 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 21.01.2018
17:18  "Мыльные пузыри" ближневосточной аналитики А.Эскина, - Р.Устраханов
15:41  "Будто-бы я хотел провести в Бухаре социальный революция", - письмо экс-главы Компартии Бухары Н.Хусаинова, 1921 г. (архив)
14:40  Два мира, два человечества, - Александр Дугин
14:39  Советское - значит съедобное. Поток сознания о еде СССР. Часть I, - Г.Иванкина
12:19  Стала известна должность младшей дочери Шавката Мирзиеева - Шахнозы
11:15  Облико морале: кризис ценностей казахского общества, - М.Алимов
10:52  Вынесет ли широкая спина Путина вызовы 2018? - Т.Акимов, М.Мамытканов
09:29  Турецкие танки вошли в сирийский Африн. Курды обвиняют Россию в предательстве
08:59  Уятмены на марше. Чем грозят Казахстану новые поборники старой морали, - В.Сурганов
08:35  Армия Асада взяла авиабазу Абу-Духур и разрезала пополам "Идлибский котел" джихадистов
03:31  Террористы захватили отель "Intercontinental" в Кабуле, но были оперативно ликвидированы
Суббота, 20.01.2018
21:32  Турция напала на сирийский Африн, ВВС наносят мощные авиаудары по курдам (видео)
19:19  Соединенные Штаты Европы – возможность или угроза России? - К.Гасанов
17:09  КоКом 2.0: Америка обещает Китаю участь Советского Союза, - А.Ситников
15:37  Египетский музей в Каире, - П.Густерин
15:25  Год Трампа: Шоу закончится либо войной, либо импичментом, - С.Гомзикова
14:31  Экс-президент Киргизии Атамбаев хочет официально возглавить правящую партию СДПК
12:19  Казахстан предлагает себя в площадку для Донбасо-украинских мирных переговоров
11:16  Новая боевая стратегия США. Все предельно четко - главные враги Россия и Китай
10:54  Эрдоган бьет по курдам, но попадает по России, - В.Мухин
10:28  Чуйские самозахватчики земли осадили Дом правительства Киргизии
10:22  National Interest: США грозит капитуляция перед Пакистаном?
10:18  Русские Просветители Туркестана, - Б.Махдумзод
09:12  Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия бюджета
08:29  Если уж Россию признали агрессором, давайте пользоваться этим! - военкор Александр Коц
00:28  На Казахстан наступает религиозное мракобесие: как с ним бороться? - САМ
00:26  На колу мочало... На кой минсельхоз Казахстана возглавил Шукеев, - Ю.Кисткина
00:23  На Аллаха надейся? Почему религиозный обряд "никах" стал в Туркмении вытеснять светский брак
00:17  США и Франция запускают сценарий хаоса в Алжире, - Амира Аль-Ясир
00:11  Боевая работа артиллерии ДНР (видео)
Пятница, 19.01.2018
23:31  Как казахстанская интеллигенция белены объелась...
23:21  Американские сенаторы подводят под санкции глав-рос-узб-буржуя А.Усманова. Шьют взятки Медведеву
22:49  РосМИД Лавров: недобитые в Сирии террористы стекаются в Центральную Азию
22:27  Первый танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики. Что бы это значило?
21:36  Анкара решила построить вторую нитку "Турецкого потока"
19:50  Близ Байконура оказывается до сих пор стоит крепость гуннов-эфталитов Алып (фото)
19:02  Полит-эмигрант Омурбек Бабанов сдал мандат депутата КырПарламента
18:51  "Православные" Ушайки. Собчак тоже залезла в прорубь
18:26  Курс доллара на "черном рынке" Туркменистана уже более, чем втрое выше официального
18:23  Аркадаг лично протестировал военный вертолет
18:11  Новым главой Таможни Таджикистана назначен генерал Каримзода
13:49  Проект Алматинского курорта "Кокжайлау" - это грандиозная афера, - В.Борейко
13:48  Санкции и надежды. Что привело к массовым протестам в Иране, - М.Хамеди
13:45  Интриги иранского двора. Почему протесты 2018 года не превратились в революцию, - Н.Кожанов
09:34  Казахизация памяти. В Акмолинской области опять переименовывают улицы
09:25  Казахский "бешбармак" ( пять пальцев) надо переименовать в "атадэм" (пища предков), - Елубайулы
09:23  Сгоревший актюбинский автобус: опубликован предварительный список погибших
09:14  Израильское оружие побеждает в Индии российское
09:07  The Strategist: Пакистан подбросил США головоломку
09:06  Путин залез в Иордань. Чего не сделаешь выборов ради
09:01  Важнейшая тема на повестке дня Турции - операция в сирийском Африне, - Дженк Башламыш
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
"Будто-бы я хотел провести в Бухаре социальный революция", - письмо экс-главы Компартии Бухары Н.Хусаинова, 1921 г. (архив)
15:41 21.01.2018

