально, до тех самых пор угроза жизни Путина будет висеть над ним "дамокловым мечом" постоянно…



***



И последнее – по очередности, но не по значимости. Создавая новую Госидеологию, ни в коем случае не следует пытаться изобрести нечто всеохватное и все объясняющее – этакую новую квазирелигию наподобие "марксизма-ленинизма". Как не следует пытаться перенести в наше время некие "измы", работавшие в прошлом веке (это примерно как если бы под Сталинград в 1942 году бросили гренадерский полк образца 1812 года). Недопустимо пытаться ее "содрать" у кого-то на стороне - потому только, что у него что-то получилось лучше, чем у нас. И уж тем более глупо и бесперспективно пытаться синтезировать ее из идеологически разных, подчас – несовместимых друг с другом, ценностей и подходов, чтобы "всем угодить и никого не обидеть".



К сожалению, сегодня все вышеперечисленное так или иначе присутствует в работе абсолютного большинства (не скажу "всех", ибо всех не знаю), пытающихся Госидеологию для России сочинить – по госзаказу или без оного. Между тем, нет нужды по новой "изобретать колесо". Достаточно обратиться к тому, на чем изначально закладывалась Российская государственность, наши ставшие основой национальной ментальности духовность и культура. И взглянуть на все это глазами современного человека.



Вспомним снова "Третий Рим" - с его "национальной идеей" построения "Святой Руси" - общества, основанного на православных ценностях и Правде Божьей, идеями Соборности, "симфонии властей" и всеобщего служения общему делу. Разумеется, все перечисленное сегодня должно быть провозглашено в смысловых категориях не XV, а XXI века. Но по сути-то – все правильно и вполне применимо в наши дни!



Потому что общество, построенное на высокой духовности и примате "высших" мотиваций и интересов над примитивным шкурничеством – как раз и является в нашей национальной ментальности тем идеалом, к которому не стыдно стремиться, ради которого стоит трудиться, жертвовать, а если надо – то и погибать. Потому что Соборность общества предполагает его справедливость, солидарность и единство – как "расширенного варианта семьи", где не может быть "ничьих стариков и детей, а личное благо не может быть важнее общественного. Потому что общее служение ради общей цели делает недопустимой уже доставшую всех социальную безответственность "братства Садового кольца" и развязывает Власти руки для любого ограничения прав тех, кто наплевал на свои обязанности…



Как видите – все просто… Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516571580

Новости Казахстана

