"Мыльные пузыри" ближневосточной аналитики А.Эскина, - Р.Устраханов

17:18 21.01.2018 "Мыльные пузыри" Авигдора Эскина



По мере приближения к выборам оппоненты российской власти появляются как несъедобные грибы после обильного дождя. Авигдор Эскин, израильский публицист, общественный деятель. Выступил с критикой ближневосточной политики России на страницах информагентства "REGNUM" в статье "Как Россия защитит свои позиции в Иране?".



Статья изложена своеобразно. Поэтому начнем с цитирования завершающего фрагмента, чтобы "уловить" направленность публикации:



-- На протяжении последних пяти лет я (Эскин о себе) активно пытался убедить руководство России в том, что она может и должна сыграть активную роль в сближении между Израилем и нынешним руководством Ирана. Это могло бы стать серьезнейшей базой для российского участия в самых важных ближневосточных процессах. Такого рода прорыв был бы и сейчас фронтальным успехом. Но едва ли кто-то готов в Москве к таким гамбитным комбинациям.



Итак, Авигдор Валерьевич четко позиционирует себя выразителем интересов Израиля, взывая к России помочь урегулировать израильско-иранские отношения. И это -- на фоне постоянных ракетно-бомбовых ударов ВВС ЦАХАЛа по иранским военным базам в Сирии.



В позиции бывшего диссидента нет ничего предосудительного. Авигдор Эскин -- патриот своей страны и его лихорадочная активность отстаивать ее интересы в любой точке земного шара волне понятна. Вопрос в ином: с чего вдруг Россия во внешней политике должна исходить из интересов Израиля и Соединенных Штатов, дистанцируясь от руководства Исламской Республики Иран? Именно к этому весьма настойчиво призывает Эскин. Вот что он пишет в статье:



-- Российское противление и спорование тоже имело рискованный перехлест. Тотальное противоположение американской инициативе воспринимается как принятие роли подставки и укрепы правящего режима. А тут уместно вопросить: зачем Москве такое тотальное слияние с нынешним Тегераном? Какая польза и льгота России от безраздельной ассоциации с теми, кто правит там сегодня и едва ли будет там править через год-полтора?



Оригинально, не правда ли? С одной стороны -- обращение к России помочь наладить отношения Израиля с Ираном, с другой -- быть "в связке" с Соединенными Штатами в их антииранской истерии, отказаться от поддержки законной власти Ирана. Она, по мнению Эскина, перестанет существовать "через год-полтора". Откуда у израильского публициста уверенность в скорой смене иранской власти известно лишь ему. Впрочем, Эскин приводит и другие аргументы в пользу отказа России от сотрудничества с Ираном:



-- На сегодняшний день Иран уже не друг и не союзник Москвы в Сирии, а -- конкурент.



-- Российские политики и политологи не любят это вспоминать, но Москва остается для Тегерана "малым сатаной". Никто не отменял там сего вопиюще оскорбительного определения.



-- Рекордный торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом году достиг всего лишь 155 миллионов долларов. Как это ни удивительно, но торговый оборот с Саудовской Аравией у России почти в три раза больше, с Турцией -- почти 16 миллиардов долларов после падения. Даже с Израилем у России торговый оборот переваливает за два миллиарда долларов.



Разберем "по частям" представленные Авигдором Эскиным доводы. Начнем с утверждения о конкуренции Ирана с Россией в Сирии. Оно явно из области ненаучной фантастики. Все с точностью до наоборот. Именно Россия вместе с Ираном обеспечивают стабильность на освобожденной от террористов территории. Иран -- надежный союзник России, заинтересованный в единстве Сирийской Арабской Республики.



Кто и является "оппонентом" России в Сирии, так это Соединенные Штаты, выступающие противниками целостности Сирии. Один из последних шагов США в данном направлении -- план по созданию "сил безопасности границы" на подконтрольной им территории в Сирии.



К слову, заметим: вооруженные силы Соединенных Штатов находятся в Сирии без официального приглашения Дамаска или санкции Совета Безопасности ООН. По факту -- они оккупанты, поддерживающие террористов всех мастей. Атака беспилотников на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе в ночь на 6 января -- наглядное тому подтверждение. Поэтому ни о каком "слиянии или ассоциации" России с Соединенными Штатами в Сирии речи быть не может, вопреки мнению господина Эскина.



Явно "бородатое" упоминание израильским публицистом "сатаны". Действительно, в годы иранской революции 1978-1979 года подобные лозунги мелькали у перевозбужденных студентов в адрес СССР. Но то "дела давно минувших дней". Негатив в адрес России слышится и сегодня от противников законной иранской власти. Но таковых меньшинство, единицы. Власть в Иране представляет абсолютное большинство. А оно как раз видит в России союзника, что реализуется в области военного сотрудничества в экономике.



Коль заговорили об экономике -- перейдем к утверждению Авигдора Эскина о якобы "ничтожности" экономических связей между Ираном и Россией. Господин Эскин приводит в доказательство свою статистику. Подчеркиваем: свою, ибо к действительности она отношение не имеет. Реальный товарооборот между Россией и Ираном за 2016 год составил не 155 млн. долларов США, как заявляет господин Эскин, а 2 184 322 496 долларов США (russian-trade.com. Торговля между Россией и Ираном в 2016-м году). А товарооборот России с Саудовской Аравией в 2016 году составил 491 676 921 долларов США -- не в три раза больше, а в пять раз меньше чем с Ираном.



