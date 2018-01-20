Россия и США готовы сдать курдов Турции, - А.Желенин

00:34 22.01.2018 Вашингтону и Москве важнее отношения с Анкарой, поэтому реальной помощи ополчению в Африне они не окажут, полагают эксперты.



Турецкое вторжение в сирийский кантон Африн, населенный преимущественно курдами, судя по всему, либо вот-вот начнется, либо де-факто уже началось, даже несмотря на то, что накануне Соединенные Штаты неодобрительно высказывались о подобных планах Анкары, а ранее пообещали создать на севере Сирии 30-тысячную группировку из тех же курдов и союзных им арабов "для охраны границы".



Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что США таким образом создадут "армию террористов" и назвал эти планы недружественными. Анкара не намерена отказываться от вторжения в Африн, уверяя, что там находятся боевики YPG (Отряды народной самообороны), аффилированные с запрещенной и считающейся в Турции террористической организацией Рабочей партией Курдистана (РПК).



Курды между тем возлагали большие надежды на помощь в конфликте с Турцией со стороны России и США. При этом в пятницу в мировых СМИ появилось сообщение о том, что российские военные выводятся из Африна. Это произошло после визита в Москву 18 января начальника Генштаба Вооруженных сил Турции генерал Хулуси Акара и директора Национальной разведки Хакана Фидана, которые провели переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и начальником российского генштаба Валерием Герасимовым. Однако позже эту информацию опроверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Американцы, между тем, пообещали поставить курдам переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Причем по одним данным, они уже отправили их курдам, а по другим только собирались это сделать. Официально представитель Пентагона отверг факт поставки и якобы имевшееся на сей счет секретное соглашение.



Эксперты, которых обозреватель "Росбалта" спросил помогут ли США и Россия курдам или, руководствуясь своими более глобальными интересами, оставят их на милость турецкой армии, убеждены, что и Вашингтону, и Москве важнее отношения с Анкарой, а потому реальной помощи курдским отрядам в Африне они не окажут. В то же время война с курдами может очень серьезно ударить по самой Турции, где живут миллионы представителей этой национальности.



Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин допускает, что "Россия предложила курдам официально присоединиться к Асаду (президент Сирии Башар Асад - „Росбалт"), то есть, допустить сирийские войска на свою территорию. Курды, видимо, не захотели это сделать и теперь за это заплатят - Россия больше их защищать не будет".



Эксперт согласился с тем, что фактически РФ таким образом похоронила курдскую автономию на севере Сирии. "Это было понятно. Россия очень долго поддерживала курдов, но они слишком заигрались в автономию и, самое главное, в дружбу с американцами", - сказал он.



Храмчихин считает, что возможности турецкой армии и курдского ополчения "несопоставимы". Впрочем, он добавил, что на тактическом уровне желает курдам "всяческих успехов", но в стратегическом плане у российской позиции есть свои резоны. "Она цинична, но понять ее более, чем можно", - сказал военный эксперт. Одновременно он полагает, что скорее всего, несмотря на воинственные заявления официальных сирийских властей, которые пообещали сбивать турецкие самолеты, Асад "закроет на все это глаза, поскольку Турция подавит любые стремления курдов к автономии, а тем более к независимости, но аннексировать сирийскую территорию вряд ли будет, поскольку на это никто не согласится".



Комментируя информацию о возможных поставках Соединенными Штатами ПЗРК курдам, Храмчихин говорит, что "вообще американцы исключительно болезненно относятся к распространению ПЗРК, но произошло ли это на самом деле, мы узнаем только на практике".



Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин полагает, что Россия "скорее готова" сдать сирийских курдов туркам "политически, своими аккуратными дипломатическими демаршами, а российские подразделения (на севере Сирии) скорее всего будут заниматься самообороной, чем защитой курдов от турок".