В Центральный комитет РКП(б)

От бывшего председателя ЦК Бухарской компартии.

Заявление
[резолюция в левом верхнем углу "На Оргбюро. Михайлов"]

Может быть ЦК известно, я был выслан из Бухары тов. Сафаровым по неизвестному до сих пор причине и обвинении. На мой вопрос, в чем я обвиняюсь и что послужило причиной моей высылки до сих пор никто не мог дать мне определенный ответ. По словам некоторых товарищей из Бухары тов. Сафаров меня обвиняет в левой политике, будто-бы я хотел провести в Бухаре социальный революция; по словам некоторых ответственных работников РКП я обвиняюсь в русофобстве, т.е. антирусской политике.

Я в настоящее время нахожусь в полном недоразумении и не знаю, которое из этих двух обвинений справедливо! Правда, я возглавлял левую группу Бухкоммунистов, состоящих из эмигрантов, которые в трехлетней эмигрантской жизни усвоили задача коммунистов и тех новых членов партии, которые записались после Бухреволюции в компартию из бедняков и рабочих.

Что касается, что я русофоб – на это я никакой ответ дать не могу. Верно, я был ярым врагом тех элементов, которые хотели и постарались использовать бухарскую революцию для своей личной выгоды и с тем много повредили нашим общим задачам на востоке.

Принципиальная разногласия между мной и настоящим правительством Бухаре были следующие: 1). Мы стояли на привлечении в революцию дехкан и рабочих, т.е. на аграрной революции. 2). На привлечение в правительственная работа часть сознательных дехкан и рабочих. 3). Полная аграрная реформа и [реформа] налоговая система. 4). Взять под строгий контроль коммунистов теперешнюю буржуазную правительство. 5). Во главе революции столяи сознательная часть коммунистов. 6). Не дать возможность проникновению в партию элементов с панисламистическими и узконациональными предрассудками, торговцев и буржуазии.

Эти шесть задач были основными задачами Бухаркома так называемой группы хусаиновцев.
Бухправительство, возглавляемое самыми крупными буржуазии, согласиться с нашими задачами не могло, поэтому она употребляла все средства и пошла на всякую авантюру, чтобы разложить левых коммунистов. Это бухарскому буржуазному правительству удалось легко, так как ЦК, постановлением Туркбюро Коминтерна, была распущена, членами которой состояли исключительно бедняки и с трехлетним партийным стажем, на их место была назначена новая ЦК, совершенно из элементов чуждых коммунизму, даже председатель ЦК оказался шпионом английского штаба в Персии.

Таким образом первый план буржуазии осуществился – ЦК был разогнан, теперь осталось расправиться с коммунистами. Первая жребия была брошена на меня, как более упорного и пользующегося среди населения на месте авторитетом, [неразборчиво – Можуова или Монсуова] и Ходжаева врага. Боясь открытого выступления моих сторонников и бедняков они сначала меня назнаили членом дипломатической миссии, едущей в Москву от БНСР. В тот же денб после моего отъезда послали в Ташкент секретную телеграмму об аннулировании моего мандата и с просьбой больше [не] дать возможность мне возвращаться в Бухару. После моего отъезда буржуазия стала расплачиваться с коммунистами, тут же были арестованы несколько коммунистов, были привлечены несколько левых коммунистов на ответственность за контрреволюционную деятельность (по ихнему мнению), некоторые товарищи были отправлены в деревню под предлогом агитации, оттуда возвращались арестованными. ЦК был подсобным органом для исполнения гнусной деятельности буржуазии, членами которого состояли вставленники буржуазного правительства.

