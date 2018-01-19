Интернационал жертв Intercontinentalа. Террористы в Кабульском отеле успели расстрелять 14 иностранцев

19:28 21.01.2018 При нападении на отель в Кабуле погибли 14 иностранцев











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Жертвами атаки на отель в Кабуле стали 14 иностранцев, передает ТАСС.



Жертвами атаки боевиков на отель Intercontinental в столице Афганистана стали 14 иностранцев. Такие данные привел официальный представитель МВД Наджиб Даниш. Кроме того, в результате нападения погибли также четверо афганцев. Ранее местные СМИ сообщали о 43 убитых.



В Кабуле завершилась антитеррористическая операция



В числе убитых боевиками - генеральный консул Афганистана в пакистанском городе Карачи. МИД Украины сообщил о гибели одного своего гражданина. По предварительным данным, погибли 11 сотрудников афганской авиакомпании Kam Air, все они были иностранными гражданами.



Нападение на отель было совершено в субботу вечером. По словам очевидцев, преступники проникли внутрь здания через кухню, застрелив охранников на входе в гостиничный комплекс, и захватили заложников. В течение всей ночи жители окрестных домов слышали стрельбу и взрывы. Осада продолжалась 17 часов. Все это время силовики пытались выбить из здания экстремистов, вооруженных автоматами и ручными гранатами, и освободить заложников.



Операция завершилась лишь к полудню воскресенья. Уничтожены все шестеро нападавших, освобождены около 150 постояльцев, в том числе 40 иностранных граждан, и сотрудников отеля. Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ). Отель Intercontinental не первый раз становится объектом нападения боевиков. Источник - rg.ru

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