В Центральной Азии "маразм" перешел в наступление? - А.Николаев

00:42 22.01.2018 Казахский имам научил, как правильно бить жену, в Туркмении женщинам запретили водить авто, а в Таджикистане "санкции" и ограничения распространяют и на мужчин.



Кажется, только в Узбекистане в минувшем году не было никаких "интересных инициатив".



Если кто не знает, как нанести побои супруге, не переломав ей кости, может получить детальную инструкцию от имама одной из мечетей Казахстана - учебная проповедь на эту тему в исполнении самого духовного лица гуляет по социальным сетям. В ней, в частности, говорится, что мусульманская религия допускает в качестве наказания побои жены, но бить ее надо без переломов костей и не по лицу. Имам рекомендует молодым мужьям повесить в доме плеть для устрашения супруги. Впрочем, "наставник" все же оговаривается: хотя колотить супругу не возбраняется, истинная сила мужчины заключается в том, чтобы не доводить дело до избиения.



Скандальный видеоролик вызвал в соцсетях бурные дебаты. Почти все сошлись на том, что место имеет невежество, дикость и "средневековье", прикрываемые религией; и что права женщин и детей в Казахстане должны быть защищены реально, а не на бумаге.



Высокая резонансность откровений имама вынудила (хоть и весьма своеобразно) отреагировать на них духовное управление мусульман Казахстана. СМИ приводят разъяснения пресс-секретаря духовного управления Агабека Конарбайулы, в соответствии с которым ролик был снят три года назад, когда "проповедник" еще не был имамом, и ему не понятно, почему он был распространен в нынешнем январе. По его словам, "герой" сюжета Ризабек Батталулы отвечал на вопросы, которые к нему поступали, и просто "высказывал свои взгляды", хотя этого-то как раз и не стоило делать.



Фото ИА "Росбалт"

Женские батальоны



Sputnik приводит слова религоведа Асылбека Избаирова, в соответствии с которыми "в исламе такая позиция (побои жены) разрешена в качестве крайней меры". Однако он также отметил, эту тему вряд ли стоит озвучивать с трибуны мечети.



Между тем, совершенно очевидно, что подобная проповедь может быть расценена как пропаганда насилия в отношении женщин и ущемления их прав. Государства Центральной Азии и без того "грешат" по части гендерного равноправия. В конце прошлого года представительство Европейского Союза в Казахстане даже запустило медиа-кампанию #EU4Women, распространив ее и на другие страны ЦА. Направлена она на содействие прекращению насилия в отношении девочек и женщин. Как констатируют в ЕС, проблема эта широко распространена и является значительным препятствием в деле достижения гендерного равенства в регионе. По данным ООН, 23% женщин в ЦА подвергаются физическому и/или сексуальному насилию, а по свидетельству генеральной прокуратуры Казахстана, в республике в 2016 году 36 женщин погибли в результате бытового насилия, 2 481 женщина и 851 ребенок были подвергнуты насилию.



Насколько можно судить по открытой информации, в Туркмении имамы ведут себя более "женолюбиво", чего не скажешь о властях этой республики. Нет, они не призывают избивать женщин, а просто запретили им водить автомобили. По данным портала "Альтернативные новости Туркмении" (АНТ), теперь сотрудники дорожной полиции изымают у женщин-водителей права, штрафуют их, а принадлежащие им автомобили отправляют на штрафстоянку.



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"Инфантильный" и "алчная"



Как передает портал со ссылкой на собственный источник, шеф МВД Туркмении Исгендер Муликов представил главе государства информацию, в соответствии с которой большая часть ДТП в стране происходит по вине женщин-водителей или с их участием. Президент поручил министру "исправить ситуацию". Вот и исправили.



Еще один "автононсенс" в Туркмении, касающийся и мужчин - здесь запретили автомобили темных цветов. Их эвакуируют прямо с автостоянок и возвращают владельцам исключительно под письменное обязательство перекрасить свое движимое имущество в белый или другой светлый цвет. В выигрыше оказались владельцы сервисов: цены на перекраску "неправильных" авто возросли вдвое - до тысячи долларов и более. Разъяснений по "цветному маразму" дорожная полиция не дает.



Отличился в январе и Таджикистан. Правда, не на ниве физической расправы со слабым полом: в целях "обеспечения национальной безопасности" здесь началась охота на самый популярный вид связи в республике - Viber. Аудио- и видеовызовы по нему запрещены; дозволено отправлять только текстовые сообщения. Аудиовызовы в других мессенджерах, в том числе Telegram и WhatsApp, пока доступны, но и они скоро могут "накрыться", и тоже "из соображений безопасности". Впрочем, в Душанбе говорят, что дело в "жадности" нищенского бюджета страны, теряющего на бесплатной связи солидные суммы.



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Россияне бьют и будут бить детей



Другое дело Киргизия. Здесь "свобода связи" докатилась в этом году аж до закрепленного законом разрешения абонентам менять оператора, сохранив при этом свой номер телефона.



Что касается женщин, то здесь имамы, кажется, не обучают мужчин, как правильно бить жену. Правда, в конце прошлого года по "женскому вопросу" несколько "начудил" бывший муфтий Киргизии Чубак ажы Жалилов, призвав узаконить многоженство, сделав его для "статусных" людей чуть ли не обязательным. "Я считаю, что в депутаты должен идти только тот, у кого две жены. Если ты способен кроме себя содержать еще двух жен, значит ты способен решить дела народа… У министров обязательно должно быть по три жены, если нет - значит не подходишь на эту должность. У президента - четыре жены", - сказал Жалилов.



Государство к нему пока не прислушалось, решив пойти совсем "другим путем", установив единовременное пособие семьям при рождении ребенка и ежемесячных выплатах по уходу за детьми. Правда, последние составляют всего 700 сомов в месяц на каждого дитятю в возрасте до трех лет, что по сегодняшнему курсу равно десяти долларам. Но, как известно, пустячок - он тоже приятен. Особенно в условиях киргизской бедности.



Андрей Николаев

18 янв. 18 Источник - rosbalt.ru

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