Изложив в кратких чертах Бухкомпартию и Бухправительство я бы просил ЦК РКП обратить более серьезное внимание на КПБ, имея в виду то, что Бухправительство состоит исключительно из элементов узконационального и панисламистического убеждения.
Возвращаясь к своему положению я бы сказал следующее. С 21 декабря я нахожусь в Москве, ни привлечен ни на какую работу со стороны ЦК и нахожусь в распоряжении его до 15-го мая не имея ни квартиру, ни продовольственной карточки, пришлось форменным образом нищенствовать, пришлось пойти опять же [к] тому же бухарскому представителю и просить его чтобы они кормили меня.

Теперь износились все одежды, особенно белья, даже таковых не имею, во вторых: очень расшатанное здоровье, так что суровую рос. зиму пришлось мне провести в Москве в одном летнем пальто, которая очень пагубно повлияло на мое здоровье, как страдающему туберкулезом с 1912 года. 3). Мое семейство находится в Бухаре, пожалую бедствуют, они ничем не были обеспечены. Потому прошу ЦК РКП войти в мое положение и не отказать нижеследующим моим просьбам:

1). Разрешить мне 1,5 месяца отпуск в Бухару, где я мог бы поправить немного свое здоровье принимая солнечные ванны в Бухаре, где теперь стоят самые жаркие и сухие дни.
2). По возвращению в Москву дать возможность и содействовать к поступлению в экономический факультет имени Карла Маркса.
Я, со своей стороны, обещаю ЦК - если он найдет меня вредным элементом, не заниматься политической работой вообще, а в частности – в Бухаре.

Прошу ЦК рассмотреть мое заявление в срочном порядке, так как моя болезнь принимает суровый характер – идет кровохарканье.

С комприветом Н.Хусаинов.
4.05.21

РГАСПИ
Фонд 17, О. 112, Д.181, с. 19-21, рукопись).

***

Примечания:

Рассмотрев письмо Хусаинова Оргбюро ЦК РКП(б) 14 июня 1921 г. постановило: "предоставить Хусаинову месячный отпуск"./

Хусаинов Наджиб

Родился в 1885 году в дер. Сартык Мамадышского уезда Казанской губернии. Татарин.

Окончил Казанское ветеринарно-фельдшерское училище.

Член Компартии с 1917 г.

С детства проживает в Туркестане, работает "в хлопковой отрасли и на железной дороге", служит в царской армии (1910-17 гг.); работает на железной дороге в Новой Бухаре (1917 г.); член Временного исполкома Новобухарского совдепа (1917-18 гг.); член ЦК "партии младобухарцев коммунистов-Большевиков"-руководитель "Новобухарского комитета иностранных коммунистов" (09.1918-07.1919 гг.); председатель ЦК "партии младобухарцев коммунистов-большевиков", избран на 2-м съезде в г. Ташкент (07-12.1919 гг.); председатель ЦК Компартии Бухары, одновременно – с 1919 г. член редколлегии партийного журнала "Тонг/Заря" и с 1920 г. - соредактор газеты "Кутулуш" (12.1919-6.10.1920 гг.); с 06.1920 г. - член "военно-революционного бюро" (создано Турккомиссией ЦИК и СНК РСФСР) по подготовке восстания в Бухаре, с 08.1920 г. – член "военно-революционного центра" Бухарской революции, во главе с В.Куйбышевым и член Бухарского ревкома, в 08-09.1920 г. – комиссар т.н. Восточного полка (прообраза Бухарской красной армии), участвовашего в штурме и боях в Бухаре; назир государственного контроля Бухарской НСР (09.1920-21 гг.); в 1920-21 гг. вместе с А.Акчуриным руководитель "левой" фракции в ЦК БКП, пытались создать параллельную парторганизацию; зам. зав. отделом агитации и пропаганды Сырдарьинского обкома партии, зав. АПО Старогородского райкома партии Ташкента, на других должностях (1921-25 гг.); зав. отделом партийной жизни газеты "Кзыл Узбекистон" (1925-26 гг.); ответ. инструктор ЦК Компартии Узбекистана (1927-28 гг.); редактор социально-экономической литературы Узбекского Госиздата (1928-30 гг.); пред. контрольной комиссии-рабоче-крестьянской инспекции Сарманского райкома Татарской АССР (1931-32 гг.).
Репрессирован. Расстрелян в 1937 г.

Подготовила:
АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516538460
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  