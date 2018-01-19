 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бесконечная война Америки в Сирии, - Washington Post
00:08 22.01.2018

Бесконечная война Америки расширяется. Снова

"На этой неделе администрация Трампа объявила, что США обязуются продлить свое военное присутствие в Сирии", - пишет обозреватель американской газеты The Washington Post Адам Тейлор. "На мероприятии в Стэнфордском университете в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что примерно 2 тыс. военнослужащих США останутся на неопределенный период в Сирии, и изложил американские военные цели в этой стране, которые выходят далеко за рамки поражения "Исламского государства"* и других экстремистских организаций, - передает автор. - Американские силы будут там также и для того, чтобы сдержать влияние Ирана и способствовать достижению мирного соглашения, согласно которому президент Башар аль-Асад будет отстранен от власти, сказал Тиллерсон".

По словам журналиста, любой, кто наблюдает за этим кризисом, поймет, что это не простые и не быстрые задания, и Тиллерсон явно не установил никаких временных пределов для вывода американских войск. "В связи с этим очень заманчиво сформулировать несказанный вывод: "бесконечная война" Америки получила еще одну неопределенную отсрочку", - комментирует обозреватель. - Сирия теперь выглядит лишь как последняя по времени глава в войне с террором, которая уже длится почти 17 лет - начавшись в Афганистане и распространившись на Ирак, Пакистан и многие другие страны - и не показывает никаких признаков того, что она прекратится".

Год назад были надежды на то, что администрация Трампа может остановить расползающийся мировой конфликт Америки, говорится далее. "Но если Трамп действительно когда-либо надеялся окончить бесконечную войну, то это время давно прошло, - отмечает Тейлор. - Когда перед ним стояло несколько внешнеполитических опций, Трамп почти всегда выбирал расширенный конфликт".

В то время как США добавляют новые цели к своей сирийской миссии, смогут ли они действительно совмещать свои конкурирующие задачи и предотвратить новый непреднамеренный конфликт? - задается вопросом журналист. "Пока свидетельства не обнадеживающие, - пишет Тейлор. - Ранее на этой неделе США сделали неуклюжий шаг, создав "пограничную силу безопасности" из 30 тыс. человек, которая будет охранять самопровозглашенный курдский анклав в северной части Сирии. Перспектива того, что поддерживаемая США сила с доминирующей ролью курдов постоянно поселится на турецкой границе, заставила Анкару пригрозить вторжением".

В среду Тиллерсон признал трудности ситуации, говорится далее. "Сирия остается источником серьезных стратегических проблем и главным вызовом для нашей дипломатии, - цитирует автор госсекретаря США. - Но присутствие США сохранится".

"Но не решив должным образом множащиеся проблемы в Сирии, это присутствие может растянуться до следующей администрации, оставив преемника Трампа со своей собственной проблемой для улаживания, - подытоживает автор. - Прокрастинация может сработать на данный момент, но она ни на шаг не приблизит Америку к окончанию "бесконечной войны".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

19 января 2018 г.

Адам Тейлор | The Washington Post

Источник - inopressa.ru
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