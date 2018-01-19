Конгресс "историков" Казахстана просит включить труды коллеги Елбасы в учебники истории

20:35 21.01.2018 Книгу президента Казахстана "Эра Независимости" предложили включить в учебную программу



Историки Казахстана предложили включить в учебную программу книгу Нурсултана Назарбаева "Эра Независимости". Такое решение ученые приняли во время V Национального конгресса историков Казахстана. Предложение уже направили в Министерство образования и науки РК, сообщает "Хабар 24".

По словам авторов инициативы, книга президента – уникальное издание по новейшей истории Казахстана.



"Книга написана доступным языком, на конкретных фактах. Историки Казахстана собрались в эти дни на свое заседание Национального конгресса с тем, чтобы обсудить положение и постулаты этой книги, выработать рекомендации как для читателей, так и для ученых, историков, преподавателей", – сказал ректор ЕНУ имени Гумилева Ерлан Сыдыков,



Также историки выступили за то, чтобы перевести книгу президента на несколько иностранных языков и презентовать за рубежом.



"Это экспертное мнение, оценка, взгляд человека, который поистине является автором строительства независимого Казахстана. В этой связи эта книга будет представлять огромную ценность не только для профессиональных историков, но и для всей, скажем, гуманитарной общественности Казахстана и Центральной Азии, для всего мира", – считает доктор исторических наукм Зиябек Кабульдинов.



Презентация книги прошла в Астане 15 декабря 2017 года. Тогда первый заместитель партии "Нур Отан" Мухтар Кул-Мухаммед сказал, что книга Президента является энциклопедией независимости, сообщает Informburo.kz. Источник - Informburo.kz

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