"Будто-бы я хотел провести в Бухаре социальный революция", - письмо экс-главы Компартии Бухары Н.Хусаинова, 1921 г. (архив)

15:41 21.01.2018 В Центральный комитет РКП(б)



От бывшего председателя ЦК Бухарской компартии.



Заявление

[резолюция в левом верхнем углу "На Оргбюро. Михайлов"]



Может быть ЦК известно, я был выслан из Бухары тов. Сафаровым по неизвестному до сих пор причине и обвинении. На мой вопрос, в чем я обвиняюсь и что послужило причиной моей высылки до сих пор никто не мог дать мне определенный ответ. По словам некоторых товарищей из Бухары тов. Сафаров меня обвиняет в левой политике, будто-бы я хотел провести в Бухаре социальный революция; по словам некоторых ответственных работников РКП я обвиняюсь в русофобстве, т.е. антирусской политике.



Я в настоящее время нахожусь в полном недоразумении и не знаю, которое из этих двух обвинений справедливо! Правда, я возглавлял левую группу Бухкоммунистов, состоящих из эмигрантов, которые в трехлетней эмигрантской жизни усвоили задача коммунистов и тех новых членов партии, которые записались после Бухреволюции в компартию из бедняков и рабочих.



Что касается, что я русофоб – на это я никакой ответ дать не могу. Верно, я был ярым врагом тех элементов, которые хотели и постарались использовать бухарскую революцию для своей личной выгоды и с тем много повредили нашим общим задачам на востоке.



Принципиальная разногласия между мной и настоящим правительством Бухаре были следующие: 1). Мы стояли на привлечении в революцию дехкан и рабочих, т.е. на аграрной революции. 2). На привлечение в правительственная работа часть сознательных дехкан и рабочих. 3). Полная аграрная реформа и [реформа] налоговая система. 4). Взять под строгий контроль коммунистов теперешнюю буржуазную правительство. 5). Во главе революции столяи сознательная часть коммунистов. 6). Не дать возможность проникновению в партию элементов с панисламистическими и узконациональными предрассудками, торговцев и буржуазии.



Эти шесть задач были основными задачами Бухаркома так называемой группы хусаиновцев.

Бухправительство, возглавляемое самыми крупными буржуазии, согласиться с нашими задачами не могло, поэтому она употребляла все средства и пошла на всякую авантюру, чтобы разложить левых коммунистов. Это бухарскому буржуазному правительству удалось легко, так как ЦК, постановлением Туркбюро Коминтерна, была распущена, членами которой состояли исключительно бедняки и с трехлетним партийным стажем, на их место была назначена новая ЦК, совершенно из элементов чуждых коммунизму, даже председатель ЦК оказался шпионом английского штаба в Персии.



Таким образом первый план буржуазии осуществился – ЦК был разогнан, теперь осталось расправиться с коммунистами. Первая жребия была брошена на меня, как более упорного и пользующегося среди населения на месте авторитетом, [неразборчиво – Можуова или Монсуова] и Ходжаева врага. Боясь открытого выступления моих сторонников и бедняков они сначала меня назнаили членом дипломатической миссии, едущей в Москву от БНСР. В тот же денб после моего отъезда послали в Ташкент секретную телеграмму об аннулировании моего мандата и с просьбой больше [не] дать возможность мне возвращаться в Бухару. После моего отъезда буржуазия стала расплачиваться с коммунистами, тут же были арестованы несколько коммунистов, были привлечены несколько левых коммунистов на ответственность за контрреволюционную деятельность (по ихнему мнению), некоторые товарищи были отправлены в деревню под предлогом агитации, оттуда возвращались арестованными. ЦК был подсобным органом для исполнения гнусной деятельности буржуазии, членами которого состояли вставленники буржуазного правительства.



Изложив в кратких чертах Бухкомпартию и Бухправительство я бы просил ЦК РКП обратить более серьезное внимание на КПБ, имея в виду то, что Бухправительство состоит исключительно из элементов узконационального и панисламистического убеждения.