Добавим к сказанному сотрудничество Ирана с ЕАЭС с перспективой вступления, сотрудничество с Россией в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Ирана. Добавим сотрудничество в области атомной энергетики (запланированное строительство второго энергоблока АЭС "Бушер") и многое другое, демонстрирующее значимость отношений России с Ираном на день текущий и в перспективе.



В изложенном -- ответ на вопрос о важности поддержки Россией с Ираном законного правительства Сирии. Собственно говоря, впервые наша страна стала "осваивать", ближневосточное направление, богатое энергоресурсами, полезными ископаемыми, рынками сбыта. До настоящего времени Ближний Восток считался зоной интересов западных стран. Конечно, присутствие СССР в Сирии, на африканском континенте было и ранее. Однако оно носило идеологический, непродуктивный характер.



Сегодня, спустя столетие, внешняя политика нашей страны, мудростью Лидера нации, прагматична и направлена исключительно на благо Отечества. Внешняя политика России 21-го века -- это приобретение ею новых экономических рынков там, где, повторимся, всегда господствовали западноевропейцы, а позже США. Это господство обеспечило странам западного мира высокий уровень жизни. "Для того, чтобы добиться своего благополучия, Британии потребовались ресурсы половины планеты", -- так объяснял секрет британского процветания Махатма Ганди.



Полномасштабное появление России на Ближнем Востоке, в Северной Африке -- главная причина ненависти к нашей стране западного "сообщества". И роль Ирана в процессе "освоения" Россией новых южных земель ключевая (Иран, кроме прочего, -- важнейшее транзитное государство по связи российской экономики со странами Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии).



Теперь о массовых беспорядках в Иране, кои Эскин называет "народным восстанием". По убеждению израильского публициста, "переросшие в восстание беспорядки не были спровоцированы никем извне, а застали врасплох все спецслужбы мира". После такого заявления спецслужбы Израиля, Соединенных Штатов, да и всего блока НАТО подлежат ликвидации, а их сотрудников следует уволить без выплаты выходного пособия!



Ответим Эскину на его оскорбительное для ведомств Майка Помпео и Йоси Коэна высказывание словами героя комедии Георгия Данелия: "Думай, что говоришь!". Иран Соединенные Штаты провозгласили угрозой для себя и региональной стабильности. В каком свете Израиль рассматривает Иран -- объяснений не требуется. Соответственно спецслужбы обоих государств работают, денно и нощно, в направлении обозначенного им противника -- кто бы сомневался!



"Как известно, около пяти миллионов иранцев проживают в эмиграции, -- апеллирует с оттенком угрозы дежурным аргументом Авигдор Валерьевич. -- Возможности их влияния на положение дел в Иране будут использованы ЦРУ и их западными союзниками".



Смех и только! Господин Эскин пытается убедить нас, что ЦРУ и "Моссад" до сегодняшнего дня "возможностями и влиянием" миллионов эмигрантов-иранцев не пользовались. Сидели, попивая виски с содовой и безмятежно созерцали, чем в Иране заваруха закончится. Даже не наблюдали, ибо со слов Эскина для спецслужб беспорядки стали неожиданностью. Просто забыли о миллионах противников иранской власти!



Так и хочется сказать: не "вешайте лапшу на уши", Авигдор! Пять миллионов иранских мигрантов -- идеальный ресурс для спецслужб всего мира, имеющих маломальские интересы в Иране, не говоря уже о спецслужбах Израиля и Соединенных Штатов. Это их повседневная, далеко не чистая "работа". Ее результаты вылились в массовые беспорядки в Тегеране и Тебризе, в Кехдериджане и Хомейнишахре.



Аргумент непричастности западных спецслужб к беспорядкам в Иране из-за участия в них радикалов с экс-президентом Ахмадинежадом -- для детей дошкольного возраста. Плевать спецслужбам Соединенных Штатов на идеологию ими спонсируемых: левых или правых, зеленых или голубых. Им важны действия, наносящие ущерб законным властям Ирана. Тем более, что в основной массе "ультрарадикалы" не догадываются в чьих руках оружием они служат. "В теме", как правило, верхушка для которой "цель оправдывает средства". Усаму бен Ладена тоже не терзали муки совести, когда он получал от США деньги и вооружение для войны против Советской армии в Афганистане.



И потом, деятельность американских спецслужб направлена отнюдь не благо Ирана, а его ослабление во внутренних беспорядках, нахождение в состоянии перманентной нестабильности. В идеале -- раздел и распад страны с приходом к власти послушных марионеток (сценарий типичный для майданов, разных цветов "революций").



Поведем итог изложенному. Аргументы Авигдора Эскина с критикой внешней политики Российской Федерации -- мыльный пузырь, лопающийся от прикосновения к реальным фактам. А они демонстрируют миру победу России дипломатическую, победу военную на Ближнем Востоке. Последствия этой победы -- в мощнейшем экономическом росте, который наша страна ощутит уже в ближайшие семь-десять лет. Имя этой победы -- Президент России, за которого мы отдадим 18-го марта свои голоса. Иной альтернативы нет!



Устраханов Руслан

Мурманск Источник - ЦентрАзия

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