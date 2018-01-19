 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 21.01.2018
17:18  "Мыльные пузыри" ближневосточной аналитики А.Эскина, - Р.Устраханов
15:41  "Будто-бы я хотел провести в Бухаре социальный революция", - письмо экс-главы Компартии Бухары Н.Хусаинова, 1921 г. (архив)
14:40  Два мира, два человечества, - Александр Дугин
14:39  Советское - значит съедобное. Поток сознания о еде СССР. Часть I, - Г.Иванкина
12:19  Стала известна должность младшей дочери Шавката Мирзиеева - Шахнозы
11:15  Облико морале: кризис ценностей казахского общества, - М.Алимов
10:52  Вынесет ли широкая спина Путина вызовы 2018? - Т.Акимов, М.Мамытканов
09:29  Турецкие танки вошли в сирийский Африн. Курды обвиняют Россию в предательстве
08:59  Уятмены на марше. Чем грозят Казахстану новые поборники старой морали, - В.Сурганов
08:35  Армия Асада взяла авиабазу Абу-Духур и разрезала пополам "Идлибский котел" джихадистов
03:31  Террористы захватили отель "Intercontinental" в Кабуле, но были оперативно ликвидированы
Суббота, 20.01.2018
21:32  Турция напала на сирийский Африн, ВВС наносят мощные авиаудары по курдам (видео)
19:19  Соединенные Штаты Европы – возможность или угроза России? - К.Гасанов
17:09  КоКом 2.0: Америка обещает Китаю участь Советского Союза, - А.Ситников
15:37  Египетский музей в Каире, - П.Густерин
15:25  Год Трампа: Шоу закончится либо войной, либо импичментом, - С.Гомзикова
14:31  Экс-президент Киргизии Атамбаев хочет официально возглавить правящую партию СДПК
12:19  Казахстан предлагает себя в площадку для Донбасо-украинских мирных переговоров
11:16  Новая боевая стратегия США. Все предельно четко - главные враги Россия и Китай
10:54  Эрдоган бьет по курдам, но попадает по России, - В.Мухин
10:28  Чуйские самозахватчики земли осадили Дом правительства Киргизии
10:22  National Interest: США грозит капитуляция перед Пакистаном?
10:18  Русские Просветители Туркестана, - Б.Махдумзод
09:12  Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия бюджета
08:29  Если уж Россию признали агрессором, давайте пользоваться этим! - военкор Александр Коц
00:28  На Казахстан наступает религиозное мракобесие: как с ним бороться? - САМ
00:26  На колу мочало... На кой минсельхоз Казахстана возглавил Шукеев, - Ю.Кисткина
00:23  На Аллаха надейся? Почему религиозный обряд "никах" стал в Туркмении вытеснять светский брак
00:17  США и Франция запускают сценарий хаоса в Алжире, - Амира Аль-Ясир
00:11  Боевая работа артиллерии ДНР (видео)
Пятница, 19.01.2018
23:31  Как казахстанская интеллигенция белены объелась...
23:21  Американские сенаторы подводят под санкции глав-рос-узб-буржуя А.Усманова. Шьют взятки Медведеву
22:49  РосМИД Лавров: недобитые в Сирии террористы стекаются в Центральную Азию
22:27  Первый танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики. Что бы это значило?
21:36  Анкара решила построить вторую нитку "Турецкого потока"
19:50  Близ Байконура оказывается до сих пор стоит крепость гуннов-эфталитов Алып (фото)
19:02  Полит-эмигрант Омурбек Бабанов сдал мандат депутата КырПарламента
18:51  "Православные" Ушайки. Собчак тоже залезла в прорубь
18:26  Курс доллара на "черном рынке" Туркменистана уже более, чем втрое выше официального
18:23  Аркадаг лично протестировал военный вертолет
18:11  Новым главой Таможни Таджикистана назначен генерал Каримзода
13:49  Проект Алматинского курорта "Кокжайлау" - это грандиозная афера, - В.Борейко
13:48  Санкции и надежды. Что привело к массовым протестам в Иране, - М.Хамеди
13:45  Интриги иранского двора. Почему протесты 2018 года не превратились в революцию, - Н.Кожанов
09:34  Казахизация памяти. В Акмолинской области опять переименовывают улицы
09:25  Казахский "бешбармак" ( пять пальцев) надо переименовать в "атадэм" (пища предков), - Елубайулы
09:23  Сгоревший актюбинский автобус: опубликован предварительный список погибших
09:14  Израильское оружие побеждает в Индии российское
09:07  The Strategist: Пакистан подбросил США головоломку
09:06  Путин залез в Иордань. Чего не сделаешь выборов ради
09:01  Важнейшая тема на повестке дня Турции - операция в сирийском Африне, - Дженк Башламыш
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Два мира, два человечества, - Александр Дугин
14:40 21.01.2018

