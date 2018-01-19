 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Война имитаций. Смысл турецкой операции против сирийских курдов, - М.Юсин
00:47 22.01.2018

Война имитаций

Максим Юсин о турецкой операции против сирийских курдов

Турецкая операция в курдских районах на севере Сирии может быть названа войной имитаций. Причем со стороны практически всех игроков, прямо или косвенно задействованных в последних событиях.

Турция имитирует широкомасштабное наступление, несколько раз анонсированное, но пока осуществляемое весьма вяло - главным образом силами лояльных Анкаре отрядов Свободной сирийской армии. Сами турецкие войска в серьезные наземные столкновения с курдами вступать пока не спешат, ограничиваясь ударами с воздуха. Как имитацию, рассчитанную на внутреннее потребление, можно расценить и официальную мотивировку Анкарой своей операции: якобы ее цель - борьба с терроризмом. Террористами сирийских курдов называют только турецкие пропагандисты, да и сами они, пожалуй, в глубине души не верят в собственные обвинения.

Что касается курдов, то они (во всяком случае, на первой стадии турецкой операции) имитируют активное сопротивление. На словах грозя сокрушить агрессора, они пока не оказывают ему серьезного отпора, не переходят в контрнаступление на других участках фронта, чтобы отвлечь турок и их союзников от Африна - западной части Сирийского Курдистана. Складывается впечатление, что на каком-то уровне достигнута некая договоренность, согласно которой турки установят, как они и пообещали, 30-километровую буферную зону вдоль границы, а курды не станут этому препятствовать.




Имитацией можно счесть и официальные протесты Дамаска после начала турецкой операции. Эти формально грозные заявления на деле мало чего стоят. Хотя северные, курдские районы формально и входят в состав Сирии, власть Башара Асада на них не распространяется. И угроза сбивать турецкие самолеты, нарушившие воздушное пространство Сирии, едва ли будет реализована. Хотя бы по той причине, что это совершенно не входит в планы Кремля - покровителя и спасителя сирийского руководства.

Что касается России, то и ее заявления об обеспокоенности ситуацией на севере Сирии - имитация осуждения. Своеобразная обязательная программа, которую нельзя не исполнить, но которая вряд ли будет иметь серьезные последствия. Логично предположить, что детали операции в Африне обсуждались в ходе неожиданного визита в Москву 18 января глав турецкого генштаба и разведки. Для Кремля такое развитие событий едва ли было сюрпризом. Показательно, что российские военные были своевременно выведены именно из тех районов, которые подверглись ударам турецкой авиации. Что дало курдам повод обвинить Москву в сговоре с Анкарой.

И наконец, Вашингтон. В его исполнении вся деятельность на сирийском направлении в последнее время выглядит имитацией. Имитацией четкой и целостной стратегии, преследующей конкретные цели. Чего стоит одно только заявление о намерении способствовать созданию вооруженных формирований сирийских курдов численностью 30 тыс. человек. И хотя затем официальные лица в Вашингтоне попытались отыграть назад и убедить Анкару, что американцев не так поняли, было уже поздно.

Именно эти планы США подтолкнули президента Эрдогана к военной операции в Африне. Операции, в ходе которой Турция и США, союзники по НАТО, рискуют оказаться по разные стороны линии фронта.

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516571220
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