Возвращаясь к своему положению я бы сказал следующее. С 21 декабря я нахожусь в Москве, ни привлечен ни на какую работу со стороны ЦК и нахожусь в распоряжении его до 15-го мая не имея ни квартиру, ни продовольственной карточки, пришлось форменным образом нищенствовать, пришлось пойти опять же [к] тому же бухарскому представителю и просить его чтобы они кормили меня.



Теперь износились все одежды, особенно белья, даже таковых не имею, во вторых: очень расшатанное здоровье, так что суровую рос. зиму пришлось мне провести в Москве в одном летнем пальто, которая очень пагубно повлияло на мое здоровье, как страдающему туберкулезом с 1912 года. 3). Мое семейство находится в Бухаре, пожалую бедствуют, они ничем не были обеспечены. Потому прошу ЦК РКП войти в мое положение и не отказать нижеследующим моим просьбам:



1). Разрешить мне 1,5 месяца отпуск в Бухару, где я мог бы поправить немного свое здоровье принимая солнечные ванны в Бухаре, где теперь стоят самые жаркие и сухие дни.

2). По возвращению в Москву дать возможность и содействовать к поступлению в экономический факультет имени Карла Маркса.

Я, со своей стороны, обещаю ЦК - если он найдет меня вредным элементом, не заниматься политической работой вообще, а в частности – в Бухаре.



Прошу ЦК рассмотреть мое заявление в срочном порядке, так как моя болезнь принимает суровый характер – идет кровохарканье.



С комприветом Н.Хусаинов.

4.05.21



РГАСПИ

Фонд 17, О. 112, Д.181, с. 19-21, рукопись).



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Примечания:



Рассмотрев письмо Хусаинова Оргбюро ЦК РКП(б) 14 июня 1921 г. постановило: "предоставить Хусаинову месячный отпуск"./



Хусаинов Наджиб



Родился в 1885 году в дер. Сартык Мамадышского уезда Казанской губернии. Татарин.



Окончил Казанское ветеринарно-фельдшерское училище.



Член Компартии с 1917 г.



С детства проживает в Туркестане, работает "в хлопковой отрасли и на железной дороге", служит в царской армии (1910-17 гг.); работает на железной дороге в Новой Бухаре (1917 г.); член Временного исполкома Новобухарского совдепа (1917-18 гг.); член ЦК "партии младобухарцев коммунистов-Большевиков"-руководитель "Новобухарского комитета иностранных коммунистов" (09.1918-07.1919 гг.); председатель ЦК "партии младобухарцев коммунистов-большевиков", избран на 2-м съезде в г. Ташкент (07-12.1919 гг.); председатель ЦК Компартии Бухары, одновременно – с 1919 г. член редколлегии партийного журнала "Тонг/Заря" и с 1920 г. - соредактор газеты "Кутулуш" (12.1919-6.10.1920 гг.); с 06.1920 г. - член "военно-революционного бюро" (создано Турккомиссией ЦИК и СНК РСФСР) по подготовке восстания в Бухаре, с 08.1920 г. – член "военно-революционного центра" Бухарской революции, во главе с В.Куйбышевым и член Бухарского ревкома, в 08-09.1920 г. – комиссар т.н. Восточного полка (прообраза Бухарской красной армии), участвовашего в штурме и боях в Бухаре; назир государственного контроля Бухарской НСР (09.1920-21 гг.); в 1920-21 гг. вместе с А.Акчуриным руководитель "левой" фракции в ЦК БКП, пытались создать параллельную парторганизацию; зам. зав. отделом агитации и пропаганды Сырдарьинского обкома партии, зав. АПО Старогородского райкома партии Ташкента, на других должностях (1921-25 гг.); зав. отделом партийной жизни газеты "Кзыл Узбекистон" (1925-26 гг.); ответ. инструктор ЦК Компартии Узбекистана (1927-28 гг.); редактор социально-экономической литературы Узбекского Госиздата (1928-30 гг.); пред. контрольной комиссии-рабоче-крестьянской инспекции Сарманского райкома Татарской АССР (1931-32 гг.).

Репрессирован. Расстрелян в 1937 г.



Подготовила:

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва Источник - ЦентрАзия

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