Два мира, два человечества

конфликт между Сушей и Морем отражается не только в геополитике – это еще и внутренний выбор, на уровне морали

Александр Дугин

Именно эти две стихии - Земля и Вода - лежат в основе качественного представления человека о земном пространстве. В переживании суши и моря, земли и воды человек входит в контакт с фундаментальными аспектами своего существования. Суша - это стабильность, плотность, фиксированность, пространство как таковое. Вода - это подвижность, мягкость, динамика, время




· Казалось бы, о геополитике уже все сказано – прошло больше 20 лет с первого издания учебника "Основы геополитики", который лег в основу создания отечественной евразийской геополитики. Идеологический вакуум осмысления нашей позиции в геополитической сфере в тот период был заполнен евразийством. Ранее мир измерялся такими идеологическими понятиями, как социалистический лагерь против капиталистического – но после отказа от этого дуализма осталось непонимание, почему же НАТО расширяется на Восток, если мы "такие же либералы". Мы потеряли ориентиры – и тогда, в начале 90-х, геополитика стала очень важна. Часть нашей элиты (по крайней мере, военной) обрела механизмы объяснения войны континентов.

· Геополитика может пониматься по-разному. Карл Шмитт говорил о метафизическом и философском значении таких понятий, как Цивилизация Суши и Цивилизация Моря. Эти базовые концепты геополитики. Это не только инструменты стратегического анализа, но и глубокое проникновение в суть цивилизаций.

· В истоках геополитики было много духовного, цивилизационного, культурологического. Цивилизации (Sea Power / Land Power) – это одновременно описание двух социальных укладов. Вспомним неоплатоника Прокла, который описывал геополитику Атлантов (из рассказа Платона об Атлантиде, морской цивилизации) против средиземноморской цивилизации – Греции, эллинского мира.

· Социолог Зигмунт Бауман ввел интересное понятие Liquid society – водного, ликвидного общества, которое находится в жидком состоянии. Это концепция современной эпохи, в которой общество лишено социальной стратификации, порядка, границ, определенностей, в котором все перетекает из одного в другое. Это и финансовое общество, и сетевое, и виртуальное, и перетекающее из одной идентичности в другую. Это соответствует тому, что в геополитике понимают под атлантизмом.

· Если продолжить мысль в контексте Land Power, можно говорить и о Solid society. Liquid соответствует водной стихии, Solid – солидарное, крепкое общество, основанное на серьезных принципах.

· Возникают константы в Solid society - "солидная, солидарная этика", которая ставит задачей воспроизводство, а не растворение структур. Соответственно, Liquid society, напротив, поддерживает изменения – новые айфоны, новые технологии, смена пола, места жительства, конфессий и интересов. Против "общества волны" - "общество скалы", которое старается удержаться. Два мира, два человечества.

· Сегодня геополитический конфликт между Сушей и Морем отражается не только в геополитике международных отношений (те, кто за Россию или те, кто за глобалистов) – это еще и внутренний выбор, на уровне морали. За кого мы – за Liquid society или за Solid society? Не важно, где мы живем: когда я вижу, как Liquid society в США сладострастно, с омерзительными выкриками и обезьяноподобными жестами феминисток и трансгендеров уничтожает памятники, хочется встать на сторону этих памятников – они в данном случае тоже Solid society (хотя, казалось бы, это изначально чуждые и неприятные нам памятники).

· Liquid society – это метаидеология. Можно быть его сторонниками и в России, и они будут столь же отвратительными.

· Solid society, стражи морального Land Power, являются нашими союзниками. Геополитика становится моральной проблемой. Это не просто метод анализа международной ситуации, но и вопрос морального выбора. Ваше право сделать выбор, но потом – не обессудьте.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516534800
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  