"Как, собственно, и американцы, которые призывают турок не вторгаться, но не предполагают что-либо предпринимать, поскольку в Африне действительно очень специфическая ситуация. Там действительно находятся подразделения YPG, связанной с Рабочей партией Курдистана. Они временами выступают союзниками США, но для Вашингтона важны отношения с Турцией. В том, что американцы не будут ничего предпринимать, я уверен. С Турцией из-за Африна не будут ссориться ни Россия, ни Америка", - подытожил эксперт.



По мнению специалиста по Ближнему Востоку Михаила Магида, "США не защищают кантон Африн и никогда не брали на себя ответственность за его защиту. Что до РФ, то поступают сообщения об отводе российских подразделений оттуда. Но в любом случае, возможность того, что и Москва, и Вашингтон сдадут Африн туркам, существует".



По словам эксперта, Турция пытается сейчас максимально ослабить процесс укрепления курдских режимов в Северной Сирии (Рожава) и Северном Ираке. Причем, в северной Сирии сильные позиции ПДС (Партия демократический союз), местного отделения РПК (Курдская рабочая партия). А РПК ведет военные действия на территории самой Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган ввел в прошлом году войска в Сирию, заняв большую территорию в районе Баб-Джараблус-Азаз. Так турецкая армия вклинилась между курдскими кантонами Африн и Джезира, чтобы не дать им соединиться и построить сплошной бастион протяженностью в 700 км около своих границ.



Далее несколько месяцев назад турецкие войска вошли в регион Идлиб и заняли там часть территории. Сделано это было с целью окружения и изоляции Африна. Сейчас Турция может предпринять усилия по оккупации Африна или какой-то его части. Но это не будет простой задачей, поскольку американцы охраняют периметр Рожавы от турецкого вторжения и намерены сформировать из местных курдов и союзных курдам арабских племен 30-тысячную армию.



"Поэтому я не представляю, как в таких условиях Турция могла бы покончить с курдским анклавом в Сирии. Она может лишь попытаться атаковать Африн, который США не взяли под охрану. Но ответ РПК может быть серьезным", - говорит эксперт.



Он пояснил, что, во-первых, РПК может предпринять атаки со стороны Джезиры и района Манбидж на востоке, которые находятся под ее контролем. Эти атаки вряд ли остановят турецкое вторжение, но могут причинить туркам серьезный ущерб.



Во-вторых, РПК может дать асимметричный ответ. В Турции проживает около 20 млн курдов. Они лишены системы школ и университетов на своем языке, их партия ДПН (Демократическая партия народов - легальное крыло РПК) подвергается массовым преследованиям и арестам, многие их депутаты в настоящее время находятся в тюрьмах. Турция - унитарное государство, в котором нет национальных автономий. Это так же не устраивает курдов. Кроме того, их политические и гражданские активисты и мэры городов постоянно подвергаются арестам; вместо выборных мэров Эрдоган назначает государственных попечителей.



В то же время, РПК создала бесчисленное множество гражданских, общественных, профессиональных и политических организаций, легальных и нелегальных, буквально опутав их сетью курдское сообщество. Через 20-30 лет курды могут составить 30-40% населения Турции. Фактически, РПК создала в Турции нечто вроде параллельного государства, со своими армией, налогами, подпольем и легальными культурными центрами, а также гражданскими объединениями, причем вся эта корневая система раскинулась далеко за пределы страны, обрела прочные международные связи, военные базы, политическое представительство и контроль над трехмиллионным населением Рожавы (Сирийский Курдистан).



Чем больше Турция будет вовлечена в противостояние с курдами в Сирии и Ираке, тем больше курдский фактор будет работать внутри самой Турции, полагает Магид. В конце концов, по его словам, после победы над запрещенным в РФ "Исламским государством", РПК нечем занять 50-тысячную вооруженную группировку в Сирии. Натиск Турции на Африн будет означать усиление проникновения курдских партизан в Турцию.



"Чем больше Турция будет давить на Африн, тем больше турецких патрулей и колонн с техникой будут подрываться на минах или сгорать от ударов управляемых противотанковых ракет американского производства в Чукурдже, Ширнаке и других турецких регионах", - прогнозирует эксперт.



Александр Желенин

20.01.18 Источник - rosbalt.ru

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