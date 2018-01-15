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Кто заработал на падении курса биткоина?Кто заработал на падении курса биткоина?
23:57 21.01.2018

Ольга Алексеева

Хотя криптовалютный рынок пока небольшой и его совокупная капитализация, по данным Coinmarketcap, на сегодня составляет всего лишь каких-то $592 миллиарда (для сравнения, объем торгов на валютном рынке ежедневно исчисляется несколькими триллионами долларов), интересных событий и новостей с каждым днем становится все больше, внимание к криптовалютам только растет.

Относительно небольшой объем рынка является причиной повышенной волатильности, поскольку меньшим объемом легче управлять, сделки крупных игроков становятся причиной очень сильного резкого роста или такого же сильного падения. Эти движения, в свою очередь, тут же начинают "подхватываться" мелкими игроками, в большинстве своем непрофессиональными участниками рынка, которые действуют по принципу "психологии толпы".

Криптовалютный рынок с цифрами 30% роста активов за день (или даже больше), конечно, представляет большой интерес для начинающих спекулянтов, для которых такие движения выглядят интересными и представляются хорошей возможностью "сколотить капитал".

Банковские депозиты на фоне криптовалют кажутся чем-то скучным и далеким, доходность инвестиционных фондов - смешной. Криптотрейдер-новичок чувствует себя хозяином положения, и намерен "доказать" всем что он-то знает, как распоряжаться инвестициями. Наивные надежды скорого заработка и покупок криптовалют на максимумах стали причиной того, что многие поплатились своими деньгами. Но получили ценный опыт.

Рынок не так прост, как может иногда казаться.

Кто же заработал на падении криптовалют?

Конечно, всей информации и имен мы никогда не узнаем. Тем не менее, хочу обратить ваше внимание на несколько интересных фактов.

Во-первых, цена на (биткоин) росла стремительными темпами на новостях о признании этой криптовалюты различными странами, подключении платежных систем, создания фондов, продаж недвижимости за биткоин и прочей волны позитивных новостей. Общий смысл этой новостной ленты можно было охарактеризовать как "Мы верим в биткоин". Именно на этой вере и росли котировки криптовалют.

Но стоит помнить, что, так называемые smart money или "умные деньги" набирают позиции в тишине, новостная лента же используется для того, чтобы привлечь внимание толпы тогда, когда это выгодно.

Своего рода апогеем доверия к криптовалютам, который многие криптоэнтузиасты восприняли как своего рода "победу", стали запуски фьючерсов на биткоин на одной из крупнейших деривативных бирж США CBOE Global Markets 10 декабря, и на CFTC - 18 декабря.

Что происходило дальше? Далее сработало классическое правило: покупай на слухах, продавай на фактах. Несмотря на то, что фьючерсы были запущены, стоимость биткоина стала снижаться как раз через несколько дней после запуска фьючерсных контрактов. То есть, росла цена "на слухах", а после выхода "факта" в условиях отсутствия новых триггеров для роста, криптовалюта номер один в мире начала падать, совокупно потеряв в цене около 50% от своей стоимости (с максимумов декабря в районе $20000 до минимумов января чуть ниже $10000 за монету).

Максимальное падение пришлось на 17 января - день экспирации первых фьючерсных контрактов на биткоин. Почти сразу после этого цена начала понемногу восстанавливаться. Не странно ли это?

Заработали те, кого можно условно назвать "биткоин-пессимистами". Именно те, кто на фоне всеобщего ралли считал, что цена неоправданно завышена. До запуска фьючерсных контрактов, по сути, вы могли продать биткоин только в одном случае: если он у вас был. То есть, вы его купили (раньше), или же вы - майнер.

После запуска фьючерсов, на торги пришли крупные финансовые институты, до этого не участвовавшие в этом никак не регулируемом рынке.

Строго говоря, до запуска фьючерсов на биткоин, отсутствовал финансовый инструмент, позволяющий зарабатывать на снижении стоимости биткоина. И как только такой продукт появился, рынок сразу же пошел в направлении, выгодном для пессимистов. Не думаю, что этот факт - лишь случайность.

Можно предположить, что именно появление финансового инструмента, удобного для заработка на падении биткоина, и падение стоимости ведущей криптовалюты - не случайное совпадение, а заранее продуманная, подготовленная, и спланированная акция. Впрочем, верить этому или нет - решать вам.

Источник - Investing.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516568220
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