Два мира, два человечества, - Александр Дугин

14:40 21.01.2018 Два мира, два человечества



конфликт между Сушей и Морем отражается не только в геополитике – это еще и внутренний выбор, на уровне морали



Александр Дугин



Именно эти две стихии - Земля и Вода - лежат в основе качественного представления человека о земном пространстве. В переживании суши и моря, земли и воды человек входит в контакт с фундаментальными аспектами своего существования. Суша - это стабильность, плотность, фиксированность, пространство как таковое. Вода - это подвижность, мягкость, динамика, время









· Казалось бы, о геополитике уже все сказано – прошло больше 20 лет с первого издания учебника "Основы геополитики", который лег в основу создания отечественной евразийской геополитики. Идеологический вакуум осмысления нашей позиции в геополитической сфере в тот период был заполнен евразийством. Ранее мир измерялся такими идеологическими понятиями, как социалистический лагерь против капиталистического – но после отказа от этого дуализма осталось непонимание, почему же НАТО расширяется на Восток, если мы "такие же либералы". Мы потеряли ориентиры – и тогда, в начале 90-х, геополитика стала очень важна. Часть нашей элиты (по крайней мере, военной) обрела механизмы объяснения войны континентов.



· Геополитика может пониматься по-разному. Карл Шмитт говорил о метафизическом и философском значении таких понятий, как Цивилизация Суши и Цивилизация Моря. Эти базовые концепты геополитики. Это не только инструменты стратегического анализа, но и глубокое проникновение в суть цивилизаций.



· В истоках геополитики было много духовного, цивилизационного, культурологического. Цивилизации (Sea Power / Land Power) – это одновременно описание двух социальных укладов. Вспомним неоплатоника Прокла, который описывал геополитику Атлантов (из рассказа Платона об Атлантиде, морской цивилизации) против средиземноморской цивилизации – Греции, эллинского мира.



· Социолог Зигмунт Бауман ввел интересное понятие Liquid society – водного, ликвидного общества, которое находится в жидком состоянии. Это концепция современной эпохи, в которой общество лишено социальной стратификации, порядка, границ, определенностей, в котором все перетекает из одного в другое. Это и финансовое общество, и сетевое, и виртуальное, и перетекающее из одной идентичности в другую. Это соответствует тому, что в геополитике понимают под атлантизмом.



· Если продолжить мысль в контексте Land Power, можно говорить и о Solid society. Liquid соответствует водной стихии, Solid – солидарное, крепкое общество, основанное на серьезных принципах.



· Возникают константы в Solid society - "солидная, солидарная этика", которая ставит задачей воспроизводство, а не растворение структур. Соответственно, Liquid society, напротив, поддерживает изменения – новые айфоны, новые технологии, смена пола, места жительства, конфессий и интересов. Против "общества волны" - "общество скалы", которое старается удержаться. Два мира, два человечества.



· Сегодня геополитический конфликт между Сушей и Морем отражается не только в геополитике международных отношений (те, кто за Россию или те, кто за глобалистов) – это еще и внутренний выбор, на уровне морали. За кого мы – за Liquid society или за Solid society? Не важно, где мы живем: когда я вижу, как Liquid society в США сладострастно, с омерзительными выкриками и обезьяноподобными жестами феминисток и трансгендеров уничтожает памятники, хочется встать на сторону этих памятников – они в данном случае тоже Solid society (хотя, казалось бы, это изначально чуждые и неприятные нам памятники).



· Liquid society – это метаидеология. Можно быть его сторонниками и в России, и они будут столь же отвратительными.



· Solid society, стражи морального Land Power, являются нашими союзниками. Геополитика становится моральной проблемой. Это не просто метод анализа международной ситуации, но и вопрос морального выбора. Ваше право сделать выбор, но потом – не обессудьте. Источник - Завтра

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