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Таджик-генерал Атта Нур сохранил за собой пост губернатора афганского Балха
23:04 21.01.2018

В Кабуле сообщили о разрешении кризиса вокруг поста губернатора провинции Балх


Атта Мухаммад Нур. Фото с сайта Rferl.org
Делегация партии "Исламское общество Афганистана" (ИОА) договорилась в Кабуле с афганским правительством по ряду спорных политических вопросов, в том числе, связанных с конфликтом вокруг поста губернатора провинции Балх. Об этом сообщил "Фергане" 19 января на условиях анонимности один из работников администрации афганского президента.

По словам источника, взаимопонимание достигнуто по нескольким из 12 пунктов предложений и требований, выдвинутых партией. В частности, решено что Атта Мухаммад Нур останется губернатором провинции Балх до тех пор, пока партией ИОА не будет предложен новый губернатор. А назначение губернатора и начальника полиции в провинции Балх должно осуществляться только после согласования с партией ИОА. То же касается ряда постов в правительстве. Кроме того, достигнута договоренность о проведении парламентских и местных выборов в новом афганском календарном году (после 21 марта), а также о созыве Лойя Джирги (всеафганского Совета старейшин) для изменения Конституции после проведения парламентских выборов, но до президентских выборов.

Однако видный представитель ИОА Исмаил Хан сегодня заявил журналистам, что, хотя переговоры в столице продолжаются, но никаких результатов нет, и те предложения, которые выдвинутые партией, правительство пока не принимает.

Напомним, что отстраненный в минувшем декабре от должности президентом Ашрафом Гани губернатор Балха Атта Мухаммад Нур отказался покинуть свой пост. В качестве условия своей отставки он потребовал назначить губернатором Балха депутата афганского парламента от этой провинции Фархада Азими, а не утвержденного правительством Мухаммада Дауда. Нур заявил, чтобы центральное правительство не вмешивалось в дела управления провинцией Балх, недвусмысленно пригрозив возможностью военного решения конфликта. Из-за сложившейся напряженной обстановки в провинции Балх был введен комендантский час.

Результаты переговоров пока официально не оглашены ни правительством, ни ИОА (партией, преимущественно ориентированной на таджикскую этническую группу политиков). Однако известно, что нынешний лидер ИОА, министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани отменил свое участие в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке ради того, чтобы подтолкнуть переговоры между партией и афганским правительством, находящиеся в тупике после нескольких предыдущих раундов. Вместо него в США отправился его заместитель Хикмат Халил Карзай.

Тем временем, 18 января бывший губернатор Балха Атта Мухаммад Нур выступил перед своими сторонниками в Мазари-Шарифе и напомнил правительству, что если не будут приняты требования ИОА, и переговоры закончатся безрезультатно, то он со своими сторонниками организует масштабные протестные митинги в Балхе.

В тот же день посол США в Кабуле Джон Басс заявил, что проблему с губернатором Балха необходимо решить, и надо дать возможность работать новому губернатору, назначенному президентом на место Нура.

Источник - fergananews.com
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